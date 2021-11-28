Роналду — главный паразит современного футбола. С ним можно жить, но он вреден

За красивой маркетинговой историей прихода Роналду в «Манчестер Юнайтед» сразу скрывался потенциально судьбоносный для Сульшера вопрос. В фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» есть сцена: один из героев в кафе рассказывает жуткий сон — в нём недалеко от заведения за углом стенки возле мусорки прячется нечто страшное. Вместе с товарищем персонаж идёт к этому месту, и внезапно из-за угла выглядывает грязный бомж, символизирующий тайный ужас.

Подписание Роналду — зерно, из которого быстро вырос линчевский бомж для «МЮ». Оставалось только окончательно упустить контроль над балансом команды, укатиться на восьмую строчку в АПЛ и заглянуть за угол, где Сульшер встретился лицом к лицу с пугающей неизбежностью. Легендарное возвращение Роналду на «Олд Траффорд» притягивало лишь яркой обёрткой. По факту же «Юнайтед» просто стал рекламным баннером для стареющий примадонны вместо «Ювентуса».

Понятно, что у Сульшера-тренера был вполне осязаемый потолок. Но надо осознать: возникший из пустоты авантюрный ребус имени Роналду окончательно уничтожил все результаты его работы за 2,5 года. Да, есть мягкотелая и пассивная стратегия развития «МЮ». Да, есть фактор нестабильной формы многих лидеров. У клуба хватало проблем и без Роналду. Но когда вместе с другими косяками необходимо устранять ещё и вопрос обслуживания отдельно взятой звезды, то с таким объёмом задач справляются только очень крутые специалисты. И это точно не Сульшер.

Есть ощущение, что Сульшер не последняя жертва португальца. Это случай, когда клуб сознательно выбрал раскрутку персональной истории и забил на общее развитие. Вы скажете: Сульшер физрук, Роналду легенда и вообще в одиночку тащит «МЮ», например, в Лиге чемпионов. Кстати, недавний матч с «Вильярреалом» вполне мог стать «холостым» для Криштиану, но Майкл Кэррик вовремя выпустил Бруну Фернандеша.

Дотащит ли Роналду клуб до финала ЛЧ? Вспомнит ли чудеса времён «Реала» с учётом, что в команде нет Бензема и убойного треугольника Модрич-Каземиро-Кроос в центре поля? Верите в это? АПЛ — уже показатель, где на дистанции прослеживается деградация «МЮ».

Конечно, такая концепция тоже может жить — обслуживаем легенду, считаем коммерческую прибыль, результат вторичен. Но получается какой-то абсурд. «Ювентус» уже вляпался в эту историю в 2018-м после двух финалов ЛЧ за три сезона. Роналду забивал пачками, но «Ювентус» со временем растерял весь стратегический потенциал. Хаос прямо сейчас мучительно разгребает вернувшийся Аллегри.

А за время итальянских приключений Роналду в «Юве» происходили совершенно стыдные истории. Например, приглашение Маурицио Сарри под строительство новой привлекательной системы с последующим пинком под зад после чемпионского титула. Причина была проста — Андреа Аньелли обеспечил Роналду статус неприкасаемого, а потуги Сарри с поиском баланса боссов «Юве» увлекали не так сильно, как расставленные по ширине плеч ноги главной звезды с крупными ТВ-планами.

Сарри ожидаемо провалился. А этим летом, спустя год после увольнения, вспоминал:

«Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создаёт сложные ситуации. Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера, так как больше люблю находиться в поле.

Фото: Getty Images

В такой ситуации сложно работать, но Роналду даёт много положительного. Всё-таки он добывает важные результаты. Очевидно, Роналду — это больше, чем команда или сообщество. Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация — продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах. Но командные ценности гораздо важнее личных».

Вот и «МЮ» поставил эксплуатацию персонального бренда выше командных результатов. Можно сколько угодно восхищаться камбэками в ЛЧ, но один из самых популярных спортивных журналистов Великобритании Джонатан Уилсон в недавней колонке для The Guardian справедливо задал вопрос: а зачем вообще постоянно ставить себя в положение отыгрывающихся?

Зато сколько трафика обеспечили мировым медиа голы Роналду «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и задыхающемуся при Нуну «Тоттенхэму». Это ведь настоящее величие фигуры. Как жаль, что игры с «Лестером», «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Уотфордом» получились не такими яркими.

Кстати, фраза Сарри про «продукт общества» идеально описывает ситуацию: индустрия сама воздвигла культ Роналду (как и культ Месси, во имя которого постепенно погибла некогда великая «Барселона»). Это гениальные футболисты, создающие вокруг себя уникальный ажиотаж. Но в один момент медийный хайп перерос в прямое влияние на футбольные процессы — абсолютно нездоровая тенденция. С коммерческой точки зрения всё классно. С футбольной — бесконечная вереница дилемм и уравнений.

При этом Роналду всё ещё крутой футболист — топовый завершитель атак всеми доступными способами, прекрасно ищущий пространство в штрафной (или вблизи). Феноменальный атлет — эгоцентрик, но настоящий профессионал (именно как спортсмен). Однако требования современного футбола таковы, что для достижения самых высоких результатов любой амбициозной команде необходим баланс. Время чистых атакующих игроков закончилось, а титулы берут клубы с чёткой системой (как игровой, так и селекционной).

Зимой 2018-го Юрген Клопп без особого сожаления расстался с Филиппе Коутиньо, который на тот момент был главной звездой «Ливерпуля». И потом спокойно выстроил настоящую машину уже без бразильца. Где сейчас «Ливерпуль», а где Коутиньо? Идеальный пример преимущества общей стратегии над оперативным обслуживанием отдельных персонажей.

Сам Клопп говорил по поводу прихода Роналду в «МЮ» следующее: «Я следил за новостями о Роналду как футбольный болельщик. Не мне судить об этом, но если какая-то команда может себе его позволить, то это приобретение не на будущее, не на следующие три-четыре года, а для сейчас и сразу. Так работают некоторые клубы, и это нормально, но должны быть другие способы. Есть клубы, которые ориентируются на два-три года вперёд и при этом добиваются успеха. Не всегда побеждает команда с лучшим в мире составом. Важно развивать своих игроков, и именно это мы делаем».

Думаю, не стоит лишний раз напоминать результат матча между «Ливерпулем» и «МЮ» от 24 октября. Роналду запомнился лишь голом из офсайда и вспышкой гнева в эпизоде с Кёртисом Джонсом. Величие!

Сульшера в этой ситуации даже немного жаль. Представьте, вам нужно найти баланс под Роналду. При этом у вас нет отработанной и слаженной системы прессинга, как у Клоппа в «Ливерпуле» или как у Гвардиолы в «Ман Сити». Лучший футбол команда показывает только при наличии свободного пространства на чужой половине поля — работают быстрые атаки и гениальность Бруну Фернандеша с эпизодическими просветлениями от Поля Погба.

После Евро защитники Шоу и Магуайр так и не набрали лучшую форму. Рашфорд лёг летом на операцию. Давно хандрит Марсьяль. Матич постарел. Гринвуд молод и нестабилен. Варан постоянно ломается. Мактоминей и Фред сильно зависят от структуры. Ван де Бека вы не любите. У Санчо проблемы с адаптацией. Нормальный такой ребус получается? Можно было изначально отказаться от идеи с подписанием Роналду. Но разве это про Сульшера, который даже после громких поражений мило улыбался перед камерами?

А ещё попробуй отправить Роналду в запас для отдыха (именно это сделал Сульшер в игре с «Эвертоном»), сразу возникает Рио Фердинанд со словами: «Самое важное то, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в прекрасной форме. Видели ли вы когда-то, как лучшего бомбардира просто убирают из состава на матч? Гарри Кейн, забив пять мячей в пяти играх, когда-то не играл за «Тоттенхэм»?

Голы — это, конечно, здорово, но для нынешнего «МЮ» слишком большая роскошь иметь в составе человека, который полностью отказывается от «грязной» работы в прессинге и включается в игру исключительно в удобных для себя эпизодах.

Почему у Теэму Пукки из «Норвича» в этом сезоне АПЛ 242 попытки прессинга? У Пабло Форнальса из «Вест Хэма» — 245, у Уилфрида Заха из «Кристал Пэлас» — 218, у Айвана Тони из «Брентфорда» — 179. Да даже у Обамеянга 169 прессинг-действий. У Габриэла Жезуса — 153. У Гарри Кейна — 121. Всё это — атакующие игроки.

А вот Криштиану Роналду собрал 39 попыток прессинга. В лиге, где давление давно уже стало основным тактическим трендом. Многие писали, что пассивность Роналду страшно бьёт по общей структуре «МЮ» — Бруну Фернандеш опускается ниже и не имеет привычных возможностей для обострения, рушится компактность линий при защите (первая линия обороны просто смотрит футбол из матча в матч).

Зато Роналду бомбардир и культовый герой, поэтому должен играть. Пока остальные пашут. Да, в «Реале» это работало, плюс сам Роналду был моложе. Но сейчас ситуация немного другая. И в этих условиях существование Роналду в «МЮ» похоже на существование паразита в человеческом организме. Он питается вашими ресурсами, достаточно прожорлив, не убивает, но заметно бьёт по самочувствию.

«МЮ» выбрал путь заражения — «пластмассовый мир» с культом личности Роналду победил. Это не футбол, это чистая коммерция, дешёвая жвачка со вздохами восхищения в качестве реакции на каждый финт легенды. А если говорить об игре, то результат авантюры отражён в таблице АПЛ — восьмое место. И даже по ожидаемым очкам (xPTS) «МЮ» всего лишь 11-й.