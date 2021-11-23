«Этот шрам на сердце никогда не зарастёт». Главные матчи в карьере арбитра Карасёва

Сергей Карасёв получил очередное назначение на ответственный матч. Бригада россиянина обслужит встречу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика». Матч крайне важен для обеих команд, поскольку они продолжают борьбу за место в плей-офф турнира. Пока же вспомним другие важные матчи, на которых работал Карасёв.

«Зальцбург» — «Марсель» — 2:1. Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Весной 2018 года судейство Карасёва стало предметом для возмущения австрийских СМИ. Причина — ошибочно назначенный в дополнительное время угловой, с которого «Марсель» забил решающий гол (в первом матче французы победили со счётом 2:0).

«Все видели, что мяч отскочил от игрока «Марселя», но судья назначил угловой, и никто не исправил эту ошибку, лайнсмен был безучастен. Весь стадион видел, в кого попал мяч. Невероятно, что Карасёв мог так ошибиться!» — писали австрийские СМИ.

«Теперь австрийцы увидят решающий матч Лиги Европы только по телевизору. Эта ошибка судьи стоила «Зальцбургу» финала», — отметило тогда немецкое издание Bild.

Сам Карасёв впоследствии признал, что допустил ошибку.

«В мае 2018 года я неудачно отсудил полуфинал Лиги Европы. Во встрече «Зальцбург» — «Марсель» за пять минут до окончания дополнительного времени неверно назначил угловой удар в сторону хозяев, с которого французы забили гол и прошли в финал. Этот шрам на сердце никогда не зарастёт».

Тренировавший тогда «Зальцбург» Марко Розе (сейчас возглавляет дортмундскую «Боруссию») заявил, что не держит зла на Карасёва.

«Мне сказали, что российские арбитры очень подавлены в связи с допущенной ошибкой. Они признали её. Это очень тронуло меня. Если человек признаёт ошибки, я готов его простить».

Германия — Венгрия — 2:2. Групповой этап Евро-2020

Летом 2021 года бригада Карасёва приехала на чемпионат Европы. 16 июня она неплохо проявила себя в матче Италия — Швейцария (3:0), а через неделю Сергей стал свидетелем драматичной развязки в игре Германия — Венгрия. Гости (матч проходил в Мюнхене) дважды лидировали в счёте, однако упустили победу за шесть минут до истечения основного времени. Ничья оставила неуступчивых венгров без плей-офф Евро, в то время как немцы всё-таки оказались в 1/8 финала.

«После игры ко мне подошёл капитан венгерской сборной Салаи и поблагодарил за работу. И выпалил риторический вопрос в воздух: «Почему же так получается? Опять во втором тайме». Имея в виду пропущенные голы в концовках вторых таймов во всех матчах группового этапа. В тот момент я понял, как много потеряли эти люди», — вспоминал Карасёв.

Нидерланды — Чехия — 0:2. 1/8 финала Евро-2020

Пожалуй, самый резонансный матч, который Карасёв отработал на чемпионате Европы. В начале второго тайма арбитр принял ключевое решение, удалив защитника голландцев Маттейса де Лигта. Изначально Сергей показал футболисту жёлтую карточку, однако после пересмотра эпизода изменил решение.

«Момент сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент. Почему не удалил сразу? Здесь всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне, как судье, в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле», — сказал Карасёв.

Оставшись в меньшинстве, голландцы пропустили два мяча и вылетели с Евро-2020, несмотря на то, что считались фаворитами матча. Для Карасева эта игра стала заключительной на турнире в качестве главного арбитра. Впоследствии Сергей получил ещё два назначения (на четвертьфинал и полуфинал), но работал в роли резервного судьи.

«Челси» — «Вильярреал» — 1:1 (пен. 6:5). Суперкубок УЕФА

В августе 2021-го Карасёв получил назначение на матч с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Судьбу встречи решила серия пенальти, а сам Сергей после игры удостоился высоких оценок за свою работу. На тот момент этот матч был самым значимым в карьере российского арбитра. Карасёв показал футболистам обеих команд четыре жёлтые карточки, две из которых — за споры с судьёй.

Италия — Испания — 1:2. Полуфинал Лиги наций

Полтора месяца назад Карасёв наблюдал с поля, как прерывается впечатляющая серия сборной Италии. Действующие чемпионы Европы не проигрывали в течение 37 матчей, но выйти в финал Лиги наций так и не смогли. Карасёв на последних минутах первого тайма оставил Италию в меньшинстве, показав вторую жёлтую карточку защитнику Леонардо Бонуччи (первое предупреждение игрок получил за споры с арбитром). Решение россиянина вызвало недовольство у футболистов команды Роберто Манчини.

«Я считаю, что арбитр был очень суров с Бонуччи, потому что никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной жёлтой карточки за несогласие с решением судьи. Первая жёлтая Бонуччи — это ошибка. Леонардо — капитан команды, он имеет право получить больше информации от арбитра», — говорил после матча Федерико Кьеза.

А вот арбитр Игорь Федотов отметил, что Карасёв всё сделал правильно.

«Удаление Бонуччи было по делу. В эпизоде с первой карточкой я не считаю, что был фол — испанец упал сам. Но вести себя, как Бонуччи, нельзя — поэтому он и получил предупреждение. А по второй карточке вопросов у меня нет. Не понимаю, чем возмущаются итальянцы».

Сам Карасёв самыми главными матчами в своей карьере назвал Суперкубок УЕФА и полуфинал Лиги наций.