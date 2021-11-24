«Зенит» спасло чудо в Швеции. У чемпиона России будет евровесна

«Зенит» под руководством Сергея Семака с третьей попытки пробился в евровесну из Лиги чемпионов. Напомним, в первый сезон при российском тренере команда ещё за 45 минут до конца группового этапа выходила со второго места в плей-офф ЛЧ, а за 10 минут – с третьего в плей-офф ЛЕ. Во второй сезон петербуржцы просто провалились: финишировали последними с одним-единственным очком.

Перед матчем в Мальмё расклады для «Зенита» были простыми. В случае ничьей сине-бело-голубые гарантировали себе третье место, так как даже при равенстве очков на финише опережали бы шведов по «личкам». В случае выигрыша команда Семака могла сохранить шансы и на второе место – для этого требовалась победа «Ювентуса» в параллельной игре с «Челси». Интриговало, как в этой ситуации сыграют чемпионы России: будут защищать 0:0 или предложат агрессивный футбол – атака на атаку.

Начался матч, и на поле стало происходить то, о чём поэт написал ещё 200 лет назад: «Швед, русский – колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет. Гром пушек, топот, ржанье, стон. И смерть и ад со всех сторон».

Любое творчество гибло на корню, и игра скорее напоминала битву, а не футбол уровня Лиги чемпионов. Было много борьбы за мяч, стыков, мелких повреждений. А адскую для гостей из России атмосферу пытались создать шумные болельщики «Мальмё». Получалось у них неплохо, звонко. Но вряд ли именно трибуны задавили психологически чемпионов России – сковывала ответственность за результат.

Первого удара в створ ворот по такой игре ждали очень долго. Если «Зенит» включался в прессинг, были какие-то обнадёживающие эпизоды. Но петербуржцы мало играли, как в РПЛ, где действуют агрессивно, контролируют мяч и разнообразно атакуют. «Мальмё» вовсе не примитивная команда, несмотря на то, что кто-то в России о ней так думает. Шведы умеют комбинировать, поэтому когда «Зенит» прижимался к своей штрафной, возникали неприятные ощущения. Сперва чемпионы России счастливо избежали пенальти после единоборства Ловрена со своим соотечественником Чолаком, а потом «Мальмё» забил первым же ударом в створ! Зенитовцы безобразно сыграли коллективно в обороне, а действия Ловрена и Ракицкого лишний раз заставили задуматься о соответствии их быстроты и резкости Лиге чемпионов.

До перерыва соперники по разу попали в створ. У «Зенита» не клеились взаимодействия в атаке, забросы за спины защитникам тоже не давали эффекта. Малком, который, исходя из ценника, должен быть лидером команды, выполнил за 45 минут лишь 12 передач – бразильский вингер, как и другой олимпийский чемпион Клаудиньо, играл сам по себе.

Две замены от Семака в перерыве – неожиданный ход. Но абсолютно логичный. Да, Ловрен – капитан «Зенита», а Клаудиньо, возможно, самый креативный игрок сегодняшней команды, тем не менее игра хорвата уже не впервые в этом сезоне заставляет хвататься за голову, а бразильский новичок пока теряется в гостевых матчах Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что Клаудиньо только адаптируется к футболу в Европе. Смена тактической схемы напрашивалась, и «Зенит» добавил ещё одного игрока в группу атаки.

На 53-й минуте казалось, что перестановки принесли чемпионам России быстрый гол во втором тайме. Вендел заработал пенальти после тонкой передачи Дзюбы! Надо заметить, что бригада судей из Латвии вообще не обижала «Зенит» в этом матче, и в эпизоде с 11-метровым тоже приняла решение в пользу петербуржцев, когда случилось игровое в общем-то столкновение Вендела и голкипера Далина. К сожалению, Дзюба сам же всю красоту и испортил ужасным ударом с «точки» низом по центру. Потом Венделу ещё раз повезло с судейским решением – бразилец рисковал получить за свой фол красную карточку. А Дзюбе ещё раз не повезло: центрфорвард залез в крошечный офсайд, послав наконец-то мяч в сетку ворот «Мальмё».

Второй тайм «Зенит» провёл, конечно, значительно лучше, чем первый. Но надо было доминировать с первых минут. Да и «Мальмё» изменился – откровенно играл на удержание, не контратаковал. В любом случае при большом преимущество команды Семака до «Ура! Мы ломим, гнутся шведы!» не доходило. Когда на 86-й минуте Чистяков подставил команду нелепым удалением, наверное, уже никто не сомневался в поражении сине-бело-голубых. «Зенит» спасло чудо – второй пенальти, заработанный в меньшинстве. Тут фол был более очевидный, защитник «Мальмё» просто сглупил, испугавшись единоборства с Дзюбой. Ракицкий, исполняя пенальти, не стал ничего выдумывать в отличие экс-капитана сборной России.

Благодаря ничьей команда Семака досрочно обеспечила себе третье место. По статистике «Зенит» в Швеции не заслужил поражения, ведь «Мальмё» так и закончил матч с одним-единственным попаданием в створ (всего удары – 4:9, в створ – 1:3). Но качество игры в Европе нужно улучшать, иначе чемпионы России вряд ли задержатся в плей-офф ЛЕ.