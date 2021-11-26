«Спартак» — моя боль». Искренний Аленичев

В последние годы Дмитрий Аленичев закрылся от СМИ. Не хочет вспоминать обстоятельств странной — после первого же поражения в сезоне! — отставки из «Спартака» и хайповать на проблемах любимого клуба. В поездке звёзд футбола по Ярославской области мы разговорились о детях, восторженно встречавших Аршавина, Тихонова, Сычёва, Пименова и единственного российского победителя двух главных европейских турниров. А уже с подрастающего поколения плавно перешли на взрослых — сборную и — куда же без него? — «Спартак».

🏆 Аленичев-игрок



Чемпион России (4): 1994, 1996, 1997, 1998.

Обладатель Кубка России (2): 1994, 1998.

Обладатель Кубка чемпионов Содружества (2): 1994, 1995.

Серебряный призёр чемпионата России: 2005.

Бронзовый призёр чемпионата России: 1995.

Чемпион Португалии (2): 2002/2003, 2003/2004.

Обладатель Кубка Португалии (2): 2000/2001, 2002/2003.

Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2001, 2003, 2004.

Обладатель Кубка УЕФА: 2002/2003.

Победитель Лиги чемпионов: 2003/2004.

Лучший футболист России: 1997.



🥇 Аленичев-тренер



Победитель ПФЛ: 2012/13 (зона «Центр»).

Серебряный призёр ФНЛ: 2013/14.

Бронзовый призёр ФНЛ: 2017/18.

«Дети зациклены на гаджетах, телефонах, ноутбуках. Это глобальная проблема!»

— Проект «Наша смена» — реально перспективная история?

— Очень хорошая идея. Я часто ловлю себя на мысли: почему в сборной сегодня два или три игрока выступают за границей, в то время как у нас было по 15-16 легионеров?

— Почему же?

— Всё просто: мы стремились расти и играть в сильных чемпионатах. А теперь пытаемся донести эту мысль до юных футболистов, делимся опытом. Хочется, чтобы мальчишки 6-7-8 лет: а) полюбили футбол; б) были преданы ему; в) побывали на нашем месте, поиграли в классных европейских командах. Ситуация что в сборной, что в клубах — плачевная. Нужно с самых низов повышать массовость, конкуренцию, приобщать детей к спорту. Вот главная цель таких фестивалей.



— Я был поражён, с какими эмоциями дети встречали футболистов, которых вряд ли застали в игре. А вы?

— Андрея Аршавина молодёжь лучше знает, чем меня или Андрея Тихонова — мы всё же постарше. Нет, меня это не удивляет. РФС создаёт условия для занятий футболом в регионах — стелются новые покрытия, проводятся спортивные праздники. Я с огромным удовольствием езжу на такие мероприятия и везде вижу искреннюю радость детей — это впечатляет. Рад, что у них есть возможность заниматься футболом в таких комфортабельных условиях — просто супер. У нас таких не было.

— Кажется, футболисты и сами кайфуют от общения с ребятнёй?

— Вы не поверите, в городке Гаврилов Ям у девчушки слёзы на глазах выступили! Я подошёл, обнял её и чуть сам не прослезился — настолько это были искренние эмоции. Здорово, что даже девочки, глядя на мальчишек, на нас, футболистов, приобщаются к игре. Уверен, что после таких встреч дети ещё охотнее будут идти в футбол.

— Вы ведь тоже родились в маленьком посёлке. Видите в малышах из Тутаева или Гаврилов Яма себя мелкого?

— Конечно. Сейчас почему-то считается, что футболисты должны быть из Москвы, Петербурга, Казани — крупнейших городов. Я категорически с этим не согласен — потому что сам из глубинки. Не только я — примеров масса. Мы полюбили футбол и дошли до сборной. В России и сейчас хватает талантов, но, к сожалению, многие зациклены на гаджетах, телефонах, ноутбуках. Это глобальная проблема! Если бы не это, у Валеры Карпина было бы по три человека на каждую позицию. Сейчас-то, скажу откровенно, выбирать не из кого.



— Живой футбол неумолимо проигрывает компьютерному и прочим виртуальным развлечениям?

— Меня это очень беспокоит. И в то же время задаю себе вопрос: а что делать? Родители говорят: «Поменьше сиди в телефоне, ноутбуке», но это уже не работает. Мы недавно были в Краснодаре, на Кубке. Посетили с Егором Титовым академию Галицкого. Так вот у учеников там с утра и на всё время уроков отнимают телефоны — только часа в 4 возвращают. И правильно! Но это единичный случай. А сколько детей в глубинке, до которых папа-мама не могут достучаться? Мы в детстве чем без гаджетов и интернета занимались?



— Известно чем.

— Пришёл из школы, перекусил — и на футбол! Во дворе стоял кинотеатр, и мы с братом брали мяч и били в стену этого кинотеатра. Директор ругался: «Вы мешаете фильм смотреть». А мы бьём, технику точим. Поэтому мне с техникой и повезло. Если в Бразилии ребята с утра до вечера гоняют мяч на Копакабане, они и вырастают техничными. А сколько у нас перспективных парней свой талант закопали? Очень сожалею, что футбол в стране сейчас на таком уровне.



— Свою первую встречу с известным футболистом помните?

— Что я мог в Великих Луках видеть? Запомнилась поездка лет в 14-15 в Москву, в «Лужники», на «Спартак» — «Днепр». Я в то время, как ни странно, болел за «Днепр», а мой брат Андрей — за «Спартак». На этой почве чуть до драк не доходило. У нас украинский футбол ассоциируется с физически крепкими, бегущими командами, а «Днепр» был ещё и играющим. Литовченко, Протасов блистали. Но тогда меня так впечатлил «Спартак», что я впервые задумался: «А почему бы и мне когда-нибудь не сыграть за эту команду?». Лет в 17-18 в псковском «Машиностроителе» окончательно сформировалась мысль: «Спартак» — это то, к чему нужно стремиться. По стилю игры, пониманию — моё. К счастью, мне удалось реализовать свою мечту.

Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов — легенды «Спартака» Фото: РИА Новости

«С огромным удовольствием съездил бы на стажировку к Гасперини, Гвардиоле и Клоппу»

— Вы по-прежнему в замечательной форме — генетика или работа над собой?

— И то, и другое. Я никогда не был расположен к полноте. Папа у меня был худощавым. И, конечно, стараюсь держать себя в форме: 5-6 раз в неделю занимаюсь спортом — либо футбол, либо большой теннис. Даже 2-3 лишних килограммов стараюсь не допускать. Если за новогодние праздники набираю, сразу сбрасываю.

— Помимо таких поездок и спорта, что ещё сейчас происходит в вашем жизни?

— Появилась возможность глубоко погрузиться в работу своей академии. Ей уже шесть лет: восемь филиалов по Подмосковью, около 420 детей. И, естественно, смотрю много футбола по телевизору. Хотелось бы съездить на стажировки за границу, но в пандемию не налетаешься.



— К кому отправились бы в первую очередь?

— С огромным удовольствием съездил бы в «Аталанту». Интересно было бы посмотреть на работу Гвардиолы и Клоппа. В «Челси» и «Милане» я уже был.



— Футбольные философии Гвардиолы и Клоппа наиболее близки вам?

— Однозначно. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Аталанта» Гасперини — это команды, на которые сегодня равняюсь. Интересно смотреть! Есть клубы, за которыми практически не слежу, просто не моё, а за этими — с удовольствием. Пускай моя команда проиграет 3:4, но это будет футбол для зрителей, ради которых мы играем. А ошибки обязательно разберём. В своё время Капелло работал в «Реале». Да, он выиграл чемпионство, но там счета были — 1:0, 1:0, 0:0, 1:0. Его убрали. Почему? Трибуны свистели — им не нравилась такая игра. Вот в этом моменте я поддержал бы болельщиков. Пусть будет лучше 5:4, 3:2, 2:3, но не 0:0, 1:0. Поэтому мне и импонируют специалисты, ставящие атакующий футбол.



— Многие тренеры заполняют паузу в практике подработкой на ТВ. Вам это неинтересно?

— Я вообще человек достаточно скромный. Если бы захотел, мог бы шесть раз в неделю выступать на телевидении, но предупредил коллег, друзей: это не моё. Не люблю публичность. Я всю жизнь придерживаюсь принципа, что рекламировать себя нужно на футбольном поле. Думаю, в любом случае народ меня не забыл.



— Кого из коллег вам как зрителю интересно слушать?

— Да всех — и Аршавина, и Рахимова, и Мостового — потому что профессионалы. Тихонов вот вернулся из Казахстана — его тоже интересно послушать.

«Вот бы сбросить 20 лет, выйти и сыграть в центре полузащиты за «Спартак»

— Вы уже больше двух лет не тренируете — нет желания или достойных предложений?

— Желание как раз есть. Нет предложения, которое заинтересовало бы в полной мере. Уже через месяц-два после ухода из «Енисея» я мог возобновить работу, но те варианты не устроили. Мне интересны амбициозные проекты с руководителями-единомышленниками. Желательно при этом, чтобы клуб не испытывал хронических организационных и финансовых проблем. Если такое предложение поступит — хоть завтра возглавлю команду.



— Второй раз взять команду в любителях, как Тулу, и довести до РПЛ — не вариант?

— У меня были предложения из второй лиги — в том числе отсюда, где мы сейчас находимся…

— «Шинник»?

— Да, я отказался. Я прошёл большой путь — и в любителях работал, и во второй лиге. Посчитал, что возвращаться туда не имеет смысла.



— Уровень ваших амбиций сегодня — РПЛ?

— Если будет интересный проект в первой лиге — почему нет? Я поднимал из ФНЛ в РПЛ и «Арсенал», и «Енисей». В Красноярске подписал контракт за два дня только потому, что стояла задача выйти в Премьер-Лигу. Предложение из ФНЛ от клуба с задачами я, конечно же, рассмотрю.



— Есть сейчас в России клуб, за которым наблюдаете с удовольствием?

— Не могу сказать, что с удовольствием смотрю чемпионат России в целом. Бывают зрелищные матчи, но это редкость. Конечно, я переживаю за «Спартак». Но не могу сказать, что наблюдаю за ним с удовольствием. Перед сезоном думал, что будет интересно следить за «Краснодаром». Они очень хорошего нападающего приобрели — Кордобу. Команда интересная, с качественным подбором футболистов, но стабильности пока не хватает.

Импонирует философия Сергея Николаевича [Галицкого]. Он даёт тренеру посыл: на моём стадионе команда должна играть так, чтобы народ получал удовольствие.

Вот эту команду я стараюсь смотреть почаще. У «Зенита», понятно, подбор футболистов мощный. Но когда он выигрывает на классе 7:1 или 5:1 — какой здесь интерес? Разве что голы красивые. А чтобы интрига была — это редкость. У «Краснодара» со «Спартаком» в последнем туре получилось.

«Краснодар» — «Спартак» Фото: spartak.com

— С какими чувствами за «Спартаком» наблюдаете?

— С ностальгией. Хочется себя поставить на место этих футболистов. Сижу и думаю: «Вот бы сейчас сбросить 20 лет, выйти и сыграть в центре полузащиты «Спартака» — помочь команде». Переживаю сильно. А когда «Спартак» проигрывает без желания и характера, я просто отключаю телефон.



— Зачем?

— Знакомые начинают названивать: «Дима, что это было, почему?». А что я отвечу? «Спартак» — моя боль. Больно за команду. Поэтому не хочу много говорить о ней — тяжёлая для меня тема (разговор состоялся до победы красно-белых над «Наполи». — Прим. «Чемпионата»).



— С вами не очень красиво обошлись в «Спартаке». Если бы повторно пригласили — пошли бы?

— А почему нет? Сёмин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого. Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем — почему нет? Это, в первую очередь, зависит от меня.

Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать — и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак».

Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба.



— «Локомотив» тоже не чуждый вам клуб. Понимаете его новую политику?

— Очевидно, что взят некий «немецкий» курс. Не хочу вникать в дела «Локомотива», но я отыграл за этот клуб несколько лет, и мне он тоже небезразличен. Не зная всех подводных течений, сложно понять, за что убрали Николича. Он ставил неплохую игру и, насколько знаю, создал хорошую атмосферу в коллективе. На каком основании его заменили неизвестным тренером из Германии, мне непонятно. Хочется, чтобы у нас было как можно больше команд, способных навязать конкуренцию «Зениту». Но этот «Локомотив» вряд ли будет бороться за чемпионство.



— Черчесова в сборной, по сути, сожрали после одного поражения. Не находите схожести с вашей ситуацией в «Спартаке»?

— А почему за одно поражение? Вы имеете в виду Данию?



— Да.

— Ну нет, тут негатив накапливался. Было, например, поражение от Сербии 0:5. В любом случае Станислав Саламович хорошо поработал, но смена тренерского штаба уже напрашивалась сама собой. Возможно, футболисты и тренеры за пять лет приелись друг другу, эмоции стихли, не было роста. Команде нужна была свежая кровь, и она её получила от нового штаба.

«Если Головин в таком состоянии — что про других говорить? Я в шоке»

— Сборная после перезагрузки какое впечатление произвела?

— В эмоциональном плане вижу всплеск. Конечно, я ожидал, что сборная будет играть чуть лучше. Какие-то игры были яркие, какие-то — абсолютно провальные, как в Хорватии. Не хватает стабильности. Можно покритиковать Валеру, но можно и поддержать.



— Так поддержите.

— Человек всего два с половиной месяца работает. Кто бы что ни говорил, это сильнейшие игроки России — никакой предвзятости там и близко нет. Ему тяжело. За три-четыре дня поставить игру — а Валера хочет играть в комбинационный, атакующий футбол — невероятно сложно. На это нужно время. Что обстановка в команде изменилась в лучшую сторону — это видно однозначно. Даже сами футболисты в интервью признаются: стало свободнее, комфортнее. Песни в раздевалке после матча поют — значит, команда раскрепостилась.



— Главный вопрос после Сплита: где лидеры? Где новые Аленичевы, Титовы, Тихоновы, Аршавины?

— А где Головин? Этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Я был в Сплите. Стоял на ногах два часа и недоумевал: «Саша, а ты что, не можешь ответственность на себя взять?». Прячется от мяча, не хочет проявить инициативу. И тут мы опять возвращаемся в начало разговора.

Головин против Хорватии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что вы имеете в виду?

— Мы для того и ездим по стране, чтобы у нас вырастало больше Головиных. Не таких, как в Хорватии, а в лучших кондициях. Вы представляете, какой сейчас уровень сборной, если лидеры приезжают в откровенно плохом состоянии? Мы спрашиваем с Карпина, критикуем его — а что, он сам может выйти на поле? Если Головин в таком состоянии — что про других говорить? Я понимаю, что-то может не получаться, но хотя бы стараться ты обязан. Если центральные полузащитники не играют — не играет вся команда: ни нападающие, ни крайние полузащитники. Центр поля отсутствует — всё, конец. Очень было неприятно после Хорватии. Я возвращался в Москву в шоке. Как можно приезжать в сборную — и так играть? У меня нет ответа.



— У вас иначе было?

— Когда у нас один футболист выпадал, второй, третий начинали тащить. А тут один Головин выпал — и сборная плывёт. К большому сожалению, такое сейчас поколение. Чего мы хотим? Да, болельщики хотят видеть сборную на чемпионатах мира, Европы. Чтобы просто присутствовала там. Но мы должны отдавать себе отчёт: а кем играть? Сейчас будет жеребьёвка 26-го числа. Попадём на Австрию, Чехию — допускаю, что пройдём. И допускаю, что второго соперника тоже как-то обыграем. А дальше что? У нас же других футболистов нет.



— Постойте, а молодёжь?

— Окей, есть ещё незадействованные Тюкавин и Захарян. Может, кто-то ещё выстрелит, добавится. Но даже если попадём в Катар, вряд ли что-то сверхъестественное там покажем. Давайте смотреть реально на вещи. Надо 4-5 лет, чтобы дождаться нового поколения. Даже большие футбольные страны вроде Нидерландов, Бельгии или Испании это проходили. И нам надо пережить, смириться — это данность.

«Думаю, Карпин и Дзюба найдут компромисс»

— Возникни у вас как у тренера конфликт, как у Карпина с Дзюбой, вы бы постарались его уладить ради общего дела? Или Дзюба для сборной — отработанный материал?

— Отработанный материал — слишком грубо и неправильно. Как бы Артёма ни ругали, он доказывает. Да, в начале сезона у него была серия, когда он не забивал и даже не выходил в стартовом составе, но его высказывание «я не готов» можно было трактовать как «я не хочу играть за сборную». Как я понимаю, они с Карпиным или встречались, или разговаривали по телефону. Возможно, прежние конфликты или разногласия не дают им переступить через себя и сказать: «Давай то, что было вчера, оставим в прошлом. Это не интересы Валеры и Артёма — интересы сборной». Они взрослые люди и должны найти компромисс. Собрались, сыграли, разошлись. Не исключаю, что в марте Артём будет приглашён в сборную и, более того, сыграет в основном составе. Не исключаю. Потому что опыт и мастерство Дзюбы отрицать нельзя.

Когда Карпин и Дзюба ещё были заодно Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Карпин пойдёт на это?

— Я думаю, что компромисс будет найден.

«Сегодня ты, 18-летний, побеждаешь Испанию, а завтра у тебя красивая девушка, БМВ или «Мерседес». Копейка появилась — жизнь удалась»

— Поколение новой молодёжки кажется по-хорошему более наглым по сравнению со старшими.

— Наглое, да! Очень мне их игра с испанцами понравилась. Агрессивные, бегут, стараются. Страсть присутствовала в глазах. Это обязательно надо, чтобы я жил игрой все 90 минут. Но что будет с ними завтра?



— В каком смысле?

— Они разъехались, и у каждого тренера в клубе своя философия. Дотянет ли кто-то до национальной команды — есть большие сомнения. Помните, Колыванов выиграл чемпионат Европы с 1989 годом? У них Саша Прудников был лучшим футболистом. И где он? Всё, растворился. Вообще не могу вспомнить из того состава ни одного человека, который потом где-нибудь сверкнул бы. Я даже не говорю про сборную — хотя бы в ведущем клубе России. Сейчас вот пацаны 17-летние немцев обыграли — выходит, можем, умеем играть в футбол. А что потом, при переходе на взрослый уровень, происходит?

Фото: Tony O'Brien/Getty Images

— Провал?

— Никого нет, выбрать не можем! А почему? Да потому что сегодня ты, 18-летний, побеждаешь Испанию, а завтра у тебя уже красивая девушка, БМВ или «Мерседес». Копейка появилась — жизнь удалась. Снижают к себе требования — и пропадают. А чтобы на высоком уровне играть и достичь чего-то, нужно каждый день самому себе доказывать.

«Сказал Романцеву: «Отпустите, здесь я могу деградировать»

— Может быть, дело в том, что в 1990-е на Запад стремились ещё и ради приличного заработка? В России-то никто не закармливал деньгами.

— Я бы не сказал, что мы здесь получали копейки. Совсем уж прибедняться тоже не надо — нормально зарабатывали. За полгода можно было скопить на машину. Я не скрываю: в Италию уехал на контракт в пять раз больше, чем был в «Спартаке». Но я посчитал, что в России у меня уже нет мотивации. Три раза выиграл чемпионат, дважды — Кубок, признавался лучшим футболистом. Да, я мог бы ещё два-три раза выиграть чемпионат и Кубок, но мне это уже было неинтересно. В 25 с половиной лет я понял: если останусь в России — остановлюсь в росте. В 1998-м Олег Иванович Романцев публично заявил: в этом году никто из «Спартака» не уедет. Но когда поступило предложение «Ромы», я нашёл в себе силы пойти к Иванычу и по-мужски попросил: «Отпустите, здесь я могу деградировать».

Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов Фото: Tony O'Brien/Getty Images

— Что Романцев?

— Отнёсся с пониманием: «Конечно, Дима. Это твой путь». И я уехал. В «Роме» были собраны чемпионы мира, Европы, игроки сборной Италии — как можно было не попробовать себя в такой команде? Это было бы просто неправильно. Я бы туда пешком пошёл! А сейчас что творится?



— Что?

— «Нееее, чего я туда поеду? Там миллион дают, а здесь я три получаю». А я бы в любом случае уехал в Италию, даже на меньшие деньги. Не знаю, какие условия в «Аталанте» у Лёши Миранчука, но он абсолютно правильно поступил, что рискнул попробовать себя там. Да, сейчас не играет, но обязательно найдёт выход из положения. Лёха будет играть в Европе. Главное, чтобы сюда не возвращался. Недаром же в 1990-е все — Мостовой, Карпин, Канчельскис и так далее — рвались на Запад. Потому что это уровень. Если бы я в «Спартаке» остался, что вспоминал бы? Предположим, 10 чемпионатов и 5 Кубков — не более того. А уехал — и познал другой футбол, выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Счастье, что так сложилось. И молодым того же желаю.