Промахи дня в АПЛ. Обамеянг насмешил болельщиков

Первый игровой день 13-го тура АПЛ запомнился двумя промахами из стопроцентных позиций. В матче с «Ньюкаслом» форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг ещё при счёте 0:0 не реализовал момент, когда мячу, казалось, было некуда деваться, кроме как влететь в ворота. Габонский форвард насмешил болельщиков своим неточным ударом с трёх метров!

А в последнем матче дня форварду «Брайтона» Нилу Мопе для гола было достаточно попасть в створ практически с линии вратарской. Увы, это оказалось для него непосильной задачей:

Обамеянг, несмотря на сегодняшнюю неудачу, признанная звезда (как минимум становился лучшим бомбардиром АПЛ и Бундеслиги), а вот Мопе – давний любитель издеваться над голевыми моментами. По итогам прошлого сезона он попал в первую десятку форвардов топ-лиг по отрицательной разнице между ожидаемыми голами конкретного игрока и реальными. Говоря проще, Мопе создал моментов на 13 голов, а забил всего восемь. Большая (ударение на первый слог) разница во всей Премьер-лиге была только у одного футболиста – конечно же, Тимо Вернера из «Челси».

Мопе до такой степени утомил Грэма Поттера своими промахами, что в предыдущем туре тренер решил использовать на позиции форварда Адама Лаллану. Плеймейкеру, на пике карьеры поигравшему за «Ливерпуль», уже 33 года, он никогда не играл в нападении больше одного матча за сезон – и, конечно, затерялся впереди. Но, так или иначе, а с игроками линии атаки ситуация у «Брайтона» просто катастрофически плоха.

Ждём усиления уже в январе.