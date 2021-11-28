Фанаты ЦСКА больше не кричат «Эй, Семак, давай забей». И «Зенит» здесь ни при чём

Сегодня в Москве футбол: ЦСКА дома играет с «Зенитом», и это значит, что на Песчаной улице снова прозвучит заряд «ЦСКА, давай забей». Возможно, даже не один раз. Ведь армейские фанаты исполняют его регулярно и больше 20 лет.
Так что вечером фанатская трибуна снова заведёт «ЦСКА, давай забей», а остальные болельщики на стадионе ей ответят. Между куплетами будет звучать перебивка «ЦСКА Москва – ЦСКА Москва // Але-але ЦСКА – Але-але ЦСКА», а основной текст будет выглядеть так:
ЦСКА, давай забей
Три гола в ворота свиней
И «Торпедо», и «Спартак»
Обыграем просто так
Питер тоже победим
Три очка не отдадим.
Фото: РИА Новости
На месте «Питера» в зависимости от соперника появляются «Урал», «Локо» и остальные, в дни кубковых матчей «три очка» меняются на «Кубок», зато первая строчка остаётся неизменной.
Хотя долгие годы на месте «ЦСКА» был «Семак», и армейские болельщики заряжали: «Эй, Семак, давай забей».
И сегодня, в день матча этих команд, мы расскажем историю этого заряда.
Напомним, почему Семак — легенда для ЦСКА
Большую часть игровой карьеры – с 1994-го по 2004-й – Сергей провёл именно в ЦСКА, стал в клубе лидером и одним из любимых игроков для фанатов на годы вперёд.
И вот несколько причин:
- Первый гол за ЦСКА Семак забил в ворота «Зенита» – на «Петровском», в 1/16 Кубка России 1994 года;
- Через год, то есть в 19 лет, получил капитанскую повязку, а от фанатов – прозвище Сэм;
- Собрал трофейное трио из чемпионства, Кубка и Суперкубка;
- И благодаря хет-трику Сергея в ворота «ПСЖ» ЦСКА оказался в победном для себя Кубке УЕФА. Семак, правда, вскоре ушёл, медаль не получил, но радовался за команду из Парижа.
Фото: РИА Новости
Как появился заряд и про кого пели до Семака
Кричалка «ЦСКА, давай забей» появилась после сезона 1998 года и в изначальном варианте начиналась так: «Эй, Кулик, давай забей».
Ленинградец Владимир Кулик, за год до этого перешедший в ЦСКА вслед за тренером Павлом Садыриным, забил 14 голов, стал вторым бомбардиром чемпионата после Олега Веретенникова (22 гола).
ЦСКА в итоге занял второе место.
Фото: Из личного архива Владимира Кулика
Хотя первую победу в сезоне армейцы одержали только в седьмом туре и шли некоторое время на последнем месте. Но замена Садырина на Долматова, а также голы Кулика и Семака (девять) обеспечили армейцам 12 побед подряд. В том числе – долгожданный разгром «Спартака» со счётом 4:1.
Кулик играл в ЦСКА до 2001 года.
«Тогда же он закончил с большим футболом, и требование забить автоматически перешло к новой звезде армейского футбола – Серёже Семаку», – продолжает рассказ многолетний фанат ЦСКА Александр Мишутин, который помнит и Кулика, и Семака в форме многих российских клубов. Потому что ходит на армейскую трибуну на протяжении 45 лет – теперь и с двумя сыновьями Григорием и Сергеем.
Александр Мишутин с сыном Сергеем
Фото: Из личного архива Сергея Мухтарулина
Про Семака перестали петь после его сотого гола в чемпионатах России
Это случилось 22 апреля 2007 года. Вернувшийся из Франции Семак получил капитанскую повязку в «Москве» у Слуцкого и в первом же матче с ЦСКА забил – а его гол стал для него сотым в чемпионатах России. И победным, ведь «Москва» удержала счёт 2:1.
«Сэм тогда подбежал к гостевому сектору, где находились фанаты ЦСКА, и разделил свою радость вместе с нами, – вспоминает матч на Восточной улице Александр Мишутин. – Практически все в этот момент его поддержали, хотя и без удовольствия.
Фото: Dima Korotayev/Getty Images
А когда поняли, что футболисты приходят и уходят, а великий и могучий клуб вечен, то чья-то умная голова догадалась переиначить слова на нестареющие «ЦСКА, давай забей….». Это случилось как раз после того матча с «Москвой».
– Как развивались отношения Семака и фанатов ЦСКА в дальнейшем?
– Играя в «Рубине», Сэм всегда подходил к армейской трибуне после матчей, благодарил и фотографировался. Один раз – с сыном. И даже кланялся сектору.
Для подавляющего большинства фанатов, кто воочию наблюдал его игру, самоотдачу, принципиальность по жизни и отсутствие звёздного налёта при личном общении, Сэм остаётся кумиром тех незабываемых лет.
Подобное отношение и близкая связь с болельщиками были и с Женей Варламовым, который после перехода из ЦСКА в Новороссийск подошёл по окончании матча к гостевому армейскому сектору, поблагодарил за поддержку и снял футболку «Черноморца», а под ней оказалась футболка армейцев».
Фото: Из личного архива Евгения Варламова
А ещё заряд «ЦСКА, давай забей» — уникальный
Хотя к строчке «три гола в ворота свиней» есть вопросы у многих общавшихся с нами фанатов ЦСКА.
А теперь – про уникальность от Александра Мишутина.
«Не секрет, что многие кричалки, а потом заряды и песни придумывались фанатами одного клуба, а впоследствии ими, заменив несколько слов, благополучно пользовались другие.
К примеру, известная «Бомба Димы Лысого» в 80-е звучала на секторах красно-синих и их заклятых оппонентов. И только гораздо позже она заиграла новыми темами и образами, стала визитной карточкой именно в исполнении армейцев.
Фото: РИА Новости
Другой пример – заряды фанатов московского «Динамо», которые создавались на мотив музыкальных хитов и впоследствии переходили к армейцам. И когда случился массовый исход динамовских болельщиков с секторов, уже мало кто помнил, кто сочинял эти тексты. Всё смешалось.
Или же, пробивая выезд в Донецк, где ЦСКА проиграл «Шахтёру» в матче тогда ещё Кубка УЕФА, и заливая горе в одной из едален этого гостеприимного города, нам два часа пришлось слушать наши песни, где имя ЦСКА местные угледобытчики заменили на «Шахтёр».
Так вот, уникальность заряда «ЦСКА, давай забей…» заключается в том, что ни на одном из стадионов России, кроме Песчанки, подобное не звучит. Это эксклюзив фанатов ЦСКА».
Фото: Neal Simpson/Getty Images
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И вы можете услышать его уже сегодня.
ЦСКА – «Зенит». Песчанка. 20:00.
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