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Самоубийство Гэри Спида, что случилось со звездой футбола Уэльса, подробности истории

«Это было похоже на фильм ужасов». Загадочная гибель звезды британского футбола
Полина Куимова
Самоубийство Гэри Спида
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Ровно 10 лет назад Гэри Спид покончил с собой. Но точной причины никто не знает до сих пор.

«27 ноября 2011 года – один из самых печальных и шокирующих дней, которые были в моей жизни», – говорит Джонатан Форд, исполнительный директор футбольной ассоциации Уэльса.

Утром того дня ему предстояла непростая задача: рассказать миру о смерти Гэри Спида. Спида, которого любили все, кто его знал – за харизму, теплоту, особенную улыбку и впечатляющую карьеру.

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Когда новость о кончине Спида начала разлетаться по СМИ, у стадионов его бывших клубов – «Лидса», «Эвертона», «Ньюкасла», «Болтона» и «Шеффилд Юнайтед» – люди стихийно организовали мемориалы, ставшие на время символом массового горя. Никто не понимал, почему Гэри ушёл из жизни так рано – ему было-то всего 42. И как уйти: убить себя собственными руками, оставив жену, двоих детей, коллег и весь футбольный мир один на один с вопросом, уходящим в вечность – «зачем, Гэри?»

***

В декабре 2010-го Спид спустя несколько месяцев работы в «Шеффилде» принял сборную Уэльса. «Очень сложно отказаться, если твоя страна просит стать у руля», – со своей фирменной улыбкой говорил он, когда валлийские болельщики и специалисты чуть ли не уговаривали его стать новым тренером национальной команды. Спид был легендой сборной Уэльса: 85 матчей, годы с капитанской повязкой, признание народа и всё ещё живущая в нём мечта сыграть на крупном турнире – в 2003-м исполнить её помешал Вадим Евсеев, забивший единственный гол в стыковых матчах с валлийской командой за право поехать на Евро-2004.

Гэри получил назначение. При нём в сборной появились Гарэт Бэйл и Аарон Рэмси – парни, которые спустя пять лет всё же исполнят мечту Спида и попадут на крупный турнир. Гэри внедрил новый прогрессивный стиль игры, и за несколько месяцев Уэльс поднялся в мировом рейтинге со 117-го места на 45-е.

Параллельно с работой в сборной Спид выступал на телевидении – утром 26 ноября он буднично отправился на запись программы BBC Football Focus. Мальчики – 14-летний Эд и 13-летний Том – играли в футбол, поэтому махнули отцу на прощание и продолжили пинать мяч. Гэри уходил в приподнятом настроении – вечером его с женой ждали на званом ужине близкие друзья.

На BBC Football Focus за несколько часов до смерти.

На BBC Football Focus за несколько часов до смерти.

Фото: BBC

Вернувшись домой в половине пятого, он рассказал о съёмках, после чего они с Луизой переоделись и поехали на вечеринку. Вечер прошёл замечательно: все веселились, мило общались, а в самом конце дружно прыгнули в бассейн в одежде. Домой супруги вернулись ближе к полуночи, но спать сразу не легли, а решили завершить этот вечер очередной мелкой ссорой. Они вообще часто ругались: сцеплялись по всяким пустякам, но быстро мирились. В этот раз всё зашло чуть дальше – Луиза решила, что хочет покататься на машине, чтобы подумать и побыть одной. Гэри эта идея совсем не понравилась, поэтому он заблокировал двери машины, грозно прикрикнув: «Ты никуда не поедешь, Луиза!».

Женщина всё же уехала. Но недалеко – до конца улицы, а потом развернулась и направилась обратно. Припарковав машину, Луиза позвонила мужу: она не взяла с собой ключи, поэтому хотела попросить его открыть дом. Но Гэри не ответил. Она набрала ему снова – и снова услышала на том конце только гудки. Луиза осталась ночевать в заведённой машине и проснулась уже в шесть утра. По дороге в сарай она проходила мимо гаража и бросила взгляд в окно – то, что она там увидела, стало самым худшим воспоминанием и кошмаром всей жизни. Гэри висел на кабеле.

Дальше всё, как в тумане: скорая, 20 минут безрезультатных попыток вернуть его к жизни, слёзы, страх и полное непонимание, почему Спид решил уйти. Он не оставил ни записки, ни сообщения. У Луизы осталась только смс, которую Гэри отправил днями ранее: в ней он признался, что хочет покончить с собой, но женщина не восприняла это заявление всерьёз – одновременно с этим муж делился с ней надеждами и мечтами на будущее.

«Я бы хотела сделать себе операцию по стиранию воспоминаний, ¬– признавалась она в интервью The Mirror. – Это было похоже на фильм ужасов. Мне будет очень трудно простить Гэри за этот шаг. Его поступок абсурден. Все спрашивают меня, почему он это сделал, но я не могу дать ответа на этот вопрос».

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Луиза говорила, что у Гэри явно были какие-то психологические проблемы, но они никогда это не обсуждали. Убедиться, что муж был давно болен, ей помогло старое письмо, написанное Спидом ещё в 17 лет – она случайно нашла его, когда помогала журналисту собирать материал для книги.

Дорогая Луиза,

Я не знаю, что сказать. Я думал о том, чтобы закончить с «Лидсом». Я также думал о многих вещах, о которых не скажу. Я так подавлен. Я просто пойду спать и буду надеяться, что никогда не проснусь. Я очень сильно люблю тебя и всегда буду любить. Я не знаю, что ещё сказать, кроме того, что ты можешь увидеть меня скорее, чем думаешь, или наоборот. Ты никогда не покидаешь мои мысли, ничего больше не имеет для меня значения. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе это представить.

Гэри ххх

«Вряд ли бы здоровый парень в 17 лет стал такое писать, – говорила она. – Может быть, проблемы Гэри были бомбой замедленного действия, ожидающей взрыва. Перечитав и другие письма, я убедилась, что у него было очень, очень много мрачных мыслей в голове. Может быть, на раннем этапе случилось что-то, что сильно на него повлияло».

В попытках разобраться в причинах смерти, о чём только ни писали – пытались даже связать его психологическое состояние с тренером-педофилом Барри Беннеллом (Гэри был среди тех, кого он тренировал), но никто из семьи Спида не стал что-либо говорить по этому поводу.

Следователь Николас Рейнберг излагал свою версию произошедшего той ужасной ночью: «Судя по всему, мистер Спид сидел на лестнице, вероятно, длительное время. Он знал, что жена находится поблизости, и, возможно, надеялся, что она его обнаружит. Существует вероятность, что он просидел в таком положении долгое время, после чего уснул, упал с лестницы, что и привело к фатальным последствиям. Я допускаю оба сценария развития событий. Первый — Спид ушёл из жизни добровольно. Второй — он умер вследствие несчастного случая».

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«Если бы у меня была возможность спросить его о самоубийстве, то первое, что я бы сказала: «Как ты думаешь, чего ты этим добился? Как ты можешь объяснить это мне, сыновьям и своим родителям?» Уверена, что он не знает, как ответить на этот вопрос», – делилась Луиза.

Вот уже десять лет она прокручивает в голове вопросы, которые никогда не сможет задать.

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Теги Футбол Англия Гэри Спид •••

Заглавное фото: Michael Regan/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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