«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря

После двух четвёртых мест в Лиге чемпионов «Зениту» ни в коем случае нельзя опозориться вновь. В матче с «Мальмё» российскому клубу хватило бы ничьей, чтобы практически обеспечить себе плей-офф Лиги Европы – шансы шведов в заключительном туре с «Ювентусом» объективно малы. Но уже на 28-й минуте хозяева вышли вперёд.
Сравнять счёт должен был Артём Дзюба. На 52-й минуте он сделал проникающую передачу на Вендела в штрафную, но того ценой фола остановил вратарь. Йохан Далин получил жёлтую карточку, а Дзюба отправился к «точке». Нападающий не смог переиграть голкипера, сильно ударив по центру. Классный сейв шведского вратаря! Кстати, перед исполнением 11-метрового удара форварду «Зенита» кричали собственные болельщики. «Уходи от мяча», – доносилось с гостевого сектора.
Арбитр Игорь Федотов так прокомментировал «Чемпионату» эпизод с пенальти: «В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно – вратарь не играл в мяч и сбил Вендела».
Это был четвёртый нереализованный пенальти форвардом «Зенита» с ноября 2020 года и 12-й за карьеру.
Кстати, через девять минут Дзюба всё-таки пробил Далина, но мяч не засчитали – боковой судья поднял флажок, а бригада VAR согласилась с его решением.
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