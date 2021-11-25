«Зенит» намного трусливее «Спартака» в Европе. Почему так?

Давайте честно: после жеребьёвки Лиги Европы никто не верил в «Спартак». А нынешнее положение в группе перед последним туром казалось фантастикой. Когда определились соперники, команда уже валилась в РПЛ, а Рую Витории искали замену. Самый позитивный прогноз – борьба с «Легией» за Лигу конференций.

Видно, что «Спартаку» не страшно

Но после поражения в первом же матче и об этом забыли. «Спартак» справедливо списали. А потом они неожиданно включились и зарубились с топами. Победа в гостях над «Наполи», дикий по драматургии, хоть и проигранный матч в Москве с «Лестером», ничья в Англии. Казалось, в ответном матче Спаллетти уничтожит Виторию. Но в итоге «Спартак» вновь победил, а итальянец позорно убежал в раздевалку.

Главное визуальное впечатление от игры «Спартака» в этой Лиге чемпионов – отсутствие страха. Им всё равно, кто перед ними – лидер чемпионата Италии или недавний чемпион Англии. Витория, вероятно, даже не пытается загрузить команду тактикой, а игроки выходят и дерутся за результат. Играют так, как умеют – бегут при любой возможности вперёд, бьют из всех позиций, забивают, пропускают, а болельщики видят искренний футбол, от которого кайфуешь.

Да, разница в классе велика. И наверняка, если бы «Спартак» подстраивался под соперника, играл вторым номером и неуверенно подходил к штрафной, команду стёрли бы. Но Витория нашёл нужные слова и объяснил, что главное в играх с грандами. Те же самые футболисты, которые еле-еле обыгрывают «Уфу», проваливаются почти против всех, в еврокубках показывают не только результат, но и классный футбол.

«Надо кайфовать от футбола»

Эмоции от победы «Спартака» воспринимаются на диссонансе с выступлением «Зенита». Особенно в последнем матче с «Мальмё». Никто не осуждает Питер за поражение в Лондоне, хоть и с закрытой игрой. То же самое в домашнем матче с «Ювентусом» – могли зацепить ничью, но не повезло. Никаких проблем, так бывает. Но второй матч со шведами – мрак. Особенно первый тайм, где зенитовцы трусливо катали мяч, боясь пропустить. После перерыва стало чуть лучше, но всё равно ощущалась зажатость и страх. А в голове наверняка сидела мысль – главное, не получить в свои ворота ещё.

Какой футбол вы ожидаете, когда команда настолько в себе не уверена? Когда уже со всеми соперниками играет в три защитника и словно боится отступить от сформировавшихся принципов? Не утверждаю, что это плохо. Безумный футбол Витории не даёт результата в РПЛ. Но ощущение, что именно солидного и немного сумасшедшего футбола не хватает «Зениту» в Лиге чемпионов: команда не готова рисковать, играть первым номером, на классе.

И, судя по всему, проблемы идут именно из головы. Вы уже наверняка прочитали слова Ракицкого после матча, который утвердительно ответил на вопрос про боязнь игроков за результат. И он подчеркивает: надо что-то менять.

Семак с ним в принципе согласен в поиске проблемы. Но как это изменить он, видимо, пока не понимает.

Фото: fc-zenit.ru

«У нас есть молодые игроки, есть те, кто с давлением не справляются. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин сложных матчей на выезде», – попытался объяснить Семак после матча.

Самое грустное, что проблема с менталитетом – абсолютно не новая история. Ещё летом и в начале осени я говорил с Ракицким, Ловреном, тренером команды Вильямом Де Оливейра о психологии в Лиге чемпионов. Они видели эту проблему ключевой. Но за пять матчей «Зенит» с ней не справился.

Ярослав Ракицкий, июль 2021 года Защитник «Зенита» «Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол — атакующий, агрессивный, всё может получиться. Может, ещё дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всё будет в норме. Нам под силу выйти из группы. У нас всё хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы».

Дальше Ловрен – про те же ментальные проблемы.

«Причин неудач в Лиге чемпионов много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьёзной борьбе, но Лига чемпионов – другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается. В Лиге чемпионов всё совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всё – три очка у соперника. Единственный выход, на мой взгляд – максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов. Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас – топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата», – слова из осени 2021-го.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И последнее – Вильям де Оливейра. Он единственный, кто указал психологию не как основную причину.

«В РПЛ не всегда есть возможность играть с высокой интенсивностью. У нас есть команды из второй восьмёрки, которые могут всем составом встать в обороне, и, как следствие, уже не получается интенсивная игра. Это не критика, а реальность: я там был, могу их понять и знаю, насколько важен результат, который влияет на уровень всей лиги. Поэтому нашим командам сложнее в еврокубках: не получается держать высокий темп все 90 минут. У нас были хорошие отрезки в некоторых матчах Лиги чемпионов, но это именно отрезки. И наша команда понимает, что надо максимально работать на каждом занятии и в каждой игре выкладываться на все 100% от первой до последней минуты. Тогда в Лиге чемпионов будет легче держать игру на протяжении всего матча», – сказал он пару месяцев назад.

Первые три матча «Зенита» в этой Лиге чемпионов дали повод думать, что ситуация меняется: закрытая, но не трусливая игра с топами и победа над «Мальмё». Потом всё сломалось – сначала «Ювентус» разбил тактику Семака, а за игру со шведами наверняка было стыдно не только Владимиру Быстрову.

У «Зенита» остался матч с «Челси», где уже ничего не решается. Там можно сыграть в своё удовольствие. И это хорошая возможность для Семака показать, каким может быть «Зенит» в Европе: смелым и искренним или трусливым и зажатым.