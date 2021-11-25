Семи врачам Марадоны грозит до 25 лет тюрьмы. Что следователи выяснили за год

Ровно год назад умер Диего Марадона. Один из лучших футболистов в истории и далеко не лучший пример для остальных. Как это часто бывает со звёздами, смерть Марадоны создала информационный всплеск вокруг его имени. И за этот год была куча новостей, связанных с Диего. Рассказываем о главных.

Причина смерти и поиск виновных

Сразу после смерти Марадоны началась путаница с её причиной. Сначала было объявлено, что у Диего случился сердечный приступ, однако потом всплыли подробности: это был острый отёк лёгких, вызванный хронической сердечной недостаточностью. Выяснилось, что из-за патологии сердце Марадоны было в два раза больше обычного. Кстати, следов алкоголя и наркотиков в организме Диего обнаружено не было.

Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Очевидно, что Марадона был не самым здоровым человеком и его уход, к сожалению, был делом времени. Но для Аргентины это была настоящая трагедия, поэтому начался активный поиск виновных. Адвокат Диего заявил, что скорая помощь допустила «преступный идиотизм» и ехала на вызов полчаса. Дальше под горячую руку попал личный врач Марадоны — родственники легенды обвинили Леопольдо Луке в причастности к трагедии. Например, на медика наехал прокурор Сан-Исидро (город в Большом Буэнос-Айресе), чьё ведомство расследовало смерть легенды. Он заявил, что Марадоне не давали лекарства для сердца и что личный врач не удосужился организовать уход за Диего, а тот «слепо верил ему».

Самая жара началась после Нового года. Дальше немного хронологии:

Личного врача Марадоны обвинили в подделке подписи Диего на важных документах. Бумаги были обнаружены в ходе обыска, а факт подтасовки подтвердила экспертиза;

Психиатра Марадоны обвинили в халатности. Женщину заподозрили в том, что она написала отчёт о состоянии Диего, хотя в тот день он её не посещал;

В дело о смерти Марадоны попали ещё трое медиков. Один из них — психолог, работавший с Диего за несколько месяцев до смерти.

К началу лета расследование завершилось и прокуратура предъявила обвинения… семи медикам! Следователи посчитали, что врачи действовали безрассудно и оставили здоровье Марадоны на произвол судьбы. Сообщалось, что докторам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы. Разбирательства продолжаются.

Наследие и наследство

Как мы уже сказали, уход Марадоны стал для Аргентины шоком. Трёхдневный траур по всей стране, прощание, которое посетило около миллиона человек (!), и даже предложение разместить изображение Диего на банкноте. О смерти Марадоны натурально говорил весь мир. Дань памяти легенде отдал и его бывший клуб «Наполи», который пережил свои самые славные времена именно с Диего. В честь Марадоны был переименован домашний стадион команды.



Ещё память Марадоны почтил его футбольный наследник Лионель Месси. Форвард забил гол и продемонстрировал футболку «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о легендарном соотечественнике. Правда, за нарушение ему и «Барселоне» пришлось заплатить штраф.

Сверхсуперзвёздным статусом Марадоны пользовались многие. Сам Диего признавался, что содержал более 50 семей. СМИ раскопали, что на это у аргентинца суммарно уходило в месяц по € 100 тыс. За последние шесть лет жизни Марадона потратил на родных и близких почти € 4,5 млн. Он оплачивал им всё — от крупных покупок типа автомобиля и квартиры до базовых вещей вроде похода в парикмахерскую и телефонного счёта. Полное безумие.



После смерти Марадоны начались печальные, но ожидаемые события. 16 родственников Диего вступили в борьбу за его наследство, которое было оценено в € 44 млн. Среди участников — пятеро законных детей Марадоны и семеро внебрачных. Самое интересное: Диего не оставил завещания. Если верить СМИ, он подписал этот документ ещё в 2012-м, но затем аннулировал его.

Самые безумные новости

Вскоре после ухода Марадоны появилась удивительная информация. Якобы Диего написал предсмертное письмо своей семье, в котором попросил забальзамировать его тело. Но это не всё. Чуть позже выяснилось, что Марадона заявлял своему адвокату о желании, чтобы его тело поместили в мавзолей. В СМИ даже появился фрагмент письма: «После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь».



Также Марадону после смерти обвинили в совращении юной девушки. Если верить кубинке Мавис Альварес, Диего увёз её в Аргентину, когда ей было 16 лет. Затем он подсадил девушку на наркотики, а в 17-летнем возрасте вообще изнасиловал. В Сети даже появилось фото, где Марадона, которому тогда было 40, лежит с Мавис на кровати.

Наконец, самая свежая новость. На днях выяснилось, что Марадону похоронили без сердца, чтобы его не украли. Что? Да. А рассказал об этом врач и журналист Нельсон Кастро. Слово ему: «Группа людей, представлявших клуб «Химнасия Ла-Плата», хотела извлечь сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, сердце удалили. Также это было сделано, чтобы изучить его, потому что оно очень важно для определения причины смерти. Сердце Марадоны весило полкило, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 граммов, но его было слишком большим даже для спортсмена».