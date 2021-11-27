«В России есть серьёзные клубы, а есть «Спартак». Спаллетти мощно выступил в Италии

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти дважды проиграл «Спартаку». Кажется, итальянскому специалисту очень трудно принять эти два поражения в Лиге Европы. На пресс-конференции перед матчем с «Лацио» он мощно выступил, вновь задев команду из Москвы:

«Я был в России, там работают серьёзные и порядочные люди. Там есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать всё, что захочет. Этим он отличается от других российских клубов. Оскорбления наносятся лично, но не в «Твиттере». Если ты хочешь что-то сказать, то ты идёшь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», – сказал Спаллетти.

Очевидно, итальянец остался недоволен постом «Спартака» в соцсетях. После того как Спаллетти не пожал руку после матча Рую Витории, в твиттер-аккаунте красно-белых описали действия тренера «Наполи» с помощью эмодзи «клоун».

Отказ поприветствовать тренера «Спартака» Спаллетти прокомментировал так:

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».

Красно-белые сделали из этой истории хороший мем, в котором не обошлось без актёрской игры Витории. Руй же заявил, что слова Лучано – ложь.

Впрочем, это был не единственный подкол со стороны спартаковских сммщиков. Они напомнили Спаллетти о его словах, которые он произнёс по окончании первого матча между командами, когда «Спартак» победил со счётом 3:2. Конфликт итальянца со штабом Витории начался ещё тогда, в Неаполе.

«Мысли по увиденному, Лучано?» — спросили тренера «Наполи» в «твиттере» столичного клуба.

В этом сезоне «Наполи» проиграл три матча, и два из них – «Спартаку». Спаллетти явно был к этому не готов. Тем более, работая в своё время в «Зените», он проиграл красно-белым только три игры из десяти.