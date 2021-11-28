Фанаты ЦСКА больше не кричат «Эй, Семак, давай забей». И «Зенит» здесь ни при чём

Сегодня в Москве футбол: ЦСКА дома играет с «Зенитом», и это значит, что на Песчаной улице снова прозвучит заряд «ЦСКА, давай забей». Возможно, даже не один раз. Ведь армейские фанаты исполняют его регулярно и больше 20 лет.

Так что вечером фанатская трибуна снова заведёт «ЦСКА, давай забей», а остальные болельщики на стадионе ей ответят. Между куплетами будет звучать перебивка «ЦСКА Москва – ЦСКА Москва // Але-але ЦСКА – Але-але ЦСКА», а основной текст будет выглядеть так:

ЦСКА, давай забей

Три гола в ворота свиней



И «Торпедо», и «Спартак»

Обыграем просто так



Питер тоже победим

Три очка не отдадим.

Фото: РИА Новости

На месте «Питера» в зависимости от соперника появляются «Урал», «Локо» и остальные, в дни кубковых матчей «три очка» меняются на «Кубок», зато первая строчка остаётся неизменной.

Хотя долгие годы на месте «ЦСКА» был «Семак», и армейские болельщики заряжали: «Эй, Семак, давай забей».

И сегодня, в день матча этих команд, мы расскажем историю этого заряда.

Напомним, почему Семак — легенда для ЦСКА

Большую часть игровой карьеры – с 1994-го по 2004-й – Сергей провёл именно в ЦСКА, стал в клубе лидером и одним из любимых игроков для фанатов на годы вперёд.

И вот несколько причин:

Первый гол за ЦСКА Семак забил в ворота «Зенита» – на «Петровском», в 1/16 Кубка России 1994 года;

Через год, то есть в 19 лет, получил капитанскую повязку, а от фанатов – прозвище Сэм;

Собрал трофейное трио из чемпионства, Кубка и Суперкубка;

И благодаря хет-трику Сергея в ворота «ПСЖ» ЦСКА оказался в победном для себя Кубке УЕФА. Семак, правда, вскоре ушёл, медаль не получил, но радовался за команду из Парижа.

Фото: РИА Новости

Как появился заряд и про кого пели до Семака

Кричалка «ЦСКА, давай забей» появилась после сезона 1998 года и в изначальном варианте начиналась так: «Эй, Кулик, давай забей».

Ленинградец Владимир Кулик, за год до этого перешедший в ЦСКА вслед за тренером Павлом Садыриным, забил 14 голов, стал вторым бомбардиром чемпионата после Олега Веретенникова (22 гола).

ЦСКА в итоге занял второе место.

Фото: Из личного архива Владимира Кулика

Хотя первую победу в сезоне армейцы одержали только в седьмом туре и шли некоторое время на последнем месте. Но замена Садырина на Долматова, а также голы Кулика и Семака (девять) обеспечили армейцам 12 побед подряд. В том числе – долгожданный разгром «Спартака» со счётом 4:1.

Кулик играл в ЦСКА до 2001 года.

«Тогда же он закончил с большим футболом, и требование забить автоматически перешло к новой звезде армейского футбола – Серёже Семаку», – продолжает рассказ многолетний фанат ЦСКА Александр Мишутин, который помнит и Кулика, и Семака в форме многих российских клубов. Потому что ходит на армейскую трибуну на протяжении 45 лет – теперь и с двумя сыновьями Григорием и Сергеем.

Александр Мишутин с сыном Сергеем Фото: Из личного архива Сергея Мухтарулина

Про Семака перестали петь после его сотого гола в чемпионатах России

Это случилось 22 апреля 2007 года. Вернувшийся из Франции Семак получил капитанскую повязку в «Москве» у Слуцкого и в первом же матче с ЦСКА забил – а его гол стал для него сотым в чемпионатах России. И победным, ведь «Москва» удержала счёт 2:1.

«Сэм тогда подбежал к гостевому сектору, где находились фанаты ЦСКА, и разделил свою радость вместе с нами, – вспоминает матч на Восточной улице Александр Мишутин. – Практически все в этот момент его поддержали, хотя и без удовольствия.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images

А когда поняли, что футболисты приходят и уходят, а великий и могучий клуб вечен, то чья-то умная голова догадалась переиначить слова на нестареющие «ЦСКА, давай забей….». Это случилось как раз после того матча с «Москвой».

– Как развивались отношения Семака и фанатов ЦСКА в дальнейшем?

– Играя в «Рубине», Сэм всегда подходил к армейской трибуне после матчей, благодарил и фотографировался. Один раз – с сыном. И даже кланялся сектору.

Для подавляющего большинства фанатов, кто воочию наблюдал его игру, самоотдачу, принципиальность по жизни и отсутствие звёздного налёта при личном общении, Сэм остаётся кумиром тех незабываемых лет.

Подобное отношение и близкая связь с болельщиками были и с Женей Варламовым, который после перехода из ЦСКА в Новороссийск подошёл по окончании матча к гостевому армейскому сектору, поблагодарил за поддержку и снял футболку «Черноморца», а под ней оказалась футболка армейцев».

Фото: Из личного архива Евгения Варламова

А ещё заряд «ЦСКА, давай забей» — уникальный

Хотя к строчке «три гола в ворота свиней» есть вопросы у многих общавшихся с нами фанатов ЦСКА.

А теперь – про уникальность от Александра Мишутина.

«Не секрет, что многие кричалки, а потом заряды и песни придумывались фанатами одного клуба, а впоследствии ими, заменив несколько слов, благополучно пользовались другие.

К примеру, известная «Бомба Димы Лысого» в 80-е звучала на секторах красно-синих и их заклятых оппонентов. И только гораздо позже она заиграла новыми темами и образами, стала визитной карточкой именно в исполнении армейцев.

Фото: РИА Новости

Другой пример – заряды фанатов московского «Динамо», которые создавались на мотив музыкальных хитов и впоследствии переходили к армейцам. И когда случился массовый исход динамовских болельщиков с секторов, уже мало кто помнил, кто сочинял эти тексты. Всё смешалось.

Или же, пробивая выезд в Донецк, где ЦСКА проиграл «Шахтёру» в матче тогда ещё Кубка УЕФА, и заливая горе в одной из едален этого гостеприимного города, нам два часа пришлось слушать наши песни, где имя ЦСКА местные угледобытчики заменили на «Шахтёр».

Так вот, уникальность заряда «ЦСКА, давай забей…» заключается в том, что ни на одном из стадионов России, кроме Песчанки, подобное не звучит. Это эксклюзив фанатов ЦСКА».

Фото: Neal Simpson/Getty Images

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И вы можете услышать его уже сегодня.



ЦСКА – «Зенит». Песчанка. 20:00.