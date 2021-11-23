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Какие клубы играли в АПЛ, тест: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм»

Тест. Назовите все клубы, которые играли в АПЛ
Виталий Пасичный
Какие клубы играли в АПЛ
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Их 50 штук!

Английская Премьер-лига проводит вот уже 30-й сезон – и за время существования её участниками были самые разные команды. Легендарные и периферийные, сенсационные и всеми признанные – каждая из них внесла свой вклад в создание самого масштабного бренда в современном клубном футболе.

Что вы знаете о первом сезоне АПЛ? Тест Что вы знаете о первом сезоне АПЛ? Тест

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить и назвать абсолютно все клубы, которые отыграли в АПЛ хотя бы один сезон за эти 30 лет. Вы будете видеть сезоны, в течение которых каждый клуб играл в Премьер-лиге – от вас потребуется назвать его. Как хорошо вы справитесь с таким заданием? На отгадывание 50 клубов мы даём 15 минут, поэтому советуем не медлить. Не забудьте про букву «ё» – это тоже может вам пригодиться.

Желаем удачи!

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