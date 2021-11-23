«МЮ» не знает, чего хочет. Так можно что-то выиграть только случайно

Летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» с последующим провальным отрезком и увольнением симпатичного, но безнадёжно не справившегося с ситуацией Сульшера, важно не только для клуба. Оно также является предостережением для всех остальных: в современном футболе, чтобы достичь успеха, надо очень чётко понимать не только цель, но и средства для её достижения. Отсутствие последовательности нельзя компенсировать никакими деньгами.

Смотрите, что получается, если свести ситуацию к цифрам. Летом «МЮ» потратил € 140 млн, закрыл обе проблемные позиции топовыми игроками (Варан и Санчо), а вдобавок в последний день трансферного окна получил лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона. После чего команда внезапно развалилась. Ещё раз, только цифры: семь очков в трёх турах АПЛ до 31 августа, 10 очков в девяти турах после. 2,3 очка за матч – против 1,1 очка за матч. Такой провал не спишешь на особенности календаря. Да, на старте были простые соперники, но и «Уотфорд» с «Астон Виллой» — не то чтобы сложные.

Виноват ли в этом Роналду? Считаю, что нет, потому что его переход неизбежно влечёт за собой определённые изменения в стиле, это правило, которое нужно принять, а потом не удивляться. Об этих изменениях уже много сказано, не буду повторяться. Важно, что он компенсирует их голами. И были причины рассчитывать, что то же самое случится и в «МЮ».

Виноват ли Сульшер? Да. Но только отчасти. Он явно не справился с переходом от одного игрового стиля к другому. Потеряв качества, которые позволили в прошлом сезоне опередить «Ливерпуль», «МЮ» не приобрёл взамен главного компенсирующего фактора – тех самых голов Роналду. С момента перехода в «Реал» в 2009 году Роналду никогда в карьере не бил по воротам так мало, как сейчас в «МЮ»: 3,6 раз за матч (в национальном чемпионате). На самом деле он никогда не выбивал меньше пяти ударов за матч. Его средний xG за матч (0,5 до 0,6 по разным метрикам) – тоже самый низкий за всё время, что ведётся эта статистика. Неудивительно, что он мало забивает.

Ситуация тем более грустная, что сам Сульшер был явно рад переходу Криштиану. «Бруну разговаривал с ним и сказал, как мы к нему относимся. Если он захочет уйти из «Ювентуса», то знает, что мы здесь», — вот что он говорил ещё до трансфера. Непохоже на слова, которые тренер говорит под давлением клуба, вопреки собственному недовольству. А по данным The Athletic именно Уле и был инициатором перехода, чтобы Роналду не оказался в «Сити». И после всего этого он не справился с адаптацией. Действительно грустно, но, если отвлечься от эмоций, у всей ситуации есть ещё одно измерение.

Сульшер последовательно строил команду два года – а потом пошёл на поводу у эмоций и решился взять Роналду, игнорируя, до какой степени это противоречит прежней трансферной политике и принципам комплектации. Не получилось – и это далеко не первый раз в последние годы, когда непоследовательность не удаётся замаскировать ни деньгами, ни хорошими игроками.

Яркий пример – с тем же Роналду и Маурицио Сарри в «Ювентусе». Можно брать Криштиану и продолжать играть в прагматичный футбол Аллегри. Можно нанять Сарри и строить сложный комбинационный футбол с высоким прессингом. Оба явления по отдельности могли обогатить клуб. Но вместе привели к образованию унылого серого гибрида, в котором Сарри вымучил чемпионство (задача-минимум), полностью отказавшись от своего стиля. Продолжение той же внутренне противоречивой политики в следующем сезоне с Пирло привело к провалу.

Другой яркий пример – «ПСЖ». У шейхов всегда была звёздная команда, но в последние годы они превзошли даже собственные стандарты. Да, клуб вышел в финал Лиги чемпионов – в сезон, когда плей-офф играли всего по одному матчу в каждой стадии. Но, во-первых, вряд ли один выход в финал можно считать настоящим успехом для команды, которая стоила ТАК дорого. А во-вторых, до сих пор непонятно, чем именно там занимался Тухель: найти в том «ПСЖ» признаки его фирменного стиля довольно сложно. Ещё сложнее найти в нынешнем «ПСЖ» признаки фирменного стиля Маурисио Почеттино. Тренер, который сделал себе имя высоким прессингом, вынужден разбивать команду на группу атаки и «автобус» по принципу наименьшего из зол. Добьётся ли он успеха? Возможно, но одним из условий успеха будет не просто компромисс со своими игровыми принципами, а полное самоотречение, да ещё и без гарантий этого успеха.

Ещё один пример противоречия. Можно вспомнить эксперименты «Баварии» с Карло Анчелотти и Нико Ковачем. Великий и неплохой тренеры задержались в клубе разное время и с разным успехом, но оба не оправдали ожиданий. А общего у них то, что оба отказались от ядра самоидентификации команды – высокого прессинга.

И наоборот: вернувшись к привычным игровым принципам под руководством Ханси Флика, «Бавария» с ходу выиграла Лигу чемпионов. Последовательность проекта – это огромное конкурентное преимущество. В случае «Баварии» последовательность – это не только набор игровых характеристик, которым следует клуб, но и, например, трансферы. Попробуйте представить, как «Бавария» переманивает у «Барселоны» Неймара за сумму его отступных. Или заваливает деньгами «Монако» ради Мбаппе. Не получится – клуб слишком долго работает по-другому.

Если взглянуть на все самые успешные проекты последних лет, то в них всех бросается в глаза последовательность. «Манчестер Сити» выиграл три из четырёх последних розыгрышей АПЛ – в клубе царит Хосеп Гвардиола, который может себе позволить определять и стиль игры в академии, и трансферную политику. «Атлетико» совершил грандиозный скачок за 10 лет, полностью доверившись Диего Симеоне. Скромный «Аякс» рванул в Лиге чемпионов пару лет назад и до сих пор сохранил часть лидеров, продолжая претендовать на любые стадии плей-офф, не только из-за Эрика тен Хага, но и из-за логичной структуры клуба, с Эдвином ван дер Саром в должности генерального директора и Марком Овермарсом в должности спортивного. «Лестер» после чемпионства стал строить более атакующую команду, чем была у Клаудио Раньери. Не получилось с Клодом Пюэлем, но получилось с Бренданом Роджерсом: в рамках похожей игровой концепции, под которую собирают состав.

Такие примеры можно приводить ещё долго. По сути, исключений не так уж много. Есть Антонио Конте, который даёт результат в любых обстоятельствах, и есть несколько очень относительных успехов вроде чемпионства Сарри с «Ювентусом» и финала Лиги чемпионов для «ПСЖ», но эти относительные успехи были достигнуты, скорее, вопреки, чем благодаря.

Вывод очень прост. Вернее, несколько выводов. При строительстве топ-клуба лучше иметь вектор развития, чем не иметь. Если вектор развития уже выбран, лучше его придерживаться и не нарушать. А если всё-таки нарушать, то затем отказываться от любых прежних идей и быть готовым к радикальным изменениям в стиле, а не пытаться идти направо и налево одновременно. Иначе успеха можно достичь только случайно.

Звучит банально, согласен. Но дело в том, что Джоэл Глейзер, Эд Вудворд и Ричард Арнольд, кажется, до сих пор не в курсе этих банальностей. Пока не узнают, стабильного долгосрочного успеха не принесёт ни один тренер.