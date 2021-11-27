Статус Карасёва важнее клубов РПЛ? Судья топово работает в Европе, а в России есть вопросы

Сергей Карасёв уже провёл в нынешнем сезоне по два матча с участием ЦСКА и «Зенита». В ближайшее воскресенье он столкнётся с ними в третий раз – такой статистики пока нет с другими клубами… Понятно желание руководителей судей ставить на подобный матч лучших – ведь статус рефери не обсуждается. Однако даже к нему были вопросы.

Летом 2021-го Сергей Карасёв на какое-то время стал главным человеком в российском футболе. Сначала мощно отработал чемпионат Европы, получив назначение главным на 1/8 финала и резервным на полуфинал, а дальше словно в качестве компенсации за досрочный отъезд домой – финал Суперкубка УЕФА. Сумасшедший уровень уверенности в принятии решений впечатлил всех, Сергей получил высокие оценки и вернулся в статусе одного из лучших рефери Европы.

Статус, о котором он всегда мечтал и многое для этого делал. Но необходимо его поддерживать в РПЛ – всё-таки большую часть времени Карасёв работает в России. И ожидалось, что теперь мы получим уникального рефери-робота, принимающего правильные решения на автомате. Ведь если он справляется со скоростями в Европе, то на уровне РПЛ может ходить пешком. Однако через несколько дней после возвращения он отработал матч «Локомотива» с «Зенитом», после которого оба клуба обратились с кучей претензий в ЭСК РФС. В адрес рефери шла критика от игроков и тренеров. Вопросы вызывали неназначенный пенальти в ворота «Локо», потом назначенные в ворота обеих команд, удаление Далера Кузяева и ещё несколько мелких эпизодов. Эксперты по-разному оценивали работу Карасёва, но почти все признали – он отработал неидеально.

Уже в следующем туре Сергея назначили на матч ЦСКА – «Ахмат», где он справедливо в первом тайме удалил после двух жёлтых карточек защитника гостей Харина. Хозяева победили 2:0. Глобальных вопросов к судье не было. Они появились через два тура, которые рефери пропускал, а потом вновь проводил матч ЦСКА, но на этот раз в дерби со «Спартаком». После этой игры у красно-белых нашлось несколько поводов для недовольства, но они потухли на фоне внутреннего передела власти и начавшихся разговоров об уходе Витории. ЦСКА тоже явно не приветствовал удаление Антона Заболотного в самом конце матча. Но из РФС сплошь лучи поддержки в адрес рефери. Впрочем, они были и после матча «Локо» – «Зенит». По мнению ЭСК РФС, Карасёв в принципе явно не ошибается… Кстати, последний раз его очевидный ляп признали после матча «Ахмат» – «Зенит» в 2020 году, когда он назначил пенальти в ворота питерцев.

Через три недели на рефери набросились куда агрессивнее за работу на матче «Спартак» – «Динамо». Там и отсутствие красной карточки Соболеву, и потасовка, и ряд слишком мягких решений. Клубы тоже попросили рассмотреть эпизоды, но вы уже понимаете, что в РФС трепетно относятся к Карасёву.

Результат матча «Зенит» – «Динамо» также слишком впечатлил людей, чтобы обращать внимание на детали. А там и эпизод с Клаудиньо в первом тайме, когда ему въехали по ногам, но судья этого не заметил, и во втором тайме несколько моментов вызвали возмущение на обеих скамейках. Но из-за того, что они сильно не повлияли на ход матча после игры никто не жаловался. А Карасёв вскоре вновь уехал судить международный матч и осуществлять мечту: отработать как можно больше игр Лиги чемпионов.

Никто не спорит, Сергей сейчас – лучший российский судья. И его опыт не позволяет ему грубо ошибаться. Но, помимо этого, он уже отдельно сформировавшийся бренд, который в России защищают. Из-за этого, возможно, в Европе он уделяет деталям больше внимания, чем здесь. Но в перспективе это может навредить тем самым клубам РПЛ, на которых Карасёв отрабатывает навыки перед поездкой на топовые матчи.