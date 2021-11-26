«Он напоминает мне Нойера». Тренер «Локомотива» — о 17-летнем Худякове

После крупного поражения от «Лацио» (0:3), которое поставило крест на надеждах «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги Европы, вряд ли стоило ждать каких-то ярких слов от главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля. Тем не менее одно его высказывание запомнится надолго. Немецкий специалист похвалил 17-летнего голкипера Даниила Худякова, заменившего в основе травмированного Маринато Гильерме, и сравнил его с Мануэлем Нойером. Мощный комплимент для юного российского футболиста! Худяков, несмотря на три пропущенных мяча, действительно сыграл хорошо и даже спас «Локомотив» от более крупного поражения. Два гола в его ворота «Лацио» забил с пенальти. Отметим, что это уже четвёртый матч для Худякова в нынешнем сезоне за первую команду. Он трижды сыграл в РПЛ – пропустил четыре гола.

Вот главные цитаты с пресс-конференции Гисдоля:



О Данииле Худякове



— Худяков – очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает. Я уверен, что в будущем у нас вырастет новый вратарь номер один. Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Худяков долго тренируется с нами. У него есть талант. Я не хочу его сейчас хвалить. Думаю, он и сам знает, что нужно много работать. Если бы я его не знал, то не сказал бы, что ему 17 лет. Хорошо защите подсказывал. Так что я думаю, что скоро он будет на высоком уровне.

Об игре «Локомотива»



— Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам за их поддержу и перформанс. Это было важно для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки. Последние 30 минут были не наши.

О заменах и Фёдоре Смолове



— Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации относительно Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне.

Мы сегодня очень достойно смотрелись против команды, которая является европейским топом. Но, несмотря на это, счёт на табло. По поводу Фёдора Смолова, вы видели, что он вышел на 30 минут. Он был не в своей лучшей форме. Мы постарались сделать всё, чтобы подготовить его к этой игре.

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О пенальти в ворота «Локомотива»



— Я не люблю критиковать судей, особенно в таких непростых матчах. Но в моменте со вторым пенальти я был очень удивлён, почему не посмотрели VAR. Уверен, что Баринов чётко сыграл в том эпизоде. Считаю, что арбитру нужно было обратиться к видеоассистенту.

Ещё журналисты спросили Гисдоля, как на его будущем в «Локомотиве» отразится уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Немецкому тренеру стали переводить вопрос, но в этот момент вмешался пресс-атташе клуба. Он запретил Гисдолю высказываться на эту тему. По информации «Чемпионата», Рангник уже находится в Англии и готов возглавить «МЮ». В пятницу, 26 ноября, «Локо» планирует объявить об уходе своего руководителя по спорту и развитию.