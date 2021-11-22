«Такой период — не забивается». Падение таланта из «Краснодара»

Скоро Иван Игнатьев превратится в форварда-мем. Примерно таким же был Антон Заболотный в «Зените» – сидел на хорошем контракте, при необходимости выходил на поле, но забивал только командам уровня «СКА-Хабаровска». Его злобно троллили, отсюда психологические проблемы и тяжёлое возвращение к стабильным голам через период в «Сочи».

Игнатьев в похожей ситуации. Только уровень внимания к нему ниже. В конце 2019-го он ушёл из «Краснодара». Тогда казалось, что за новым вызовом. Словно убегал от нравоучений строгих родителей в свободную жизнь. Ему обещали полную свободу, кучу денег, еврокубки и почти гарантированное место в старте. Прошло два года. Пора признать: Игнатьев – один из главных трансферных провалов «Рубина» последнего времени.



После игры с «Сочи» Opta Sport выкатила интересную статистику: Игнатьев не забивает с августа 2020 года, его сухая серия составляет 697 минут. Тогда он отличился с пенальти. Всего за «Рубин» у него три гола – все с 11 метров. С игры 22-летний нападающий последний раз забивал ещё за «Краснодар» больше двух лет назад.

Понятно, что происходящее раздражает всех вокруг. Слуцкий уже не скрывает злой иронии, когда про Игнатьева спрашивают на пресс-конференциях. Тренер откровенно признаёт, что Иван для него третья-четвёртая опция в составе. Потому что не подходит по стилю и не забивает. Меняться у футболиста не получается. Он сам вроде бы хочет, но вряд ли ещё кто-то рассчитывает на чудо.

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Вот как сам Игнатьев объяснял в сентябре, почему ничего не получается.



– Долгую часть своей карьеры я провёл в академии «Краснодара», где выстраивается определённая модель, определённая философия, и эта философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому.

Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки, чтобы начать забивать.



Ответа нет, почему результаты падают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например, начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание, – говорил он в интервью ТАСС.

На тот момент нападающий уже понимал – ближайшие полгода ему нужно мучиться в Казани. Сорвались варианты с «Уралом» и «Зюлте-Варегемом». Эти клубы анонсировал агент Алан Агузаров как возможные варианты спасения карьеры. Но, видимо, спасать форварду придётся себя самому. И точно не в «Рубине».

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Игнатьев уже наверняка сам понял – переход в «Рубин», пусть и на хорошую зарплату – большая ошибка. Крутую машину он рано или поздно купил бы в Краснодаре, зарплаты там хватило бы и на приличные курорты зимой. А из-за этого трансфера, на который агрессивно подталкивали его представители, он потерял главное – возможность играть в футбол, который он понимает. А к другому стилю юноша оказался не готов.

Но пока ещё всё точно зависит от самого Игнатьева. «Рубин», контракт с которым истекает в 2024 году, готов его отпустить. Рассмотрят вариант как с арендой, так и с продажей. Но здесь важно, чтобы следующий тренер видел Игнатьева в той роли, к которой он привык. И игровой стиль не диссонировал с сильными возможностями нападающего.



Если он ошибётся при выборе следующего клуба, то может уже не вернуться. И навсегда остаться талантливым юношей из любимого выпуска Галицкого, у которого так и не получилось себя реализовать.