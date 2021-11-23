Тест. Назовите все клубы, которые играли в АПЛ

Английская Премьер-лига проводит вот уже 30-й сезон – и за время существования её участниками были самые разные команды. Легендарные и периферийные, сенсационные и всеми признанные – каждая из них внесла свой вклад в создание самого масштабного бренда в современном клубном футболе.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить и назвать абсолютно все клубы, которые отыграли в АПЛ хотя бы один сезон за эти 30 лет. Вы будете видеть сезоны, в течение которых каждый клуб играл в Премьер-лиге – от вас потребуется назвать его. Как хорошо вы справитесь с таким заданием? На отгадывание 50 клубов мы даём 15 минут, поэтому советуем не медлить. Не забудьте про букву «ё» – это тоже может вам пригодиться.

Желаем удачи!