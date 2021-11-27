Салах сейчас лучший в мире. Почему у «Ливерпуля» такая крутая атака

В рамках 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон» – и одержал одну из самых уверенных побед во всём сезоне. Команда не просто выиграла 4:0 – она нанесла 20 ударов по воротам, девять из них в створ и решила все вопросы уже к перерыву.

Вот уже 17 матчей подряд «Ливерпуль» забивает минимум два. Единственная команда, получившая от него меньше – «Челси», добившийся на «Энфилде» ничьей 1:1.

В чём же секрет атаки красных?

Салах — лучше Левандовского

При всём уважении к бомбардирским талантам Роберта Левандовского, он не влияет на своих партнёров настолько плодотворно. «Саутгемптону» Салах даже не забил, но зато выдал Диогу Жоте пас прямо на пустые ворота. Благодаря этому он добился очередного уникального достижения: одновременного лидерства и в бомбардирской, и в ассистентской гонках!

Действуя максимально широко, Салах ставит в тупик самые разные линии обороны. Его скорость, дриблинг и умение завершать атаки всегда на высочайшем уровне, а начать великолепно конкретно сезон-2021/2022 ему помог ещё и летний отдых. В отличие от множества европейцев и латиносов, африканцы в июне спокойно восстанавливались – и это стало для «Ливерпуля» козырем.

В январе Салах и Мане уедут на Кубок Африки, но сейчас они держатся в топе бомбардирской гонки. Сенегалец, кстати, тоже добился прогресса. Но если Салаху спокойное лето помогло выйти с просто высокого уровня на мировой, то Мане «просто» вернулся на высокий уровень после ужасной игры в начале года. Сегодня его гол был отменён из-за миллиметрового офсайда.

Жота невероятно универсален и стабилен

7 голов в 12 матчах выглядят обычно, если не знать, что полностью Жота отыграл всего два из них. Конкуренция с Роберто Фирмино была, есть и будет очень жёсткой: у каждого из этих форвардов есть уникальные скиллы топ-уровня, каждый их демонстрирует по полной программе.

К готовности играть не всегда и быть полезным каждую минуту на поле надо добавить ещё и выдающийся универсализм Жоты. Против «МЮ» Юрген Клопп попробовал совместить его с Фирмино, использовав португальца на левом фланге – результатом стали гол и голевая передача. В матче с «Атлетико» тренер выпустил Жоту на левый фланг на замену – португалец сделал ассист на Салаха. Чаще, конечно, Жота занимает позицию центрфорварда и отмечается новыми и новыми голами.

Конечно, с такими партнёрами в подыгрыше стопроцентные голевые моменты будут возникать чаще, чем в «Вулверхэмптоне» (в последнем сезоне на «Молинью» у Жоты семь голов в 34 турах АПЛ), но и открывается Диогу просто великолепно.

Кстати, выдающийся уровень и прогресс игроков «Ливерпуля» связан ещё и с конкуренцией в команде. Ни одна из звёзд атаки не может быть спокойна за своё место в основе: у Клоппа четыре звезды на максимум три позиции, и каждая из них обязана демонстрировать свой максимум, чтобы претендовать на основу.

Александер-Арнольд вернулся на топ-уровень

Правый латераль «Ливерпуля» в очередной раз сверкнул талантами скрытого плеймейкера. Трент стал первым на обе команды футболистом по касаниям мяча: 107, тогда как у занявшего второе место Робертсона всего лишь 80. Постоянно подключаясь вперёд, он обеспечивал атаке «Ливерпуля» количество и не позволял «Саутгемптону» встречать одного Салаха втроём-вчетвером. Результативный навес на ван Дейка с углового подчеркнул очередной великолепный матч. В 2021-м было немало игр, когда к Тренту возникали претензии по слишком авантюрной игре, но сейчас он помнит и о своей штрафной.

Всё вместе это дарит «Ливерпулю» просто бронебойную атаку. В 13 турах он забил 39 голов – это клубный рекорд за всё время выступлений в высшей лиге. Не в порядке оборона, которая много позволила даже сегодняшнему «Саутгемптону», в начале сезона много ошибался Алисон, а в полузащите очень много травм. Тем не менее «Ливерпуль» держится в чемпионской гонке – потому что обладает одним из сильнейших составов нападения в истории АПЛ.