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Дзюба не забил пенальти в матче с «Мальмё», «Мальмё» — «Зенит», 23 ноября 2021 года

«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря
Павел Прохоров
«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти
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У Артёма четыре промаха с «точки» за год. Теперь не забил «Мальмё».

После двух четвёртых мест в Лиге чемпионов «Зениту» ни в коем случае нельзя опозориться вновь. В матче с «Мальмё» российскому клубу хватило бы ничьей, чтобы практически обеспечить себе плей-офф Лиги Европы – шансы шведов в заключительном туре с «Ювентусом» объективно малы. Но уже на 28-й минуте хозяева вышли вперёд.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Рикс – 28'   1:1 Ракицкий – 90+2' (пен)
Удаления: нет / Чистяков – 86'

Сравнять счёт должен был Артём Дзюба. На 52-й минуте он сделал проникающую передачу на Вендела в штрафную, но того ценой фола остановил вратарь. Йохан Далин получил жёлтую карточку, а Дзюба отправился к «точке». Нападающий не смог переиграть голкипера, сильно ударив по центру. Классный сейв шведского вратаря! Кстати, перед исполнением 11-метрового удара форварду «Зенита» кричали собственные болельщики. «Уходи от мяча», – доносилось с гостевого сектора.

Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России по хет-трикам. Вот кому он забивал Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России по хет-трикам. Вот кому он забивал

Арбитр Игорь Федотов так прокомментировал «Чемпионату» эпизод с пенальти: «В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно – вратарь не играл в мяч и сбил Вендела».

Это был четвёртый нереализованный пенальти форвардом «Зенита» с ноября 2020 года и 12-й за карьеру.

Кстати, через девять минут Дзюба всё-таки пробил Далина, но мяч не засчитали – боковой судья поднял флажок, а бригада VAR согласилась с его решением.

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