«Наши золотые медали покупали в сувенирном магазине». Где теперь легенда «Спартака» Ширко

Почему не вышел против Украины и из-за чего дрался с болельщиком.

Москвич Александр Ширко прожил фантастические годы в «Спартаке». Вдумайтесь только: ни сезона в основе — без золота! За первые шесть лет в высшей лиге — шесть чемпионских титулов. Поэтому за страданиями современных спартаковцев ему наблюдать особенно больно. Избежать неприятной темы даже на юбилей — а сегодня «покорителю «Аякса» исполняется 45 — не представлялось возможным. Кому как не таким людям высказывать мнение о системных проблемах в «народной команде»?

«В одиночку по тайге с ружьём не хожу. У нас скорее охота выходного дня»

— Какие планы на день рождения?

— Ничего не планировал. Обычный рабочий день.



— У вас половина «инстаграма» — охота и рыбалка. Давно пристрастились?

— К рыбалке — с детства, к охоте — попозже.

— Для коренного москвича не самое обыденное занятие.

— Меня родители приобщили. Папа не то чтобы заядлый рыбак, но любил провести выходной с удочкой.

— Лоськов и действующим игроком на охоту ходил. Вы тоже?

— В сезоне — нет, времени практически не было, а в отпуске — да. В основном зимой, в декабре. Постоянного места у меня нет: куда пригласят, туда и едем. В нашей компании я единственный футболист.

— Приключения на охоте были?

— Так я же в одиночку по тайге с ружьём не хожу. У нас скорее охота выходного дня, с друзьями и без экстрима.

— С Романцевым никогда не рыбачили?

— Ха-ха, нет.

— Когда последний раз с Олегом Иванычем виделись?

— В какой-то поездке со спартаковскими ветеранами.

— Ваш бывший одноклубник Филимонов сетовал, что в «Спартаке» о нём совсем позабыли. Вас помнят?

— Звонят, приглашают на какие-то события. Другое дело, что я не всегда могу вырваться.

— Директор спортшколы «Олимп» — основная работа сейчас?

— Да. После «Химок» перешёл на более сложную должность — тут людей и функций больше. Была задача наладить процесс в школе.

— Административная рутина не тяготит?

— Да нет. Есть свои плюсы и минусы, но в целом всё нормально.

— Известные футболисты после завершения карьеры чаще идут в тренеры, агенты. Не ваше?

— Я учился на тренера, но пока в эту сторону особо не тянет. Или не сложилось.

«В «Спартаке» есть капитан, «сборники», а лидера не видно»

— Вашему «Спартаку» не было равных в России. Что изменилось за 20 лет?

— Как мы видим, всё изменилось. Последнее время «Спартак» не на лидирующих позициях — значит, есть сложности.

— Какие эмоции у вас вызывает современный «Спартак»?

— Сложно выразить одним-двумя словами. Не всё у «Спартака» складывается. Какие-то сложные процессы происходят в команде — со стороны понять трудно. Никак «Спартак» не наберёт ту мощь, которая была.

— По последней игре с «Краснодаром» что можете сказать?

— Ну а что тут скажешь? Продолжение всей этой истории. Когда команда разбалансирована, и каждому футболисту в отдельности тяжелее набирать форму, потому что не всё клеится. В целом у команды всё непросто. Видно, что психологически и эмоционально она не в своей тарелке.

— Относительно заявки «Спартака» существуют две противоположные точки зрения: от «состав не для медалей» до «подбор исполнителей лучше, чем у многих». Вам какая ближе?

— В команде есть классные футболисты, но чего-то им не хватает. Может быть, сплочённости, понимания, что от кого требуется. Когда команда слаженная, каждый приносит свою пользу. А тут нет взаимопонимания.

— Промес уже не тот, что был в 2017-м?

— Я бы не стал конкретизировать. Не только Промес — многие ребята никак не выйдут на свой уровень.

— Вы как нападающий понимаете, что творится с Ларссоном? Первый круг закончился, а у него 0 голов.

— Тут всё в комплексе: потерял уверенность, хочет уйти, получает мало времени.

— Видите лидеров в команде?

— Не сказал бы, что сейчас там есть ярко выраженный лидер. Есть капитан, есть «сборники», но они сейчас в таком состоянии, что не выполняют лидерские функции.

— При Тедеско игра была лучше — или только результат?

— Думаю, что результат. Игра давно не радует.

— Понимаете, чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию?

— Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Хоть какие-то проблески в игре видите или всё плохо?

— Эти проблески, возможно, и были бы видны, но общее состояние загоняет команду всё глубже. Многое не получается, результата нет, на клуб оказывается большое давление. Сложно понять, что внутри происходит.

— «Народную команду» должен возглавлять свой, российский спец?

— Мне как болельщику, обывателю не принципиально, русский тренер или иностранный. Главное, чтобы команда вернулась на свой уровень и из года в год добивалась высоких результатов. Хочется получать эстетическое удовольствие от игры «Спартака».

— Юран регулярно заявляет о готовности взять «Спартак». Как думаете, потянул бы?

— Есть определённая обойма тренеров, каждый из которых потенциально может возглавить команду. Тут вопрос к руководству: что в конечном итоге хотят получить от тренера?

— Судя по фоткам в «инстаграме», вас связывают добрые отношения с Аленичевым. Допускаете его возвращение в «Спартак»?

— Сложный вопрос. В истории есть примеры, когда тренер не один раз приходил в команду. Нет ничего невозможного.

— Есть команда в РПЛ, игру которой смотрите с удовольствием?

— Я концентрируюсь на «Спартаке» — остальные матчи смотрю нерегулярно. По одной-двум играм не могу сказать, что кто-то нравится больше остальных. При Карпине импонировал «Ростов». Валерий сумел создать боеспособную команду, которая и в Кубке, и в чемпионате наводила шороху, было интересно. Понятно, что это не касается начала нынешнего сезона.

Фото: Из личного архива

«Дзюба превращается из основного игрока в джокера»

— Карпин всегда казался брутальным мужчиной, а в последних интервью предстал ранимым, рефлексирующим человеком. Удивлены этой метаморфозой?

— Я не очень помню всё это интервью. Но в любом случае с тренерами редко заключают долгосрочные соглашения. Не знаю, какой контракт у Карпина, но он работает с этой командой, видит потенциальных кандидатов. Пускай соперники в выигранных Россией матчах были не очень сильны, но наши победили. А значит, тренер заслужил дополнительное время на работу со сборной. Хочет ли он сам этого — не знаю.

— Игра в Хорватии сильно разочаровала?

— Да. Больше всего огорчило, что даже не пытались сохранить мяч. То ли матч так сложился, то ли соперник настолько силён был, но игра оставила удручающее впечатление.

— Кто, по-вашему, сейчас сильнейший нападающий в России?

— Мне кажется, Соболев, Заболотный, Дзюба — плюс-минус одинаковые нападающие. Мощные, высокие, для борьбы, давления, прострелов. Смолов — чуть-чуть другого формата. Наверное, сборной нужны форварды разного плана, для разнообразия, а у нас, получается, все более-менее похожи.

— Дзюба нужен этой сборной?

— Это выбор тренера, на кого он делает ставку и с кем идёт. Сейчас происходит омоложение — появляются новые лица, игроки. Да и Артём сейчас не всегда в стартовом составе «Зенита». Не то чтобы доигрывает, но времени получает меньше. Превращается из основного игрока в джокера.

— Как думаете, помирятся они с Карпиным?

— Судя по прессе, наверное, нет.

— Молодые нападающие — Тюкавин, Агаларов — доросли до первой сборной?

— Я бы так не ставил вопрос. Но право там играть и, возможно, в будущем стать полноценными футболистами сборной они, наверное, заслужили.

«Из нашего поколения никто особо не заработал»

— Вы рассказывали, что в «Спартаке» играли за копейки. Это сколько?

— Смотря с кем сравнивать. Я в 1995 году начал потихоньку ездить с основной командой, а заиграл на следующий год.

— Тысяч 10 долларов в месяц было?

— Гораздо меньше.

— Но за полуфинал Кубка УЕФА достойно вознаградили?

— Да нет. Какие премиальные перед сезоном обсуждались, такие и платили. Суммы не менялись. Естественно, ни в какое сравнение с нынешними цифрами они не идут.

— Успели заработать на жизнь футболом?

— Думаю, из нашего поколения никто особо не заработал. Не слышал, чтобы кто-то откровенно бедствовал, но судьба и финансовые возможности у всех разные.

Фото: instagram.com/alexandershirko_official/

— Вас возмущают заработки современных футболистов, которых болельщики саркастично называют ногомячистами?

— Чего мне возмущаться? Так жизнь сложилась — разве это плохо для них?

— После шести голов в Кубке УЕФА сезона-1998/99 у вас была возможность уехать в Европу?

— Каждый год у нас такие возможности были — мы же постоянно играли в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА. Предложения-то были, но в то время мало кто уезжал. Команда сохранялась для того, чтобы добиться чего-то в Европе.

— Вас конкретно куда звали?

— Команды не назову, но были варианты в Германии, Англии. Но в АПЛ своя система — нужно было в сборной играть.

— Вы об этих вариантах постфактум узнавали?

— Да. В то время не были распространены агенты, переговоры. Основным средством связи между клубами служил факс. Мне потом в клубе рассказали о предложениях, которые поступали.

— Не осталось обиды на Романцева из-за того, что не отпустил?

— А чего обижаться? Так жизнь сложилась. Бессмысленно рассуждать, что могло бы быть.

— «Интер» в полуфинале Кубка УЕФА могли пройти?

— Только при очень удачном раскладе. Скорее всего это был потолок наших возможностей. Мастерство игроков в «Интере» было запредельным.

— Роналдо — самый крутой нападающий из тех, против кого играли?

— В то время, наверное, да.

— Что в нём поражало?

— Всё — и сверхтехника на высокой скорости, и реализация. Роналдо были присущи все качества суперфутболиста.

«Когда украинцы сравняли, кажется, у всех опустились руки. Не бросили играть, но впали в ступор»

— Самый драматичный матч сборной России — против Украины в 1999-м — вы посмотрели с лавки запасных. Был шанс выйти?

— Когда повели в счёте, наверное, в меньшей степени, а так — да, были. Нам же выигрывать нужно было. Но когда украинцы сравняли, кажется, у всех опустились руки. Не бросили играть, но впали в ступор, причём все — и тренерский штаб, и весь стадион. Времени оставалось немного, цель была так близка. Естественно, все тяжело восприняли этот случайный, нелепый гол.

— Романцев был в растерянности?

— Не то чтобы в растерянности. Возможно, понял, что матч уже не спасти. Поэтому доигрывали те, кто находился на поле. Никаких решений больше не принималось.

— Поняли, почему Романцев не использовал последнюю замену, когда нужно было спасать игру?

— Не использовал, да. Конечно, мне хотелось выйти. Но там такое затишье было и на трибунах, и на лавке, что можно было расслышать дыхание каждого болельщика, хотя стадион был полный.

— Когда Смертин сфолил на бровке, было дурное предчувствие?

— Как такое предугадаешь? Идёт борьба — где-то нужно сфолить, а где-то невольно нарушаешь правила. Таких микромоментов в любом матче десятки. Просчитать, где можно, где нельзя — невозможно. Единственное, стараешься очень близко к штрафной не фолить, чтобы прямых ударов не допустить, угловые по возможности минимизировать.

— Что происходило на скамейке, когда Шевченко сравнял счёт?

— Не знаю, я то ли за воротами находился, то ли в разминочной зоне возле углового флага.

— Сразу сообразили, что случилось?

— Мяч был не очень сложный. Наверное, Саша не хотел переводить его на угловой. Попытался поймать, чтобы исключить ещё один опасный момент. Это просто стечение обстоятельств.

— Филимонов говорит, не помнит, что происходило в раздевалке после матча. А вы?

— Да что там могло быть? Недоумение из-за того, что не выполнили цель. Ошибка вратаря, отсутствие результата — всё вместе.

— Надежда попасть на ЧМ-2002 у вас была?

— Конечно. Но тренер выбрал другой костяк.

— Романцев как-то резко утратил доверие к вам. Сейчас понимаете, почему?

— Не вдавался так глубоко в подробности. Много разных вещей начало происходить, но надо идти дальше, не зацикливаться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«После «Зенита» пошло охлаждение со стороны Романцева»

— Потасовка с болельщиком в Ярославле 15 лет назад — что это было?

— Было ощущение общей безнадёги — от результатов, оскорблений, непонимания. Всё вместе наслоилось.

— Фанат на вратаря «Шинника» гнал?

— Нет. На меня, на нас. Вратарь-то тут при чём? Там совокупность факторов сошлась. Команда осталась без финансирования. Зарплату не платили месяца три. Все, кто хотел уйти — ушли. Не было результата. Мы проигрывали и ничего не могли с этим поделать. Негатив из тура в тур накапливался и в тот раз мы проиграли крупно. Команда никому не нужна была, и все это чувствовали. Плюс свои же болельщики нас оскорбляли. На мой взгляд, это недопустимо. Всё вместе это и вылилось в стычку. Было разбирательство, меня дисквалифицировали. Как вышло, так вышло.

— Сожалеете о той вспышке гнева?

— Чего сожалеть, если уже случилось? Это жизнь.

— Но с поля вас, кажется, только раз удаляли?

— Да, ещё в «Спартаке». В игре с «Зенитом» получил две карточки — после этого, наверное, и пошло, как вы говорите, охлаждение со стороны Романцева.

— Он в лицо всё высказал?

— Претензии были. Я и сам понимал, что поступил недопустимо. Матч был важный. Вторая карточка была отчасти случайной, но она привела к удалению и в конечном итоге к проигрышу.

— Какие моменты карьеры вспоминаются чаще всего? Дубль «Аяксу»?

— Так уж вышло, что меня связывают с этой победой, хотя были и другие удачные игры.Но «Аякс» — это такая визитная карточка. После «Аякса», можно сказать, проснулся знаменитым.

Фото: instagram.com/alexandershirko_official

«Мотоцикл продал — стало слишком нравиться»

— На мотоцикле ещё гоняете?

— Нет, давно не езжу, лет пять.

— Что-то случилось?

— Наоборот. Стало слишком нравиться, поэтому решил оставить это занятие. Продал мотоцикл — пересел в машину. Безопаснее.

— Выступления на ТВ — хобби или приработок?

— Год или около того назад — на чемпионате мира и немножко после — это была часть работы. Сейчас бываю в студии реже.

— Карьера Гари Линекера не особо прельщает?

— Думаю, условия работы Линекера немного отличаются от условий «Матч ТВ» (улыбается).

— Бывший спартаковец Чудин рассказывал, как у него воры вынесли награды. У вас всё на месте?

— Господи, да кому они нужны? Это сейчас медали выпускают от РФС, а наши были куплены в сувенирном магазине. Никакой материальной ценности они не имеют.