«Желательно получить Македонию». Даже Карпин хочет эту команду в соперники по стыкам

26 ноября в 19:00 мск в Цюрихе пройдёт жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Там Россия узнает соперника по полуфиналу и пару, с победителем которой в случае успеха встретится в финале. Северная Македония – одна из пяти несеяных команд, которая может нам достаться (другие — Польша, Турция, Австрия и Чехия). Мы уже рассказали, что нужно знать о сборных Турции и Польши, теперь поговорим об одном из неудачников Евро-2020.

Как сыграли в отборе ЧМ-2022

Македонцам досталась относительно лёгкая группа – Германия, Румыния, Армения, Исландия и Лихтенштейн. Они хорошо начали отбор, обыграв Лихтенштейн (5:0) и Германию (2:1). Но в сентябре забуксовали – сыграли вничью с Арменией (0:0), Исландией (2:2) и Румынией (0:0). В оставшихся четырёх матчах Северная Македония набрала 9 очков, проиграв только немцам (0:4). Таким образом, команда заняла второе место с 18 баллами, опередив на одно очко Румынию.

Лидеры

Стоимость игроков Северной Македонии в три раза меньше сборной России (€ 48,98 млн против € 153,25 млн). Главные звёзды – Элиф Элмас (€ 17 млн) и Энис Барди (€ 12 млн). Элиф играет третий сезон за «Наполи», в этом забил три гола, в том числе «Спартаку» на первой минуте матча Лиги Европы. 22-летний полузащитник провёл 10 матчей в отборе, отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Барди – игрок «Леванте», в этом сезоне сделал дубль в ворота «Атлетико» и хет-трик в матче с Арменией. У полузащитника такие же показатели в квалификации ЧМ-2022, как и у Элмаса, только на две игры меньше.

Горан Пандев, ставший самым возрастным автором гола с игры в истории Евро (37 лет, 322 дня), завершил карьеру в сборной после последнего чемпионата Европы. У македонцев четыре футболиста выступают в топ-5 чемпионатов: играют за «Шальке», «Райо Вальекано», «Леванте» и «Наполи».

Главный тренер

1 августа 2021 года Благойя Милевски возглавил Северную Македонию. 50-летний специалист тренирует 10 лет: был ассистентом в «Вардаре», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок, работал с молодёжной сборной Северной Македонии. Под его руководством главная команда страны провела семь матчей, одержала три победы, столько же раз сыграла вничью и проиграла одну игру. Разница голов – 14:7.

Как играли в стыковых матчах

Северная Македония лишь раз участвовала в стыковых матчах – через них пробилась на Евро-2020. В полуфинале македонцы обыграли сборную Косово (2:1), а в финале выиграли у Грузии (1:0).

Как играли на больших турнирах

Сборная Северной Македонии только раз попадала в финальный этап большого турнира. Им стал Евро-2020. Там они проиграли все три встречи – Австрии (1:3), Украине (1:2) и Нидерландам (0:3).

Как играли с Россией

Сборная России выиграла все четыре официальных матча у Северной Македонии: в отборе на Евро-2008 победила со счётом 2:0 (на выезде) и 3:0 (дома), а в квалификации Евро-2012 добилась минимального успеха в двух играх – 1:0.

Таким образом, наша команда пока что не пропускала от возможного соперника в стыках. Вероятно, личные встречи – ещё один фактор для российских болельщиков, которые надеются увидеть пару Россия – Северная Македония. Хотят этого, согласно опросу, 55% читателей «Чемпионата» и Валерий Карпин.

«Я не могу в процентном отношении определить важность жеребьёвки. Понятно, что она важна. Естественно, имеет значение, какой соперник будет. Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всё это ещё надо будет доказывать», – сказал тренер.