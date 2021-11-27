«Зенит» в Европе играет лучше «Спартака». Красно-белым просто везёт

Кажется, выступление «Спартака» в этом сезоне не поддаётся никакому анализу. Занимая после первого круга РПЛ лишь 10-е место, команда Руя Витории в то же время борется за победу на групповом этапе Лиги Европы. Результаты красно-белых абсолютно справедливо ставят в пример остальным представителям России в еврокубках.

Игру «Спартака» называют достаточно смелой, в отличие, например, от игры «Зенита». При этом группу красно-белых в ЛЕ – сопоставимой по силе с группой сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Действительно, по степени сложности для команд Витории и Сергея Семака можно поставить знак равенства между домашними матчами с «Легией» и «Мальмё». Гостевыми встречами с «Наполи», где спартаковский соперник целый час играл вдесятером, и тем же «Мальмё». Двумя играми москвичей с «Лестером» и двумя играми петербуржцев с «Ювентусом». Пусть «лисы» сейчас всего лишь 12-е в АПЛ, «старая синьора» тоже пока только восьмая в чемпионате Италии. Кроме того, «Спартак» сыграл дома с лидером Серии А, а «Зенит» – на выезде с лидером АПЛ («Челси»). То, что «Наполи» не привез в Москву 11 игроков, не проблема красно-белых.

Поэтому на фоне всеобщего восторга «Спартаком» в еврокубках захотелось взглянуть на цифры от InStat, чтобы понять, в каких компонентах команда Витории превосходит команду Семака на международной арене. Именно по игре, а не количеству набранных очков (семь против четырёх). Статистика, откровенно говоря, удивила. Главный вывод: москвичам просто больше везёт, чем петербуржцам. Судите сами.



Начнём с основных атакующих показателей. В среднем за матч на групповом этапе Лиги Европы «Спартак» наносит 13 ударов по воротам, а в створ – 3,6. Соперники тоже наносят по воротам красно-белых 13 ударов, при этом чаще попадают в створ – 4,4. Команда Витории создаёт 5,2 голевых моментов, а вот у ворот москвичей создаётся 8 моментов.



Выручает потрясающая эффективность: «Спартак» реализует 35% моментов, тогда как его соперники – лишь 23%.



«Зенит», в свою очередь, на групповом этапе Лиги чемпионов наносит 12 ударов, в створ – 4,2. Соперники бьют по воротам сине-бело-голубых меньше – 11 ударов, в створ – 3,6. Петербуржцы создают 6 голевых моментов, а у своих ворот позволяют создавать только 5,2 момента. Команда Семака страдает из-за реализации: всего-то 23%. Соперники реализуют 27% голевых моментов в матчах с «Зенитом».

Спартаковцы превзошли своих противников по ударам (и попаданиям в створ) только в первых двух матчах – с «Легией» дома и в Неаполе, где здорово воспользовались численным преимуществом. «Зенит» перебил «Мальмё» в обеих встречах и не уступил по попаданиям в створ «Челси» в Лондоне (2:2). Кроме того, чемпионы России перебили «Ювентус» в Санкт-Петербурге (12:9), а по ударам в створ получилась ничья (2:2).



Дальше – больше. Переходы на чужую треть поля: у «Зенита» – 37:38, у «Спартака» – 37:45. Входы в штрафную соперника: у «Зенита» – 15:15, у «Спартака» – 16:18. То есть игра команд, судя по цифрам, одинаково смелая. Либо одинаково несмелая. Выбирайте сами, какая трактовка нравится.



Если взять популярный когда-то показатель технико-тактических действий, то и тут у команды Семака заметный перевес. «Зенит» в Лиге чемпионов совершает за матч 787 ТТД с 80% успеха. «Спартак» в Лиге Европы – 701 ТТД с 76% успеха. Впрочем, у петербуржцев чуть хуже получается провоцировать брак в игре своих оппонентов, нежели у москвичей. Соперники «Зенита» совершают 894 ТТД с 83% успеха, соперники «Спартака» – 911 ТТД с 81% успеха.



Команда Семака лучше команды Витории играет в пас – 495 передач за игру при 86% точности против 394 передач при 82% точности у красно-белых. Чемпионы России выполняют 36 розыгрышей мяча, вице-чемпионы – 23. Зенитовцы выигрывают 52% единоборств, спартаковцы – 46%. Это, к слову, о характере. Соперники петербуржцев выполняют восемь передач на одно защитное действие (показатель PPDA), соперники москвичей – те же восемь. Разве что быстрых атак у красно-белых побольше – 15 против 10.

В общем, история сегодняшнего «Спартака» подтверждает, что на восприятии игры команды всё равно так или иначе отражается результат. Если бы «Наполи» при счёте 1:0 не потерял удалённого за глупый фол игрока и если бы «Лестер» дожал красно-белых в концовке благодаря забитому пенальти Джейми Варди, мы бы совсем по-другому оценивали выступление команды Витории в ЛЕ. «Зенит», в отличие от красно-белых, не прыгнул выше головы в Европе, хотя от него-то этого в первую очередь и ждёшь, а потому все камни летят в команду Семака. Но у петербуржцев ещё будет шанс что-то доказать в феврале и весной 2022-го. Они как раз переходят в Лигу Европы, где, надеемся, будут конкурировать в плей-офф со «Спартаком».