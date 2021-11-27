Клуб Руни идёт на вылет, «Фулхэм» рвётся в АПЛ. Главные сюжеты сезона в Чемпионшипе

События, которые происходят в АПЛ, зачастую затмевают собой все остальные новости английского футбола. Но и в Чемпионшипе происходит немало интересного. Здесь Уэйн Руни терпит бедствие во главе «Дерби», а Нил Уорнок устанавливает рекорд среди английских тренеров и теряет рабочее место. И это ещё не всё – вашему вниманию пять самых увлекательных сюжетов из нынешнего сезона Чемпионшипа.

Марку Силва стремится привнести стабильность «Фулхэму». Митрович — главная ударная сила

За последние несколько лет «Фулхэм» заработал репутацию команды-лифта. В сезоне-2018/2019 клуб вышел в АПЛ и потратил на усиление состава € 116,5 млн. Вложения не оправдали себя — «Фулхэм» набрал 26 очков, занял предпоследнее место и вернулся в Чемпионшип. Там он провёл всего один сезон и под руководством Скотта Паркера вновь вернулся в АПЛ. Дальше – снова неудача: 28 очков, 18-е место и очередная путёвка обратно в Чемпионшип.

Паркер покинул «Фулхэм», а ему на смену пришёл Марку Силва. В Англии он известен по работе с «Халл Сити», «Уотфордом» и «Эвертоном». В последнем Силва не оправдал надежд хозяев клуба и был уволен в декабре 2019-го. С того момента он находился без работы, а летом 2021-го получил несколько предложений из разных стран. Но, по словам Силвы, его стремлением было вернуться в Англию и возглавить один из местных клубов.

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Теперь Марку стремится придать «Фулхэму» стабильности. Задач перед собой, тренерами и командой он поставил немало. Играть в атакующем стиле, добиваться при этом побед, вернуть клуб в АПЛ и удержаться в ней. Пока что получается на отлично. После 18 туров «Фулхэм» шёл на первом месте. У клуба лучшая разница забитых и пропущенных среди всех команд Чемпионшипа (+33 после 18 туров).

«Фулхэм» начал сезон с потери очков (1:1 с «Мидлсбро»), но затем выиграл пять матчей подряд, включая встречу с «Бирмингемом» в Кубке лиги. Силва не просто так говорил, что соскучился по работе – в августе его признали лучшим менеджером месяца.

Отдельная история – Александар Митрович. Нападающий «Фулхэма» с 21 голом возглавляет гонку лучших бомбардиров Чемпионшипа. Его подписали в сезоне-2018/2019 за € 24,7 млн, и это событие можно назвать лучшим за всё последнее время нестабильности в клубе.

Митрович за 18 туров забил 21 гол, а лучший бомбардир Чемпионшипа прошлого сезона Айван Тони из «Брентфорда» забил 31 мяч за 48 туров. Такими темпами, как сейчас, к концу сезона Митрович приблизится к отметке в 50 голов. The Athletic посчитал, сколько в среднем минут на гол уходило у лучших бомбардиров Чемпионшипа начиная с 2000-го. Митрович по этому показателю на втором месте – 129 минут на гол. Лучше него только Дуайт Гейл (128 минут на гол).

Ещё две заметные фигуры в составе «Фулхэма» — это арендованный у «Ливерпуля» полузащитник Гарри Уилсон, на счету которого шесть голов (второй результат в команде) и семь голевых передач (лучший в команде по этому показателю). А также атакующий хавбек Фабиу Карвалью. В свои 19 Карвалью уже среди лидеров клуба и регулярно выходит в основном составе. Марку Силва намерен построить из «Фулхэма» крепкую команду с долгосрочной перспективой. И Карвалью – один из тех, кто обеспечит уверенное будущее для клуба.

Скотт Паркер тащит «Борнмут» в АПЛ. У клуба есть мощная мотивация

Восемь лет «Борнмут» неразрывно ассоциировался с именем Эдди Хау. Пять из восьми этих сезонов клуб под его руководством выступал в АПЛ. Скромный ресурс истощился, и «Борнмут» вернулся в Чемпионшип, а Хау покинул клуб.

В прошлом сезоне «Борнмут» предпринял попытку с ходу вернуться в АПЛ, но клуб остановился в плей-офф за право выхода, проиграв «Брентфорду». По ходу прошлого сезона во главе «Борнмута» работали два тренера. Джейсон Тиндалл пробыл до февраля и был уволен за неудовлетворительные результаты. Его подменял Джонатан Вудгейт на правах исполняющего обязанности.

Летом «Борнмут» быстро нашёл нового тренера, чьи амбиции полностью совпадают с клубными. Для Скотта Паркера этот сезон всего третий в тренерской карьере – за два предыдущих он успел вывести «Фулхэм» в АПЛ и вернуться вместе с ним обратно в Чемпионшип.

Теперь – новый вызов. В интервью Sky Sports Паркер подробно объяснял свой выбор продолжения тренерской карьеры. По его словам, в «Борнмуте» все заряжены одной идеей – добиться успеха, что подразумевает возвращение в АПЛ. Паркер предъявляет игрокам простые требования: стремление к развитию, работе над собой и приверженность командному единству.

Игроки отвечают тренеру взаимностью – после 18 туров «Борнмут» шёл вторым, набрал 40 очков с отрывом в семь очков от третьего места. Лучший бомбардир команды – Доминик Соланке, на счету которого 14 голов. Ещё один тащер команды – Филип Биллинг. С позиции полузащитника он уже забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

По ходу сезона «Борнмут» столкнулся с ещё одним испытанием. В октябре у полузащитника Дэвида Брукса диагностировали рак – лимфома Ходжкина второй степени. Теперь ему предстоит пройти курс лечения. Брукс выступил с обращением, в котором объявил о неприятном диагнозе и попросил прессу не досаждать вопросами. Теперь остаётся ждать новостей от Брукса, а «Борнмуту» не остаётся ничего другого, как почаще радовать его очередными успехами.

Руни бьётся за спасение «Дерби»

Уэйн Руни завершил игровую карьеру в январе 2021-го в составе «Дерби». Там же начался его путь в роли главного тренера. Перед клубом стояла простая задача – не вылететь из Чемпионшипа. Руни эту цель выполнил, но новый сезон преподнёс очередные трудности. Клуб вовремя не предоставил финансовую отчётность, и лига наложила на него трансферное эмбарго.

Из-за этого летом «Дерби» остался с девятью игроками, два из которых – голкиперы. Руни был готов остаться, о чём и заявлял в интервью, но просил от клубных боссов содействия. Тогда же летом навстречу «Дерби» пошло руководство лиги, которое разрешило клубу регистрировать свободных агентов и брать игроков в аренду, если в заявке не наберётся 23 футболиста.

Кое-как состав у «Дерби» набрался, но на этом трудности для Руни не закончились. Из-за финансового кризиса, в котором оказался клуб, «Дерби» перешёл на внешнее управление. За такое лига карает клубы лишением очков. Интересно, что о введении администрации Руни узнал из новостей на Sky Sports. Несмотря на бардак в клубе, он не бросил команду, а наоборот – сказал, что попытается избежать вылета.

Сделать это будет сложно – «Дерби» получал штраф от лиги уже два раза. Сначала -9 очков, затем -12. После 18 туров клуб как раз набрал 21 очко и не будь штрафа – шёл бы на 18-м месте. Но в нынешнем положении «Дерби» разделяет 16 очков от спасительного 21-го места. По ходу сезона вокруг клуба ходят разговоры о продаже новым владельцам. Пока что этого не случилось, а Руни продолжает борьбу за спасение в имеющихся условиях.

Уорнок установил персональный рекорд, но был уволен из «Мидлсбро»

Неизвестно, когда ещё будет повод поговорить о Ниле Уорноке. Ему уже 72, перспективным специалистом его точно не назовёшь. Но по ходу нынешнего сезона Уорноку покорилось одно из самых главных достижений в тренерской карьере. Он провёл во главе английских клубов 1603 матча и по этому показателю установил рекорд всех времён. В список входят Алекс Фергюсон (1503 матча), Брайан Клаф (1451) и Гарри Реднапп (1434).

Тренерскую карьеру Уорнок начал в 1987-м, а 1602-м матчем стала встреча с «Лутоном» 2 ноября. «Мидлсбро» её проиграл со счётом 1:3, а дела клуба в этом сезоне и помимо того шли не лучшим образом. После 19 туров «Мидлсбро» располагается на 15-й позиции с 23 очками в активе.

Несмотря на очередную неудачу, Уорнок и в свои 72 не унывал, а рассчитывал, что будет долго и плодотворно работать во главе «Мидлсбро». У клубных боссов на этот счёт были свои планы – Уорнок отработал ещё один матч (1:2 с «Вест Бромом») и был уволен.

У экспертов Sky Sports нет сомнений – Уорнок ещё вернётся. «Будет ли он работать в свои 80? Удивимся, если нет». А тем временем «Мидлсбро» очень быстро нашёл замену Уорноку. Новым тренером стал Крис Уайлдер. Он запомнился отличной работой в «Шеффилд Юнайтед», с которым в первый сезон после выхода в АПЛ занял девятое место. Вместе с тренером клуб не выдержал синдром второго сезона – Уайлдер был уволен в марте 2021-го и с того момента оставался без работы. В июньском интервью Sky Sports не скрывал – хочет вернуться к тренерской деятельности. И теперь появилась новая возможность. В первом матче под руководством Уайлдера «Мидлсбро» сыграл вничью.