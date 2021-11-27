Тяжёлые случаи. Когда вернутся травмированные лидеры клубов РПЛ?

Некоторые клубы РПЛ испытывают проблемы не только на поле. По ходу первого круга «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и «Рубин» потеряли из-за травм одного или нескольких важных игроков команды. Рассказываем, когда ждать их в обойме и удалось ли тренерам найти им замену.

Антон Миранчук, «Локомотив»

После отъезда брата в «Аталанту» Антон стал лидером «Локомотива» – отдал три голевые передачи в трёх матчах (с «Тамбовом», ЦСКА и «Химками»), а перед зимней паузой забил «Сочи» и огорчил победными голами «Арсенал» и «Рубин». В феврале 2020 года Миранчук выбыл на два месяца с воспалением сухожилия и вернулся в апреле. Пока Антон набирал форму, закончился сезон. В итоге он принял участие в шести матчах и сделал один ассист.

В разгар слухов о распродаже в «Локомотиве» Миранчук сыграл четыре раза на старте сезона-2021/2022 и отдал результативную передачу. Матч с «Зенитом» стал для него последним на данный момент (15 октября).

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», – заявил агент футболиста Вадим Шпинёв.

«Локомотив» сообщил: «Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике. По завершении курса, также в Германии, состоится контрольное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления». Таким образом, полузащитник появится на поле в середине декабря, значит, сможет пройти полноценные сборы с командой. «Локомотив» провёл агрессивную летнюю трансферную кампанию и, подписав нескольких игроков, закрыл позицию в атаке.

Павел Маслов, «Спартак»

Маслов не выходил на поле в этом сезоне. У защитника случился рецидив старой травмы, и летом он пытался вернуться в строй без хирургического вмешательства. Не удалось – в августе Маслов перенёс операцию. «Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц», — рассказал главный врач «Спартака» Глеб Чернов. Ожидается, что защитник вернётся на поле в конце февраля.

В прошлом сезоне Маслов был основным защитником «Спартака» (25 матчей). Его возвращение в строй обострит борьбу за место в составе, а у Кофрие и Кутепова появится конкурент по позиции.

Даниил Лесовой, «Динамо»

Экс-полузащитник «Арсенала» удачно влился в новую команду – стал основным игроком старта (22 матча), забил пять голов и отдал столько же голевых передач. Даниил вошёл в топ-3 футболистов «Динамо» по индексу InStat, ключевым передачам и проценту успешных навесов (34%). В первом матче этого сезона Лесовой получил травму на 84-й минуте с «Ростовом», диагноз – парциальное повреждение передней крестообразной связки колена.

Футболист перенёс операцию и, по словам Сандро Шварца, вернётся зимой: «Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к восстановительным моментам, планируем, что примет участие в зимнем сборе». Немецкий тренер сделал ставку на молодёжь, выделив больше времени Захаряну и Грулёву.

Станислав Магкеев, «Локомотив»

Опорный полузащитник был стартовым игроком в первом круге прошлого сезона, но из-за микротравм потерял место весной. Николич сделал ставку на Магкеева на старте чемпионата, но лишился его в девятом туре в матче с «Химками». Примечательно, что месяц тому назад Станислав получил приглашение в сборную, но не смог дебютировать по медицинским причинам.

На этот раз врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Магкеев успешно был прооперирован в начале октября и вернётся в строй к концу февраля. «Локомотив», как и в случае с Миранчуком, решил проблемную позицию путём приобретения Бека-Бека, у которого три результативных паса в восьми матчах РПЛ.

Эсекьель Понсе, «Спартак»

Аргентинец отлично провёл второй сезон в России: 10 голов + 3 ассиста. На старте этого чемпионата Понсе был лучшим бомбардиром «Спартака» – забил «Нижнему Новгороду», «Арсеналу», «Химкам» и «Уфе», – но выбыл из-за разрыва мениска до конца календарного года.

7 октября форвард рассказал о том, что его операция на колене прошла успешно. «Я хотел сказать вам, что всё прошло хорошо. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал Понсе в своём «инстаграме».

Как раз с отсутствием аргентинца у «Спартака» появились проблемы в атаке. За первые пять матчей в чемпионате без Понсе красно-белые забили шесть голов (среди нападающих отметились только Соболев и Промес по разу).

Вандерсон, «Краснодар»

В прошлом сезоне бразилец был стабильным игроком старта, но в этом на поле не появлялся. Из-за травмы лодыжки он не играет с середины мая. Вандерсон должен вернуться в начале января, значит, поедет на зимние сборы с «Краснодаром». Впрочем, у «быков» есть альтернатива бразильцу – Ионов, Кордоба, Классон, Кабелла, Сперцян. Вот что говорил летом Гончаренко об отсутствии и важности Вандерсона: «К сожалению, возвращение Вандерсона ожидаем не скоро. Он вернётся в строй не раньше, чем в начале следующего года. И это проблема: мы потеряли креативного игрока на легионерской вакансии».

Джордже Деспотович, «Рубин»

Деспотович вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона-2020/2021, наколотив 14 мячей. Старт этого сезона у него выдался неплохим – гол и пас в трёх матчах. Но затем начались проблемы: сначала форвард пропустил три игры из-за травмы ноги, а потом, сыграв в четырёх встречах, вылетел из обоймы из-за травмы колена. Срок восстановления нападающего неизвестен, но есть подозрение, что в этом году Деспотович уже не сыграет.

Сейчас вместо серба на острие атаки выходит Герман Онугха, но высокой эффективностью не радует – всего один гол в пяти матчах.