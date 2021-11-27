Самый спорный новичок «Арсенала» тащит команду. Что за сейв голкипера!

Очередной тур английской Премьер-лиги стартовал на «Эмирейтс», где «Арсенал» принимал «Ньюкасл». Последняя команда АПЛ на сложном выезде решила не мудрить, а просто выставить «автобус»: в первые 20 минут владение мячом было 81% на 19% в пользу хозяев. Однажды классно выручил Мартин Дубравка, и казалось, что «Арсенал» полностью контролирует игру, как вдруг он едва не пропустил – хозяева чудом избежали гола.
В первой же контратаке «Ньюкасла» Джонджо Шелви получил многовато пространства и бахнул издали. В этом ударе сошлись и сила, и точность (мяч летел ровно под перекладину), но вратарь «Арсенала» оказался готов к этому и перевёл мяч в каркас ворот. Что за сейв!
Аарон Рамсдейл – новичок команды, чьё приобретение летом вызвало больше всего споров. Голкипер, который два предыдущих сезона АПЛ закончил вылетами в Чемпионшип, обошёлся «Арсеналу» в £ 28 млн. Сумма не заоблачная для богатейшей лиги мира, но в команде уже давно играл Бернд Лено – опытный немецкий вратарь, вызывающийся в сборную Германии. Наиболее радикальные фанаты «Арсенала» даже стали писать в «Твиттере» проклятья в адрес Рамсдейла. Были сообщения типа «держись от «Арсенала» подальше», «мы не хотим тебя в «Арсенале» или «поверь мне, тебя будут оскорблять каждый день».
Но при всём уважении к хорошему старту другого новичка Такэхиро Томиясу именно Рамсдейл стал отрабатывать потраченные на себя миллионы быстрее всех. Очень пластичный и куражный вратарь быстро выиграл конкуренцию у Лено и спасает «Арсенал» в ситуациях, когда кажется, что мячу уже некуда деваться, кроме как залететь в ворота. Ранее он украл гол у «Лестера», а сегодня помог команде избежать больших проблем в первом тайме с «Ньюкаслом».
Фанаты «Арсенала» ошибались.
- 27 ноября 2021
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