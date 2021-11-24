«Надо было ему по лысине дать». Почему Спаллетти не пожал руку тренеру «Спартака»

Главный видос вечера среды (кроме, конечно, голов Соболева и сейвов Селихова в матче «Спартака» с «Наполи») — это несостоявшееся рукопожатие Руя Витории и Лучано Спаллетти. Тренер «Спартака» шёл с протянутой рукой, но итальянец сделал вид, что не видит его, и демонстративно отправился в раздевалку. Отдельно обратите внимание на актёрскую игру Витории, когда Спаллетти уже скрылся.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После игры Спаллетти объяснил своё поведение так:



«Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».

Витория на послематчевой пресс-конференции сказал, что перед игрой всё было не так, как рассказывает итальянец.



«Спаллетти неправ. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — пообещал португалец.



Самая очевидная версия — Спаллетти не пожал Витории руку просто потому, что не справился с эмоциями после проигранного матча. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев написал у себя в «Твиттере», что итальянец к тому же был недоволен тем, как долго спартаковцы проводили замену в концовке (на 90+2 вместо Промеса вышел Ларссон).

Можно подумать, сам Спаллетти при выгодном для его команды счёте всегда просил своих игроков меняться побыстрее.



Ну а самый яркий комментарий в эфире «Матч ТВ» дал бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов:



«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, — это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь, — это одно, отвернулся и ушёл. А здесь тренер идёт к тебе с рукой нормально, не бежит, не прыгает с рукой, как делал Тедеско. Человек нормально идёт, просто пожать руку. Почему не дать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже не упустил случая:



«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется. Ничего страшного не случилось, пускай радуется, если ему это счастье принесёт».

Кстати, у Спаллетти и Витории всё было непросто и в первом матче их команд в Неаполе. Тогда перед игрой итальянец поприветствовал тренера «Спартака», но опознал его далеко не сразу. Понадобилась помощь одного из членов спартаковского штаба.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

А сразу после матча, в котором «Спартак» победил со счётом 3:2, Спаллетти прокричал в сторону скамейки москвичей: «Посмотрим, что будет в Москве!» Что ж, увидели.