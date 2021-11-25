«Футболисты — как бойцы UFC». Австрия — возможный соперник России в стыках

Кажется, встречи с австрийцами лучше избежать. Мы им уже проигрывали.

26 ноября в 19:00 мск в Цюрихе пройдёт жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Там Россия узнает соперника по полуфиналу и пару, с победителем которой в случае успеха встретится в финале. Австрия – одна из пяти несеяных команд, которая может нам достаться. Мы уже рассказали, что нужно знать о сборных Турции, Польши и Северной Македонии (впереди ещё рассказ о Чехии), а теперь представим участника плей-офф Евро-2020.

Как сыграли в отборе ЧМ-2022

Если вспоминать результат сборной Австрии на Евро-2020, где команда Франко Фоды опередила на групповом этапе Украину и Северную Македонию, а в 1/8 финала едва не переиграла Италию, то выступление австрийцев в отборочном цикле ЧМ-2022 можно назвать неожиданно слабым. Они заняли лишь четвёртое место в группе с Данией, Шотландией, Израилем, Фарерскими островами и Молдавией.

Австрия начала с выездной ничьей в Шотландии (2:2), потом в двух домашних матчах победила Фареры (4:1) и потерпела сокрушительное поражение от Дании (0:4). Это было ещё до Евро-2020. После чемпионата Европы австрийцы взяли лишь три очка в трёх сентябрьских играх: выиграли в Молдавии (2:0), но проиграли в гостях Израилю (2:5) и дома Шотландии (0:1). В октябре команда Фоды победила на Фарерах (2:0) и уступила в Дании (0:1). И только ноябрьские матчи по-настоящему удались Австрии, которая забила на своём поле по четыре гола Израилю (4:2) и Молдавии (4:1).

Никакого продолжения квалификации ЧМ-2022 у австрийцев не было бы, если бы не нововведение в регламенте. Напомним, наряду со вторыми командами групп путёвку в стыки получали две лучшие сборные по итогам выступления в Лиге наций. Австрия как раз оказалась одной из них.

Лидеры

Главная звезда сборной Австрии – разумеется, защитник «Реала» Давид Алаба, который, по версии Transfermarkt, оценивается в € 55 млн. Универсал обычно закрывает левый фланг обороны, но может выйти и в центре, и в средней линии. Пожалуй, Алаба не всегда настолько хорош в национальной команде, как в клубной, тем не менее это игрок топ-уровня.

Есть в составе сборной Австрии и другие футболисты очень высокого класса. Прежде всего, полузащитник Марсель Забитцер, который перешёл летом из «РБ Лейпциг» в «Баварию» за € 15 млн. Он был очень важной фигурой для Юлиана Нагельсмана, выступая за «быков», поэтому переехал вслед за тренером в «Баварию».

Конечно же, нельзя не вспомнить «Мальчиша-плохиша» австрийского футбола – Марко Арнаутовича. Летом нападающий вернулся из Китая, подписав контракт с «Болоньей». Уже забил шесть голов в 13 матчах за итальянскую команду, а в квалификации ЧМ-2022 Арнаутович стал самым результативным игроком сборной Австрии, набрав 5+2 в пяти играх.

Ещё стоит выделить хавбеков Конрада Лаймера из «РБ Лейпциг» и Кристофа Баумгартнера из «Хоффенхайма». В центре обороны есть пара опытных защитников Мартин Хинтереггер – Александар Драгович. Ну а в «Барселоне» растёт юная звёздочка – 18-летний вингер Юсуф Демир.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер

Франко Фода был достаточно известным игроком: выступал за «Кайзерслаутерн», «Байер» и «Штутгарт», провёл пару матчей за сборную Германии. Сейчас 55-летний специалист уже четвёртый год работает с Австрией. Неудивительно, что немец ставит футбол, который любят в Бундеслиге – много движения, агрессивный прессинг. Тем не менее пока Фоду сложно назвать успешным тренером. В его коллекции лишь два трофея – чемпионство и Кубок Австрии со «Штурмом» 10 лет назад.

К работе Фоды на разных этапах было разное отношение. Его и хвалили после успешных результатов, и крепко критиковали. Соперники же намекали на то, что команда Фоды играет в чрезмерно агрессивный футбол. Например, форвард сборной Бразилии Неймар сказал после встречи с Австрией: «Мы были готовы к тому, что их футболисты — как бойцы UFC. Но всё прошло нормально. Никто не пострадал». Вообще в хороших матчах австрийцы играют на уровне команд из топ-5 Бундеслиги, так что сборная России точно не будет фаворитом в противостоянии с ними.

Как играли на больших турнирах

Австрийский футбол знавал и лучшие времена. Например, на чемпионате мира 1954 года национальная команда этой страны заняла третье место, уступив в полуфинале будущему чемпиону – Германии. А за 20 лет до того, на ЧМ-1934, сборная Австрии финишировала четвёртой.

Кроме того, австрийцы выходили в финальную стадию чемпионата мира в 1958, 1978, 1982, 1990 и 1998 годах. Однако последние пять турниров команда пропустила.

Что касается чемпионатов Европы, то до 2008 года сборной Австрии никак не удавалось пробиться в финальную стадию. На Евро-2008, и потом, на Евро-2016, команда останавливалась на групповом этапе. А вот на Евро-2020 наконец-то вышла в плей-офф и сыграла в 1/8 финала.

Как играли с Россией

Сборные России и Австрии провели между собой пять матчей. В 1994 году наши выиграли товарищескую встречу в Клагенфурте – 3:0. Забили Владимир Бесчастных, Юрий Никифоров и Игорь Симутенков (с пенальти). В 2004-м в Граце спарринг завершился вничью – 0:0. Ещё через 10 лет, в ноябре 2014-го, австрийцы победили со счётом 1:0 в матче отборочного цикла Евро-2016. Автором единственного гола на 73-й минуте стал Рубин Окоти.

Уступили мы Австрии в том цикле и в июне 2015-го в Москве. Опять же – 0:1. Забил Марк Янко на 33-й минуте. Наконец, в мае 2018-го, сборная России, готовясь к домашнему ЧМ-2018, проиграла спарринг в Инсбруке – 0:1. Ворота команды Станислава Черчесова поразил Алессандро Шёпф.

«Очень доволен действиями моей команды. Не только из-за победы, но и из-за качества игры. Все 90 минут мы показывали характер, горжусь своими парнями. Против России сыграли хорошо, очень компактно действовали в обороне. Я знал, что у сборной России есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но мы просто не позволили ей сыграть так, как она хотела, поэтому мы победили», – сказал Фода после той победы. Надеемся, тренер Австрии не повторит те слова в марте 2022-го.