«Юве» снова отправят в Серию B? Руководство клуба под следствием из-за ложных отчётов

Никогда такого не было, и вот опять: менеджеров «Ювентуса» подозревают в финансовых махинациях – вчера в офисах клуба в Турине и Милане прошли обыски.

Что известно?

В прошлом году «Ювентус» опубликовал финансовый отчёт, которым заинтересовались национальная комиссия Италии по компаниям и бирже (Consob) и комиссия по надзору профессиональных футбольных клубов (Covisoc). После проведённой проверки органы указали на необходимость изучить статьи дохода от управления правами на игроков – появилось подозрение в подделке отчётностей.

В мае прокуратура Турина инициировала уголовное расследование под кодовым названием «Призма» – под подозрение попали в общей сложности 42 рыночные сделки. В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, говорится, что следователи изучают, сообщали ли менеджеры «Ювентуса» ложные данные инвесторам и выставляли ли счета-фактуры на несуществующие транзакции для нелегального наращивания капитала в размере € 50 млн.

Кто под подозрением?

Подозреваемых шестеро: президент «Юве» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, бывший глава спортивного направления Фабио Паратичи (сейчас работает в «Тоттенхэме»), нынешний главный корпоративный и финансовый директор Стефано Черрато, бывший главный корпоративный и финансовый директор Стефано Бертола и бывший финансовый менеджер Марко Ре.

«Ювентус» также находится под следствием – как юридическое лицо.

Какие сделки упоминаются в расследовании?

Самая крупная – обмен с «Барселоной» Миралема Пьянича на Артура Мело летом прошлого года. Сделку и тогда называли мутной: Пьянич ушёл за € 70 млн, Мело – за € 80 млн, но в отчёте отразили прибыль в € 60 млн. Как работает эта хитрая схема, подробно разбиралось в «твиттере» Swiss Ramble:

– основной момент – при покупке игрока расходы равномерно распределяются на срок действия контракта, что не оказывает жёсткого давления на бюджет, а вот прибыль, наоборот, вписывается в отчётность моментально, за счёт чего создаётся видимость улучшения текущих финансовых показателей;

– Артур был приобретён «Барсой» в июле 2018 года за € 30 млн на 6 лет – значит, годовая амортизация составила € 5 млн. Он отыграл два года (€ 10 млн), € 20 млн остались по бумагам нереализованными, поэтому при продаже за € 80 млн клуб показывает прибыль в € 60 млн. То же самое работает и с трансфером Пьянича;

– таким образом, и «Барса», и «Юве» увеличили свою прибыль примерно на € 60 млн, хотя чистая разница между трансферами составила всего € 10 млн. Всё для мнимого улучшения финансовой отчётности.

Что грозит «Ювентусу»?

Как объясняет La Gazzetta dello Sport, в этом деле две стороны:

– первая касается преступлений, связанных с ведением ложной бухгалтерии, о которых говорится в статьях 2621 и 2622 Гражданского кодекса и законодательном декрете 74/2000. Нарушителей наказывают штрафами;

– вторая попадает в сферу спортивного правосудия. Ст. 31 Кодекса FICG регламентирует нарушения в управленческих и экономических вопросах, и за «предоставление ложной, скрытой или частичной информации» и «уклонение от федеральных постановлений в управленческих и экономических вопросах» предусмотрен штраф. А за фальсификацию документов бухгалтерского учёта с целью получить лицензию на участие в чемпионате могут наказать снятием очков, вылетом в чемпионат дивизионом ниже (в данном случае в Серию В) и исключением из соревнований.