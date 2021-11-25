Этот «Локо» — не для Европы. Вылетели после разгрома от «Лацио»

«Локомотив» должен был дать результат в Европе на фоне новостей об уходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» и большого количества потерь (отсутствуют Гильерме, Жемалетдинов, Куликов, Керк, Тикнизян, Живоглядов, Анджорин, Магкеев и Миранчук, а Смолов не был готов на 90 минут). Только победа оставляла железнодорожников в борьбе за выход из группы в плей-офф ЛЕ. Любой другой исход матча с «Лацио» сохранял лишь надежду на попадание в Лигу конференций с третьего места, если в параллельной игре «Марсель» не обыграл бы «Галатасарай».

«Локомотив» не отказался от своего нового стиля, который команда должна сохранить даже после отъезда Рангника в Англию. Команда Маркуса Гисдоля была агрессивной, высоко прессинговала и мешала «Лацио» играть так, как любит её тренер Маурицио Сарри. Правда, это вылилось в чрезмерное количество нарушений. Камано повис на карточке уже на 1-й минуте, Ненахов – на 13-й. Вообще, правый фланг железнодорожников вызывал беспокойство, так как Ненахов продолжал фолить, поэтому Гисдоль уже на исходе получаса заменил его на Сильянова. Кстати, победителя Испании (наряду с Марадишвили) в составе молодёжной сборной России.

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В то же время, владея мячом, «Локомотив» старался избегать риска – минимум розыгрыша через центр. Команда Гисдоля часто использовала длинные передачи, искала варианты на флангах. Быстрее развивая атаки, железнодорожники не всегда успевали расставиться на чужой половине поля и довести задуманное до логического завершения. У ворот «Лацио» было в первом тайме мало моментов.

Но и итальянцы некомфортно чувствовали себя под давлением четвёртой (на данный момент) команды РПЛ. Вернувшийся после травмы Иммобиле потерялся на поле, а самое большое напряжение у ворот юного Худякова возникало в результате стандартов «Лацио». Они действительно были очень опасными. К перерыву итальянцы даже проигрывали «Локомотиву» по ударам (3:4). Правда, хозяева ни разу не попали в створ. Итальянцы – три из трёх. Мастерство у игроков римской команды всё же повыше.

Бодро «Локомотив» начал и второй тайм. Казалось, что, если российской команде улыбнётся удача, она забьёт так нужный ей гол. Но, к сожалению, железнодорожники пропустили контрвыпад через центр (Баринов не успел к Педро), а Сильянов необдуманно полетел в подкат. Это пенальти: VAR исправил ошибку судьи, не разглядевшего фола. Забавно, что 17-летний Худяков пытался вывести из себя Иммобиле, показывая рукой, куда бить, но чемпион Европы и не такое видел – спокойно забил с «точки».

Хуже того, через пять минут португалец Диаш поставил ещё один пенальти. Довольно спорный! Баринов сперва сыграл в мяч, а потом случилось касание ног. Иммобиле, вероятно, подыграл на опыте. Как ни печально, вторая дуэль Худякова с чемпионом Европы тоже осталась за итальянцем. Хотя Чиро в этом случае помогла штанга. К слову, спровоцировала нарушение Баринова и 11-метровый ошибка Едвая.

Два эпизода сломали «Локомотиву» всю игру. При 0:2 команда Гисдоля играла в стиле «свистать всех наверх», однако с соперниками уровня «Лацио» это неоправданный риск. Римляне ловили железнодорожников на контратаках, пользуясь тем, что хозяевам не хватало людей «внизу». Зато в открытом футболе смог показать себя Худяков: какой же классный сейв Даниил совершил после выхода один на один! Талантливый парень.

«Локомотиву» не хватило в атаке ни сил, ни идей, ни исполнителей. Во втором тайме москвичи нанесли всего три удара, а «Лацио» – 12 (в створ – 1:6). И в итоге здорово вошедший в игру Педро довёл дело до разгрома. Команда Гисдоля вылетает из Лиги Европы. Но ещё может зацепиться за Лигу конференций, если победит в Марселе: французы сегодня тоже проиграли.