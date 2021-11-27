Украина поедет на ЧМ-2022? У неё самая лёгкая сетка в стыках

Сборная Украины узнала соперников по стыкам ЧМ-2022. В отличие от России, нашим соседям повезло больше. В полуфинале украинцы сыграют в гостях с Шотландией, а в финале, если туда удастся попасть, — с Австрией или Уэльсом. Тоже в гостях. Самая лёгкая сетка в стыках. Рассказываем о соперниках команды Александра Петракова.

Шотландия

В отборе ЧМ-2022 шотландцы выполнили свою задачу. Учитывая мощнейшую Данию, британской команде светило только второе место. Его Шотландия и заняла, уверенно опередив Израиль и Австрию.



Главная звезда сборной Шотландии — защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Помимо него, в составе хватает крепких футболистов из АПЛ: Киран Тирни («Арсенал»), Билли Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла») и Райан Фрейзер («Ньюкасл»). Возглавляет эту банду Стив Кларк — бывший защитник «Челси». В качестве тренера он работал в лондонском клубе, а ещё в «Ливерпуле» и других командах Премьер-лиги. Сборную ему доверили в 2019-м — и не прогадали. С Кларком шотландцы наконец пробились на большой турнир, Евро-2020. Правда, выйти из группы там не удалось.



Украина и Шотландия встречались всего два раза, и оба — в отборе Евро-2008. В их непродолжительных отношениях идеальный баланс: сначала выиграли украинцы (2:0), а затем — шотландцы (3:1).

Австрия

Про выступление Австрии в отборе ЧМ-2022 вы уже знаете. Она была в той же группе, что и Шотландия, но неожиданно провалилась. Четвёртое место (ниже Израиля) — не тот результат, которого ждали от участника Евро-2020. Как же австрийцы попали в стыки? Через Лигу наций, где они стали одной из двух лучших команд дивизиона B.



У Австрии есть явная главная звезда. Это Давид Алаба из мадридского «Реала». А ещё у австрийцев есть такие парни, как Марсель Забитцер («Бавария»), Марко Арнаутович («Болонья») и другие ребята из Бундеслиги. Возглавляет их Франко Фода — видный футболист в Бундеслиге в 80-х и 90-х и впоследствии менее видный тренер. Сборную этому специалисту дали в 2017-м. На ЧМ-2018 австрийцы не пробились, зато на Евро-2020 вышли в 1/8 финала и достойно пободались с будущим чемпионом Италией.

Украина и Австрия встречались трижды. Сначала команды обменялись победами в товарищеских матчах, а затем сошлись в группе Евро-2020. Выиграли австрийцы, но наши соседи в итоге всё же пролезли в плей-офф и даже прошли дальше, до четвертьфинала.

Уэльс

Валлийцы достойно прошли отбор ЧМ-2022. Бороться за первое место с Бельгией было нереально, зато получилось оставить третьей Чехию (которая, впрочем, прошла в стыки благодаря Лиге наций и теперь может сыграть с Россией).



И вновь речь о команде с ярким лидером. Гарет Бэйл в последние годы выступает, мягко говоря, противоречиво, но в сборной всегда выкладывается на все сто. По-прежнему в строю Бен Дэвис, Джо Аллен, Аарон Рэмси и Дэниел Джеймс. Главный тренер Уэльса — Роберт Пейдж, и про него вы вряд ли слышали. Раньше он работал в молодёжке, а первую сборную подхватил в этом году, когда после скандала был отстранён Райан Гиггз.



С Уэльсом сборная Украины играла трижды, и тут всё на тоненького. Две ничьи в отборе ЧМ-2002 и скромная победа украинцев в товарищеском матче в 2016-м (1:0). Исторически явно не самый удобный соперник.

На итоги жеребьёвки уже отреагировал главный тренер сборной Украины Петраков. И сделал это ярко. «Хорошая жеребьёвка. Повезло, что не попались Италия и Португалия. Сидел здесь и молил бога, чтобы они не попались.



Отличные британские команды. Честно говоря, я хотел этих соперников. Любопытно будет сыграть. Шотландию сейчас будем учить. Я даже не смотрел ещё информацию о них. Если бы ещё дома сыграли, то вообще было бы фантастикой. Сначала наша цель — 24 марта, когда будет Шотландия. Никогда не заглядываю далеко», — сказал Петраков.