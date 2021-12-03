Собрали для вас много интересных фактов про фильм и книгу.

Актёр, сыгравший Малфоя, болеет за «Арсенал». А как ещё «Гарри Поттер» связан с футболом?

В июне 1997-го вышла первая книга о Гарри Поттере, которая с ходу стала бестселлером и феноменом культуры. Идея пришла Джоан Роулинг ещё в 1990 году, когда писательница переехала из Манчестера в Лондон. Она сделала первые наброски ещё в поезде, а уже дома оформила первые строки шедевра на листы бумаги.

Сейчас в это трудно поверить, но роман мог не выйти: Роулинг отказали в 12 издательствах. «Мне говорили, что эта книга способна заинтересовать только моих родственников и друзей», ― вспоминала Джоан.

В итоге книгу издали из-за 8-летней Алисы Ньютон, дочери основателя издательства Bloomsbury Найджела Ньютона. Она прочитала первую главу «Философского камня» и потребовала от отца продолжение. Первый тираж насчитывал всего 500 книг. В 2007-м один из экземпляров дебютной партии на аукционе продали за $ 33,4 тыс.

Спустя четыре года Warner Brothers снял «Философский камень» — первую часть культовой кинофраншизы. На стадии предпоказа фильм собрал $ 9,6 млн (сразу на 6 млн больше, чем предыдущий рекордсмен — «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». К августу 2021-го вся франшиза (восемь основных и два фильма-приквела «Фантастические твари») собрала $ 9,2 млрд — третье место после Marvel Cinematic Universe (22,9 млрд, 25 фильмов) и «Звёздных войн» (10,3 млрд, 11 фильмов).

Сага о Поттере связана с футболом: Видич играл в квиддич, Шелви сравнивают с Волан-де-Мортом, а Уолкотт мог сняться в фильме

Том Фелтон, который в франшизе сыграл Драко Малфоя, обожает футбол. В 2008-м он даже поучаствовал в благотворительном матче ЮНИСЕФ, который прошел на «Уэмбли». Одноклубниками Тома в той встрече были Джейми Реднапп, певцы Крейг Дэвид и Гарет Гейтс, телеведущий Бен Шепард и другие селебрити.

В 2010-м Фелтон уже стал участником футбольного перформанса на «Эмирейтс», арене его любимого «Арсенала». Звёзды собирали деньги для местной детской больницы: «Я здорово провёл время! Выступать на этом стадионе было честью для меня».

А летом 2021-го Том Фелтон активно топил за англичан на Евро. После поражения в финале он резюмировал: «Сборная Англии показала, что мы можем ей гордиться».

Американский полузащитник Уэстон Маккенни из «Ювентуса» – большой фанат вселенной Гарри Поттера. В январе он отпраздновал гол «Болонье», изобразив взмах волшебной палочкой. Потом говорил: «Я поклонник Гарри Поттера, у меня и татуировка на руке есть, так что это было магическое заклинание».

Маккенни и до этого намекал на своё увлечение. Он шутил, что «Боруссия» для «Шальке» (за них американец бегал до «Юве») – «Те-Кого-Нельзя-Называть».

Ещё про связь Гарри Поттера и футбола:

В мае 2020-го защитник Михаил Меркулов объявил об уходе из «Урала» фрагментом из «Гарри Поттера». В «Инстаграме» он выложил видео со сценой из второй части фильма «Тайная комната», в которой эльф Добби говорит о своём освобождении хозяину Люциусу Малфою: «Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» Вместо лица Добби футболист налепил своё, а вместо Люциуса – президента «Урала».

Но ссылки на пост Меркулова в «Инстаграме» нет. Возможно, он сам удалил его.

Джоан Роулинг создала второстепенного персонажа Дина Томаса, который по книге болел за «Вест Хэм». Над кроватью у него даже висел плакат с составом команды, который раздражал Рона Уизли – лучший друг Поттера не мог понять, что такого захватывающего в спорте с одним мячом, где никто не летает.

Есть сразу две версии, почему Роулинг сделала из Томаса поклонника «Вест Хэма». Во-первых, у неё есть близкий друг Трой, который фанатеет от этого клуба. Во-вторых, по сюжету Дин Томас вырос в лондонском районе, который расположен рядом со стадионом «Вест Хэма».

В 2018-м Тео Уолкотт признался, что был в шаге от съёмок в «Гарри Поттер и Орден Феникса»: «Мой дядя, Дэвид Йейтс, был режиссёром фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» в 2007 году. Он хотел взять меня на одну из ролей в эпизоде с квиддичем, но у меня не было времени на съёмки, они длятся долго. Было бы круто, но не получилось».

В мае 2011-го «Арсенал» рубился с «Манчестер Юнайтед». На 32-й минуте защитник «Юнайтед» Неманья Видич в своей штрафной рукой снял мяч с головы Робина ван Перси. Матч комментировал Роман Трушечкин, который сделал гениальнейшую отсылку: «Видич играет в квиддич. Он пытался поймать золотой снитч».

Позже в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» был вопрос про этот эпизод: «Во время трансляции матча АПЛ между «Арсеналом» и «Ман Юнайтед» комментатор, рассуждая об эпизоде, в котором игрок одной из команд сыграл рукой, сказал, что Боинг играет в Боулинг. Мы не спрашиваем у вас, какую фамилию мы заменили на Боинг. Ответьте, какой вид спорта мы заменили на Боулинг». Ответом был как раз квиддич.

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви в детстве серьёзно повредил череп, после чего у него развилась алопеция (облысение). Сперва он невероятно комплексовал: «В детстве из-за причёски у меня практически не было друзей». Но со временем начал относиться к болезни с иронией.

В 2013-м, когда Шелви ещё бегал за «Ливерпуль», фанаты «Вест Хэма» придумали кричалку: «Гарри Поттер придёт за тобой». Джонджо и до этого сравнивали с Волан-де-Мортом из-за блестящей лысины.

Рон должен был умереть, в Израиле есть реальная могила Гарри Поттера

16 ноября HBO Max объявил о выходе специального эпизода в честь 20-летия кинофраншизы о Гарри Поттере. Картина выйдет 1 января 2022-го, а в съёмках примут участие все ключевые актёры.

В комментариях к этой новости – сплошная ностальгия. Для поклонников культовой саги мы собрали ключевые факты и истории о Гарри Поттере. Даже если вы не раз читали книги и смотрели фильмы, многое могли не знать.

1. Как отобрали Гарри, Рона и Гермиону?

На роль Гарри Поттера сперва утвердили американского актёра Лиэма Эйкена (единственная его яркая роль – Бен Харрисон в фильме «Мачеха», до больших картин он так и не добрался), но его кандидатуру забраковала лично Джоан Роулинг, у которой было условие: все актёры должны быть британцами.

Сложнее всего режиссёру было найти актрису на роль Гермионы. Команда Warner Brothers объездила десяток школ по всей Англии. Эмма Уотсон изначально стеснялась проходить кастинг, а затем и вовсе отказалась от роли, но её уговорила учительница. Пробы проходили в её школьном спортзале.

Самое необычное прослушивание было у Руперта Гринта. Он отправил видеоролик режиссёру, в котором исполнил стихотворение собственного сочинения в стиле хип-хоп о том, как мечтает сыграть Рона Уизли.

2. В 2019-м в «Твиттере» появился пост, который перевернул мир фанатов вселенной:

«Знаете ли вы, что шрам в виде молнии у Гарри Поттера на самом деле отражает движение руки, производящей заклинание «Авада Кедавра»?

3. В «Философском камне» Гарри Поттер становится самым юным ловцом в истории квиддича. Позже Гермиона показала ему стенд с именами лучших игроков на этой позиции в истории Хогвартса, среди которых был его отец. А рядом – имя Минервы Макгонагалл, заместителя директора школы.

Минерва действительно в молодости успешно рубилась в квиддич, но на 7-м курсе в игре со Слизерином неудачно свалилась с метлы и получила несколько повреждений.

4. В черновиках к «Гарри Поттеру и Тайной комнате» Джоан Роулинг написала песню, в которой рассказала историю обезглавливания Почти Безголового Ника. Оказывается, Сэр Николас с помощью магии пытался исправить зубы влиятельной женщине Леди Грив. В итоге у неё выросли огромные клыки, а в наказание Ник был казнён.

5. «Гарри Поттер и узник Азкабана» заканчивается 11-минутными титрами, которые стилизованы под Карту мародёров. Рас Везерелл, который занимался оформлением этих кадров, признался, что в них есть интимная сцена. В нижнем левом углу экрана появляются две пары следов в необычной позе: как будто два человека либо лежат друг на друге, либо стоят вплотную.

«Расположение следов, конечно же, не случайность. Это действительно намёк. Просто я заметил пустой уголок на карте и решил его обыграть — добавил туда эти следы и подумал, что такой намек правильно истолкуют только взрослые», ― признался в прошлом году Везерелл.

При этом он заявил, что предполагал только нежные объятия и поцелуи. «Я не исключаю того, что следы одного из них могут принадлежать самому Поттеру», – пошутил дизайнер в 2020-м.

6. Один из пользователей «Твиттера» нашёл в третьем фильме пасхалку к коммунизму. Ближе к концу картины главные герои оказываются в хижине Хагрида перед казнью гиппогрифа. За спиной испуганной Гермионы можно заметить серп и молот.

Плюс в кинофраншизе куча отсылок к советскому искусству благодаря художнику-постановщику Стюарту Крэйгу. Он признавался, что при создании декораций вдохновлялся архитектурой и скульптурами сталинской эпохи. Например, холл Министерства магии напоминает станцию метро «Площадь Революции».

7. Фанаты Гарри Поттера с 2007-го знают, что Альбус Дамблдор – человек нетрадиционной ориентации. Но Роулинг накинула подробности: директор и могущественный тёмный волшебник Галлет Грин-де-Вальд состояли в отношениях. Это подтверждает фильм-приквел «Фантастические твари», в котором Альбус передает послание Галлету.

«Их отношения были крайне интенсивными. Это были страстные, любовные отношения», – рассказала писательница.

8. Роулинг всерьёз раздумывала над «убийством» персонажа Рона Уизли. Писательница призналась: «Я решила так из чистой злости: вот, мол, у вас больше не будет Рона». Эта мысль её посещала из-за депрессии, которую она пережила после тяжёлого развода.

Без серьёзных потерь не обошлось – Джоан в итоге лишила нас Сириуса Блэка, Дамблдора, Северуса Снегга, профессора Люпина и одного из братьев Рона — Фреда.

В книге «Гарри Поттер и Орден феникса» должен был погибнуть и Артур Уизли, но в последний момент Роулинг заменила его на Сириуса.

9. Оказывается, человек с именем Гарри Поттер реально существует – это 33-летний мужчина, который родился в графстве Хэмпшир. Он распродаёт на аукционе редкие книги знаменитой саги Джоан Роулинг.

Аукционный дом Hansons рассказал, что свой экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» мужчина продал за £ 27,5 тыс., хотя книга была изрядно потрёпана.

Как признался реальный Гарри Поттер, никто не верит, что это его настоящее имя: «Когда я в юности играл в футбол, судья пригрозил мне красной карточкой за то, что я сказал, что меня зовут Гарри Поттер. Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она тоже мне не поверила».

10. На одном из израильских кладбищ есть могила Гарри Поттеру – там похоронен 17-летний рядовой армии Великобритании, который погиб в 1939 году в столкновении с повстанцами. После выхода книг эта могила стала самой посещаемой в Израиле, а позже её и вовсе внесли в список местных достопримечательностей.

11. Все письма о зачислении Поттера в Хогвартс написали от руки. Но сперва вышло неудачно: бумага оказалась слишком тяжёлой для сов, поэтому всё переписывали на новых листах.

Для сов собрали специальную команду, которая обучала птиц приносить письма. На это ушло несколько месяцев.

12. Натали МакДональд, которая в «Кубке Огня» поступила на Гриффиндор, получила своё имя в память о девочке, которая написала письмо автору книги Джоан Роулинг. Натали была тяжело больна и боялась не дождаться выхода четвёртой книги. Джоан ей ответила, но девочка скончалась за день до этого.

13. В 2015-м году Роулинг рассказала, из-за чего Вернон Дурсль на самом деле ненавидел Гарри Поттера. Во время первой встречи Дурслей с Поттерами произошёл конфликт: Джеймс нашёл Вернона забавным и целый вечер шутил над ним. Дурсль тут же пришёл в ярость от насмешек волшебника и увёл жену домой.

Позже Вернон называл Джеймса фокусником-любителем и даже отказался идти на его свадьбу с Лили. Джеймс обещал жене извиниться при первой же возможности, но не успел.

Бонус: парочка коротких, но интересных фактов:

В США первый фильм вышел под названием «Камень волшебника». Это привело к тому, что некоторые сцены снимали дважды: для североамериканцев и для остального мира.

В книге «Гарри Поттер и философский камень» Фред и Джордж заколдовали снежки, чтобы те летели в затылок профессору Квиррелу – то есть, как оказалось позже, прямо в лицо Волан-де-Морту.

В 2002-м фанатам Гарри Поттера приходилось ходить в кинотеатры на «Скуби-Ду», чтобы увидеть трейлер фильма «Гарри Поттер и Тайная комната». Нигде больше рекламный ролик не транслировали.

Помните водителя Эрни и кондуктора Стэнли в автобусе «Ночной рыцарь»? Джоан Роулинг назвала их в честь своих дедушек.

Джейсону Айзексу, который играл роль Люциуса Малфоя, так понравилась трость, в которой он прятал свою волшебную палочку, что он решил её украсть. Но не вышло: Джейсона остановила охрана и попросила вернуть реквизит.

Роулинг подверглась критике со стороны общественности из-за элементов сексизма в книгах: самые влиятельные персонажи (Гарри Поттер, Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт) являются мужчинами.

Эпизод из «Даров Смерти», где у Гарри Поттера появляются шесть двойников, сняли только с 95-го дубля. Рэдклиффу было трудно сыграть манеры всех персонажей, однако Гермиону он изобразил с первого дубля.

Во время съёмок «Гарри Поттера и Ордена Феникса» пришлось взять месячный перерыв из-за выпускных экзаменов Дэниэла Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Простой дорогостоящей аппаратуры и декораций обошёлся студии в $ 5 млн.

Гарри Поттер и Рон Уизли так и не закончили обучение в Хогвартсе после победы над Волан-де-Мортом. А вот Гермиона ожидаемо успешно сдала экзамены. Вся троица в итоге работала в Министерстве магии: Гарри и Рон стали мракоборцами, а Гермиона позже заняла пост Министра магии.

Российские адвокаты грозили судом компании Warner Brothers из-за схожести Добби с президентом России Владимиром Путиным. Компания отвергла все обвинения, а дальше разговоров дело не пошло.