Карпин впервые заявил о возможной встрече с Черчесовым. Всё ради победы над Польшей?

Сборная России сегодня узнала соперника (или соперников) по стыковым матчам за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Сначала наша команда дома сыграет с Польшей, а потом, в случае успеха с поляками, с победителем пары Швеция – Чехия. Сразу после жеребьёвки её итоги подвёл Валерий Карпин: он рассказал о подготовке к матчам, возможном месте проведения игры и самое неожиданное – возможной встрече с бывшим тренером сборной Станиславом Черчесовым.

– Игру с Польшей как реванш воспринимать не надо. Это шанс попасть в Катар. Наверное, Польша сравнима с Хорватией по уровню игроков и игры, но посмотрим, что будет через четыре месяца – в каком состоянии будем и мы, и их игроки. Готовиться будем спокойно, изучать соперника.

– В сборной Польши играет, наверное, лучший нападающий в мире – Роберт Левандовски. Как его сдержать?

– Сдерживать надо не одного игрока, а сборную Польши. Как и с Хорватией, у Польши достаточно игроков высокого уровня, готовых доставить нам неприятности. Мы никого не сильнее и никого не слабее. Не считал нас фаворитами ни со Словенией, ни со Словакией, и тем более не считаю в стыковых матчах.

– Сборная Италии в конце января устроит тренировочный сбор. Не хотите ли тоже провести такой сбор?

– Я бы с удовольствием. Провёл бы и в январе, и в феврале, и в марте – играли бы товарищеские матчи. И никто бы не травмировался (улыбается), но это нереально. По поводу сборов в феврале – это надо обсуждать. Мне хотелось бы провести сбор в январе или феврале, если такое в принципе возможно. Чтобы там тактически заложить подготовку к матчу с Польшей.

– Если сборная России не пройдёт такого лёгкого соперника, то что надо сделать? Разогнать РФС, тренера и игроков?

– Сразу скажу – на бумаге, может, Италия и Португалия смотрятся сложнее, но я не считаю, что это великолепный жребий. Не самый плохой и не самый хороший. Что касается «разогнать», то поменять руководство РФС и главного тренера можно, а футболистов – вряд ли. Есть что есть.

– Где сборная планирует провести матчи?

– У нас несколько вариантов – и Санкт-Петербург, и «Лужники», и Ростов, и Краснодар. Конкретики нет, но и время у нас есть. Хотел бы поблагодарить клубы РПЛ, которые пошли на перенос тура. Гарантий это дать не может, но то, что нам это поможет лучше подготовиться – в этом я уверен однозначно. Сбор начнётся 13-14 марта, посмотрим, будут ли наши команды играть в еврокубках.

– А где планирует готовиться?

– Есть вариант и с Турцией, и с югом России – Сочи, например. Посмотрим, где будут лучше условия. В Турции в марте, наверное, будет жарко, инфраструктура там тоже есть. В ближайшее время туда вылетят на просмотр баз и условий.

«Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией»

– Обсуждался ли вопрос с премиальными? Как воспримете, если найдётся меценат, готовый наградить сборную за победу?

– Если кто-то захочет мотивировать игроков, я против не буду. А премиальные обговаривать нет смысла – всё обговорено. Если какой-то меценат захочет ещё – ну, окей.

– Какая сумма должна быть, чтобы мы точно прошли?

– Никакой.

– Может, миллиард?

– Тогда всем бы давали миллиард и все были бы чемпионами мира. Но, к сожалению или счастью, – это спорт.

– Что должно измениться за четыре месяца, чтобы у нас появились оптимизм и чувство, что мы можем пройти Польшу?

– Вселяет уверенность неудачный опыт с Хорватией: плохой опыт – это тоже опыт. Из него можно сделать вывод и двигаться дальше. Будем ездить на сборы клубов, на три страны, скорее всего, разобьются – Турция, ОАЭ и Испания, будем встречаться и разговаривать.

– Вы не планируете обратиться к Черчесову, зная, что он знаком с польским футболом?

– Возможно, как вариант – да. Ни внутреннего, ни внешнего запрета на это нет.

– Есть разговоры, что он может возглавить сборную Польши. Вас возможная дуэль с ним не бодрит?

– Вообще не бодрит. Меня бодрит сборная Польши.

– Вы инициируете разговор с Черчесовым?

– Посмотрим.

– Как это будет?

– Не знаю, может, мы увидимся где-нибудь и договоримся о встрече.

– Вы будете заранее изучать Швецию и Чехию?

– Будем готовиться к ним, и не чуть-чуть, так как потом времени на подготовку ко второму стыку уже не будет. И шведов, и чехов надо изучать заранее, три дня будет между играми. Есть аналитики, которые изучат.



Станислав Черчесов на слова Карпина уже отреагировал – он готов к встрече. Карпин, кстати, впервые за время своей работы в сборной заявил, что не против пообщаться с бывшим тренером:



– Почему Карпин избегал вопросов обо мне – это к нему вопросы, – заявил Черчесов «Чемпионату». – Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был.