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Конфликт «Спартака» с Лучано Спаллетти — громкое заявление итальянского тренера, подробности

«В России есть серьёзные клубы, а есть «Спартак». Спаллетти мощно выступил в Италии
Павел Прохоров
Конфликт «Спартака» с Лучано Спаллетти
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Тренер «Наполи» вспомнил о красно-белых после поражения в Москве.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти дважды проиграл «Спартаку». Кажется, итальянскому специалисту очень трудно принять эти два поражения в Лиге Европы. На пресс-конференции перед матчем с «Лацио» он мощно выступил, вновь задев команду из Москвы:

«Я был в России, там работают серьёзные и порядочные люди. Там есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать всё, что захочет. Этим он отличается от других российских клубов. Оскорбления наносятся лично, но не в «Твиттере». Если ты хочешь что-то сказать, то ты идёшь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», – сказал Спаллетти.

«Надо было ему по лысине дать». Почему Спаллетти не пожал руку тренеру «Спартака» «Надо было ему по лысине дать». Почему Спаллетти не пожал руку тренеру «Спартака»

Очевидно, итальянец остался недоволен постом «Спартака» в соцсетях. После того как Спаллетти не пожал руку после матча Рую Витории, в твиттер-аккаунте красно-белых описали действия тренера «Наполи» с помощью эмодзи «клоун».

Отказ поприветствовать тренера «Спартака» Спаллетти прокомментировал так:

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».

Красно-белые сделали из этой истории хороший мем, в котором не обошлось без актёрской игры Витории. Руй же заявил, что слова Лучано – ложь.

Впрочем, это был не единственный подкол со стороны спартаковских сммщиков. Они напомнили Спаллетти о его словах, которые он произнёс по окончании первого матча между командами, когда «Спартак» победил со счётом 3:2. Конфликт итальянца со штабом Витории начался ещё тогда, в Неаполе.

«Мысли по увиденному, Лучано?» — спросили тренера «Наполи» в «твиттере» столичного клуба.

В этом сезоне «Наполи» проиграл три матча, и два из них – «Спартаку». Спаллетти явно был к этому не готов. Тем более, работая в своё время в «Зените», он проиграл красно-белым только три игры из десяти.

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