«УЕФА — мафия!» В Швеции возмущены судейством матча с «Зенитом»

«Зенит» в матче пятого тура Лиги чемпионов обеспечил себе выход в Лигу Европы – благодаря ничьей с «Мальмё» команда Семака точно займёт третье место в своей группе. Результат при этом был добыт во многом благодаря решению арбитра назначить пенальти в ворота «Мальмё» за фол на Дзюбе – Ракицкий забил гол на 90-й минуте и спас «Зенит» от поражения. Конечно, решение главного арбитра не понравилось шведским фанатам: сразу после назначения 11-метрового, да и после финального свистка они скандировали достаточно известный в Европе лозунг: «УЕФА – мафия!»

Назначенный пенальти на Дзюбе – самое спорное решение арбитра Трейманиса из Латвии в этом матче. И если у Семака вопросов по 11-метровому не было, то тренер хозяев Томассон оценил решение арбитра странным намёком: «Новый год пришёл в Россию слишком рано». Ярко высказался о назначении 11-метрового и экс-полузащитник «Спартака» Ким Чельстрём:



– Это катастрофа. Тело создано с руками. Нельзя избежать небольших движений рукой, играя в футбол. Футбол — контактный вид спорта. Это ужасно. Игрокам нужно разрешать пользоваться телом. Это в депрессию загоняет. Оставьте футбол в покое, VAR должен помогать», — приводит слова Чельстрёма Expressen.

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Вместе с арбитром Игорем Федотовым мы разобрали и другие спорные решения рефери, ведь в этом матче был ещё один пенальти за фол на Венделе, незасчитанный гол Дзюбы из-за офсайда и удаление Чистякова.



Слово Федотову:



50-я минута, фол на Венделе

– В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно – вратарь не играл в мяч и сбил Вендела.

61-я минута, незасчитанный гол Дзюбы

– Не показали разлиновку офсайда у Дзюбы, когда он забил гол? Это Лига чемпионов. В Европе верят арбитрам, хотя офсайд если и был, то на тоненького. Нога была на одной линии, а плечо – вопрос. Тут вопрос важнее: у нас зрителей надо довести до того, чтобы они верили арбитрам. А в Европе им верят так. Если решили, что офсайд – значит, так и есть.

72-я минута, эпизод с попаданием мяча в руку защитнику хозяев

– Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику «Мальмё», то ошибки здесь тоже нет – надо было продолжать игру. Это не игра, мяч просто в неё попал.



86-я минута, вторая жёлтая Дмитрию Чистякову

– Удаление Чистякова по делу, но как-то долго судья это решал.



90-я минута, пенальти в ворота «Мальмё» за фол на Дзюбе

– Арбитр должен был сам назначать 11-метровый за фол на Дзюбе и наказывать нарушителя жёлтой карточкой. Защитник выставил руку и ударил его – это нарушение правил. VAR правильно вмешался.