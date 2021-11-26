России не повезло со жребием. 5 фактов о сборной Польши — нашем сопернике в стыках ЧМ-2022

Нам досталась Польша. Именно эту команду многие называли самым неудобным из возможных соперников сборной России в полуфинале стыков ЧМ-2022. С ней нам и играть. Но есть и хорошая новость: если Россия выйдет в финал, то там её будет ждать Швеция или Чехия. А могли быть Италия или Португалия.

Но пока о первом сопернике. Вот пять фактов о сборной Польши.

1. У поляков есть большая звезда

В сборной Польши играет один из главных претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года — Роберт Левандовски. Его главные успехи связаны с «Баварией», но за сборную он тоже играет здорово. В отборочном турнире ЧМ-2022 он забил восемь голов. Больше (по 12) только у Гарри Кейна (Англия), Мемфиса Депая (Нидерланды), столько же забили Александр Митрович (Сербия) и Эран Захави (Израиль).



А всего за сборную Польши Роберт забил уже 74 гола. Он давно уже лучший бомбардир в истории своей команды.

Фото: Getty Images

2. Поляки уверенно прошли отбор, но в конце испортили себе жизнь

Польша в своей отборочной группе заняла второе место, пропустив вперёд только Англию. Но и с англичанами одно очко зацепить удалось. В домашнем матче (1:1) поляки спаслись на второй минуте компенсированного времени.



Правда, в последнем туре сборная Польши проиграла Венгрии (1:2), и именно это поражение не позволило ей попасть в число сеяных команд при жеребьёвке стыков. Впрочем, поляки точно могут считать себя счастливчиками. Они могли встретиться с Италией или Португалией, а попали на Россию.

3. Поляков тренирует португалец

Польша — одна из тех команд, которую тренирует иностранец. Португалец Паулу Соуза как футболист выиграл много всего, например, Лигу чемпионов с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией». В тренерской карьере у него пока таких успехов нет, и вообще, Польша — его первая команда на уровне взрослых сборных.

Фото: Getty Images

4. Поляки успешнее нас на чемпионатах мира

Сборная Польши дважды занимала третье место на чемпионатах мира — в 1974 и 1982 годах. Лучшее достижение в истории советского футбола — четвёртое место сборной СССР на ЧМ-1966 в Англии.



Интересно, что на ЧМ-1982 именно поляки не пустили советскую сборную в полуфинал. Во втором групповом турнире из трёх команд Польша победила Бельгию 3:0, СССР выиграл у Бельгии 1:0, а в решающей очной встрече поляки добились нужной им ничьей (1:1).

5. Поляки выше России в рейтинге ФИФА, их состав дороже

Про рейтинг ФИФА часто говорят, что он особо ничего не значит. Тем не менее, когда пытаются оценить силу какой-то сборной, про него всегда вспоминают. Так вот: в рейтинге ФИФА Польша сейчас — 27-я, Россия — 34-я.



У Польши вообще самый высокий рейтинг среди всех команд, которые могли стать нашим соперником в полуфинале стыков. Кроме поляков, это, напомним, Турция, Северная Македония, Австрия и Чехия.



Ну а нынешний состав сборной Польши, по оценкам Transfermarkt, дороже российского почти в два раза — € 293,3 млн против € 153,25 млн. Главный актив поляков — разумеется, Левандовски. Его трансферная стоимость — € 60 млн.

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Полуфинальный стыковой матч Россия — Польша пройдёт 24 марта в России, в другом полуфинале встретятся Швеция и Чехия. Финал — 29 марта. Если россияне выйдут в этот финал, то он тоже состоится у нас в стране.