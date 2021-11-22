До чемпионата мира — год. Что ждёт болельщиков в Катаре?

До чемпионата мира в Катаре остаётся ровно год. И пока команды зарабатывают путёвки на главный турнир четырёхлетия, страна вступает в финальную фазу подготовки к приёму гостей из разных стран.

«Чемпионат» съездил в Катар и изучил, что ждёт болельщиков уже следующей осенью-зимой.

Катар выиграл право на проведение ЧМ в 2010 году, опередив по итогам финального голосования заявки США, Южной Кореи, Японии и Австралии.



Дата проведения: 21 ноября – 18 декабря.



32 участника.



8 стадионов в 5 городах: «Лусаил», Международный стадион «Халифа», «Аль Байт», «Аль Райян», «Аль Джануб», «Аль Тумама», «974», «Эдьюкейшн Сити».



4 матча в день. Самое длинное расстояние между объектами – 75 км.

Пункт 1. Страна

Катар – это небольшой полуостров, омываемый водами Персидского залива и граничащий на юге с Саудовской Аравией. Страна известна тремя вещами: залежами природного газа, огромными запаси нефти и тем, что, пока всё это не нашли, здесь «жили кочевники, которые добывали жемчуг».



Не будем уходить глубоко в историю, скажем лишь, что Катар как полностью независимое государство существует с 1971 года. До этого они были в составе Арабского халифата (с VII века по XIII век), после, до XIV века, под властью эмиров Бахрейна; в начале XVI века сюда пришли португальцы, потом – Османская империя. С 1916 по 1971 год Катар был под британским протекторатом, после чего, наконец, получил независимость. При этом отсчёт катарской государственности идёт с 18 декабря 1878 года – тогда, находясь под властью Османской империи, шейх Джасим бин Мухаммад Аль Тани добился создания княжества Катар.



До того, как здесь нашли залежи природного газа и нефти, страна была одной из беднейших среди государств Персидского залива. Здесь была бескрайняя пустыня с лагерями кочевников, а доходы в государственную казну капали в основном только от добычи жемчуга. Коренное население, помимо жемчужного промысла, занималось соколиной охотой и постройкой деревянных кораблей и лодок. А потом, в 1971 году, на территории нашли природные ископаемые и на страну полился нескончаемый денежный дождь, что позволило Катару всего за 50 лет на месте зыбучих песков построить небоскрёбы, превратиться из беднейшего региона в самый богатый и запрыгнуть на первые строчки рейтинга по ВВП на душу населения.



Государство (тут, кстати, абсолютная монархия и полнейший запрет на создание каких-либо политических партий) сначала слегка обезумело от количества посыпавшихся на него денег, из-за чего средства вкладывались нерационально – об этом говорит низкая позиция Катара в рейтинге эффективности использования ресурсов. Но слезание с «нефтяной иглы» уже вовсю идёт – для этого была разработана и запущена в 2008 году программа «Видение-2030», частью которой является и проведение чемпионата мира — 2022.

Фото: «Чемпионат»

Катар до сих пор продолжает строиться, и этот процесс вряд ли остановится в ближайшие годы. Прогулка по Дохе в некоторых местах напоминает увлекательный аттракцион «найди обход», потому что стройка тут, там, здесь и вообще везде: в деловом районе West Bay продолжают возводить небоскрёбы, а в исторической части города (на самом деле, там всё построено с нуля просто по подобию старины) – перекладывается плитка, строятся развязки и тротуары.

Фото: «Чемпионат»

Раньше Доха была больше приспособлена для людей на машинах, но сейчас в городе становится всё больше пешеходных улиц и велодорожек. Только вот по ним особо никто не ходит: людей на улицах можно встретить не так уж часто – особенно днём, когда палит солнце.

Фото: «Чемпионат»

В Катаре живёт чуть меньше 2,9 млн человек, 80-85% которых – экспатрианты. В основном это выходцы из Индии, Пакистана и Ирана, которые трудятся на стройках и работают таксистами. В сфере обслуживания чаще всего встречаются азиаты, в крупных компаниях – европейцы. В верховном комитете Катара, который полностью курирует подготовку к чемпионату миру, в том числе работает много иностранцев.



Интересно, что одним из пунктов в «Видении-2030» является катаризация, то есть увеличение числа катарских граждан на должностях в частном и государственном секторах, а большое число экспатриантов расценивается как серьёзное препятствие на пути экономического развития страны. При этом на вопрос «кто будет жить в домах, которые в большом количестве строятся по всему Катару, если уедут иностранцы» катарец с улыбкой ответил: «Ну, кто-нибудь обязательно приедет!»

Фото: «Чемпионат»

Пустынность на улицах, «идеальность» выстроенной картинки и отсутствие света во многих домах по вечерам в совокупности создают впечатление некоторой искусственности. Порой кажется, что всё так красиво, но одновременно ненатурально, что стоит открыть дверь и можно будет выйти из декораций – прям как в «Шоу Трумана».



Вот, например, что-то из Венеции в модном районе The Pearl, где иностранцам можно покупать недвижимость.

Фото: «Чемпионат»

Или «исторический» район города.

Фото: «Чемпионат»

Пункт 2. Катару – лучшее

Именно так звучит главный лозунг страны: Qatar deserves the best («Катар заслуживает лучшего»). Это касается и бесконечных строек, и постоянного улучшения комфорта местных жителей, и развлечений – иначе что ещё делать, если с одной стороны у тебя залив, в котором искупаться можно, только далеко уехав от города, а с другой — пустыня. В Катаре постоянно проходят какие-то выставки (здесь вообще какая-то особенная любовь к различному искусству – от этнического до современного) и спортивные соревнования. Во второе страна вкладывается особенно активно, поэтому в Дохе полно теннисных кортов, футбольных полей, бассейнов, спортивных залов, а теперь ещё и стадионов. Катар уже принимал клубный чемпионат мира по футболу, турнир ATP, ЧМ по гандболу, лёгкой и тяжёлой атлетике, этап Гран-при Формулы-1 и даже чемпионат мира по турецким шашкам.



Зачем им всё это? В первую очередь, для продвижения страны на мировой арене, укрепления её авторитета, а также дальнейшего внутреннего развития не только инфраструктуры, но и спорта.



В Катаре есть академия Aspire, где с 2004 года растят спортсменов, в том числе и футболистов. Там собрана команда из селекционеров, тренеров, физиотерапевтов и психологов со всего мира, которые отбирают катарских ребят и работают с ними. В 2019 году академия дала первый большой результат: 10 воспитанников стали чемпионами Азии. На Олимпиаде в Токио Мутаз Баршим взял золото в прыжках в высоту – он тоже «продукт» Aspire.

Фото: «Чемпионат»

Пункт 3. Развлечения

В Катаре не то чтобы много чем можно заняться, но от скуки там не умрёшь – и это радует. Во-первых, там есть интересные музеи (но это, конечно, досуг не для каждого) – Исламского искусства и истории Катара.

Фото: «Чемпионат»

Во-вторых, есть аутентичный новодел – рынок Souq Waqif, где можно пройтись по узким улицам, сплошь утыканным торговыми рядами, или выпить арабский кофе.

Фото: «Чемпионат»

В-третьих, можно съездить на сафари в пустыне. Это довольно увлекательное занятие: на песке машину болтает, раскачивает и подбрасывает, и всё это на фоне уходящего словно в никуда огромного солнца.

Фото: «Чемпионат»

В-четвёртых, можно покататься на вот таких «древних» лодочках.

Фото: «Чемпионат»

И завершить всё это ужином в каком-нибудь кафе с национальной кухней.

Пункт 4. Стадионы

Они в Катаре красивые и классные – каждый со своей историей, давно заготовленным планом на будущее после ЧМ и гарантированным комфортом для зрителей. Чтобы болельщикам не было жарко, на семи из восьми стадионов установили охлаждающую систему – даже если на улице будет палить солнце, внутри чаши установят комфортные +21°C.



«Когда мы выиграли право проводить чемпионат мира, начали разрабатывать системы охлаждения на стадионах, – рассказал журналистам инженер-механик Сауд Абдул-Гани, создавший инновационную технологию. – Нам нужно было создать комфортные условия для трёх важнейших составляющих каждого матча: зрителей, игроков и газона. При разработке мы использовали тепловой индекс – соотношение температуры воздуха и влажности — который позволяет оценить ощущения человека в жаркую погоду. Снаружи стадиона установлена система контроля, которая замеряет эти показатели, а также уровень солнечной радиации».

Фото: «Чемпионат»

Вентиляционные отверстия, через которые будет поступать охлаждённый воздух, находятся под каждым креслом, но ногам никакого дискомфорта это не доставляет: когда садишься на кресло, тебя будто окутывает невидимое облако из прохлады. Ощущения – супер.

Фото: «Чемпионат»

Разработка системы заняла немало времени – только на компьютерную модель ушло около года: инженеры с точностью до минуты симулировали различные погодные условия, чтобы понять, как её настроить. После этого была проведена огромная исследовательская работа, в ходе которой изучалось, как люди разного пола, возраста и национальности реагируют на жару и холод. Данные собирали во время ЧМ в России – спрашивали болельщиков из разных стран, какую погоду они считают самой комфортной для просмотра матчей. После началась обработка собранного массива из ответов, в результате которой установили, что народ из холодных регионов предпочитает тепло, а из жарких стран, наоборот, холод. Пришлось искать идеальный баланс для всех – им оказались +21-22°C.



«Большинство стран обычно презентовало свои стадионы как дизайнерскую идею. Мы же сделали акцент на технологиях», – сказал Сауд Абдул-Гани, расплываясь в улыбке.



Такой «комфорт» составляет 15-20% от общего бюджета на строительство стадионов, но Катар не видел смысла строить арены без охлаждающей системы – планы страны по наследию ЧМ подразумевают использование объектов круглый год, а летом температура воздуха достигает +50°C.



А планы масштабные – большинство стадионов перестроят под социальные и общественные нужды, а арену «974», построенную из грузовых контейнеров и 30 тысяч тонн стали, полностью разберут, отправив детали на благотворительность.

Фото: «Чемпионат»

Пункт 5. Самые частые вопросы

Можно ли ходить в шортах? Да. Никто за это вас порицать не будет. Но вот девушкам стоит аккуратнее подходить к выбору одежды: лучше без мини.



Алкоголь будет? Будет, но со множеством ограничений: только в фан-зонах и барах при отелях.

Там дорого? Алкоголь – да, дорогой. Средний чек не в самом помпезном ресторане на человека – 1500-2000 рублей. В магазине можно поесть на 500-800 рублей с напитком.



Где жить? Оргкомитет обещает, что болельщикам будут доступны бюджетные варианты: отели на воде, в пустыне, а также аренда через сервис AirBnb.



Будет ли там FAN ID? Да, но чуть модернизированная версия того, что было в России: Катар хочет, чтобы это был своего рода City Pass, по которому болельщики не только проходили на стадионы и бесплатно пользовались транспортом, но ещё получали скидки в кафе и музеях.



Нужна ли вакцинация? Да. Катар принимает со Спутником V.



Когда начнут продавать билеты? Билетная программа должна стартовать в январе, но уже сейчас можно купить пакеты FIFA Hospitality. Самый дешевый обойдётся в $ 950 на один матч, самый дорогой – в $ 4950.