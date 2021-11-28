Однажды «Челси» разгромил «МЮ» 5:0. Это стоило вратарю карьеры в «Юнайтед»

К очной встрече «Челси» и «МЮ» подошли в разной форме. «Челси» заслуженно лидирует в АПЛ, практически не пропускает и на неделе разгромил «Ювентус». «МЮ» же переживает странный период: он только что попрощался с Уле-Гуннаром Сульшером, еще не дождался Ральфа Рангника, а буквально неделю назад получил мощную пощечину от «Уотфорда».

Вполне логично ожидать от такой игры разгром «МЮ» – и по этому поводу мы решили вспомнить о полумифическом поражении «Ман Юнайтед». Однажды команда Фергюсона, находясь на пике своего могущества, получила пять безответных мячей от и близко не такого сильного, как сейчас, «Челси».

«Челси»: первый интернационал в Англии, сексуальный футбол и традиция играющих тренеров

Успехи «Челси» неразрывно связаны с именем Романа Абрамовича. До него было смутное время. Предыдущим владельцем клуба был Кен Бейтс, которого постоянно обсуждали в СМИ из-за скандалов. Он запрещал пускать на домашние матчи вице-президента своего же клуба, называл фанатов паразитами, а однажды даже захотел огородить поле колючей проволокой под током – чтобы фанаты не выбегали на поле. Власти запретили ему.

На поле «Челси», приобретённый Бейтсом в 1982-м, долго не блистал, но к середине 1990-х команду прорвало.

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Этому во многом способствовали ветераны, которые после 30-летия приезжали в клуб и проводили там крутые сезоны. Руд Гуллит впервые сыграл за «Челси» в 33 года. Джанлука Виалли – в 32, Джанфранко Дзола – в 30, а Гленн Ходдл – вообще в 35. Их появление проявилось ещё и в нестандартной ситуации. Ходдл тренировал «Челси» с 1993-го по 1996-й и первые два сезона продолжал выходить на поле. Потом он уступил место Гуллиту. Тот два года тоже совмещал два амплуа (игрок и тренер), а после отставки в 1998-м закончил игровую карьеру. После Гуллита команду принял Виалли, тоже совмещавший тренерство с игрой. Ещё в сезоне-1998/99 он выпускал себя на поле (правда, к осени 1999-го перестал так поступать).

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При этом успехи «Челси» были не просто неплохи – они были великолепны как для команды с очень конфликтным и скупым владельцем. Возможно, Бейтс и менял одного начинающего тренера на другого, потому что не хотел связываться с кем-либо авторитетным и требовательным, но этот стиль управления приносил титулы. В 1997-м клуб выиграл Кубок Англии, в 1998-м – Кубок обладателей Кубков (Виалли в качестве тренера продержал себя на поле весь финал) и Суперкубок УЕФА. Это были первые трофеи команды за четверть века.

При этом в чемпионате «Челси» не поднимался выше третьего места, так как играл очень нестабильно. Гуллит назвал футбол «Челси» сексуальным за исключительную привлекательность для зрителей – и такая команда могла как проиграть любому сопернику, так и обыграть любого. В том самом сезоне-1999/2000 команда уничтожила «Халл» (6:1), «Джиллингем» (5:0), «Дерби» (4:0), «Сандерленд» (4:0) и «Галатасарай» (5:0) в выездном матче ЛЧ, но также проиграла 1:4 и 1:3 тем же «Сандерленду» и «Дерби».

Сейчас этим никого не удивишь, но именно «Челси» стал первой командой, выпускавшей на поле настоящий интернационал – в заявке команды либо было крайне мало англичан, либо их не было совсем. Через пару недель после матча с «МЮ» (о котором мы расскажем позже) произошло историческое событие: клуб выпустил на матч АПЛ стартовый состав без единого британца! Причём если в том же «Арсенале» Венгера чуть позже прослеживался французский вектор, то у «Челси» был настоящий интернационал.

Конкретно против «МЮ» вышли представители Франции (Франк Лебёф, Дидье Дешам), Англии (Деннис Уайз, Крис Саттон), Италии (Джанфранко Дзола), Испании (Альберт Феррер), Нидерландов (Эд де Гуй), Румынии (Дан Петреску), Нигерии (Селестин Бабаяро), Дании (Йес Хег) и Уругвая (Густаво Пойет).

Фото: Ben Radford/Getty Images

«МЮ»: чемпионы всего, безвременье в воротах

Все и так знают, что в «МЮ» произошло в 1999-м году. Выигрыш всех возможных титулов, легендарные три минуты с «Баварией», присвоение Фергюсону звания сэра и уход Петера Шмейхеля. Хотя датчанину было уже 35 лет, он был невероятно хорош (подтверждением тому, например, признание лучшим вратарём Европы по версии УЕФА) – и ушёл только потому, что сам не захотел продлевать контракт. Он устал от изматывающего графика топ-клуба, требующего играть по пятьдесят и более матчей в сезоне, и уехал играть в «Спортинг».

На замену Шмейхелю из «Астон Виллы» свободным агентом перешёл Марк Боснич, не один год отлично игравший за «Виллу». Фергюсона не смутило даже то, что большую часть последнего сезона вратарь пропустил из-за травм. «МЮ» отлично начал сезон (19 очков в первых семи матчах), но по ходу этой серии Боснич получил новую травму. С заменой тянули до последнего дня трансферного окна – и довольно неожиданно нашли её в вылетевшей из Серии А «Венеции».

Нового вратаря для «МЮ» звали Массимо Таиби. У него был опыт выступлений за «Милан» – правда, редко выходил в основном составе. Возможно, готовность сидеть на скамейке и не бунтовать как раз и заинтересовала тренера в голкипере, который к 29 годам не сыграл за сборную ни одного матча.

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В первой же игре за новую команду, против «Ливерпуля», Таиби допустил результативную ошибку, но исправился несколькими классными сейвами. «МЮ» выиграл 3:2, и Массимо даже получил приз лучшего игрока матча. А вот после 3:3 с «Саутгемптоном», когда Таиби не справился с простым ударом Мэтта ле Тиссье, в прессе его назвали «слепым венецианцем». Перед выездом на «Стэмфорд Бридж» команда сыграла две ничьи с аутсайдером.

Нокаут в первых раундах

Этот матч высоко держится и в топе встреч с самыми быстрыми голами в истории АПЛ. Таиби ошибся на выходе уже в первой атаке соперника, и мяч после удара Густаво Пойета влетел в его ворота на 28-й секунде. Дальше «Челси» продолжил давление.

Смешно звучит, но свои пять Таиби получил ещё и на фоне лояльности арбитра. Микаэль Сильвестр фолом на Дзоле фактически привёз пенальти, но судья не свистнул. Впрочем, второй «Челси» очень скоро забил и так: после подачи Феррера классно сориентировался Саттон. Может, «МЮ» и сделал бы очередной камбек, но Ники Батт ещё в середине первого тайма удалился за удар сфолившего на нём Уайза.

При современных традициях судейства матч не доиграл бы ещё и Скоулз, дважды грубо фоливший на соперниках. Впрочем, это уже не имело большого значения. «Челси» методично добил соперника. Очень плохой матч провела оборона «МЮ», а вратарь оказался не способен выручить после их огрехов. Даже конёк Фергюсона, замены в конце матча, оказались хуже, чем у Виалли: пятый гол сделали три человека, появившиеся на поле во втором тайме…

Фото: Ben Radford/Getty Images

Что было дальше?

Таиби больше не сыграл за «МЮ» ни разу. Уже в январе он перешёл в «Реджину» и остаток карьеры провёл в периферийных итальянских клубах. Остаток сезона Боснич, тоже не оправдавший надежд, конкурировал с третьим вратарём Раймондом ван дер Гоу, а летом Фергюсон решился на большой трансфер. Фабьен Бартез, только-только присовокупивший к золотой медали ЧМ такую же медаль Евро, перешёл из «Монако» за более чем солидные для того времени 10,5 млн фунтов.

При этом проблемы с первым номером совершенно не помешали «МЮ» одержать одну из самых уверенных побед в АПЛ в принципе. Итоговый отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 18 очков, команда выдала серию из 11 побед подряд, причём под конец сезона редко забивала меньше трёх голов за матч. Бекхэм стал лучшим ассистентом лиги, Йорк, Коул и Сульшер забили 15 и более голов каждый. В начале сезона-1998/99 Алан Хансен вошёл в историю фразой, что «нельзя ничего выиграть с детьми» – так вот, в следующем сезоне дети созрели и стали костяком команды мечты.

Выиграл, в том числе, «МЮ» и ответный матч у «Челси» (3:2), но интереснее, что следующая их встреча состоялась в рамках Суперкубка Англии. Пресловутая готовность собраться на конкретный матч позволила «Челси» выйти во второй групповой этап ЛЧ и выиграть Кубок. Виалли из-за плохого старта следующего сезона ушёл уже в сентябре 2000-го, но на «Стэмфорд Бридж» подъезжали новые и новые люди, которым будет суждено оставить огромный след в истории «Челси». Тому же «МЮ» в победном матче за Суперкубок забил Джимми-Флойд Хассельбайнк, а на замену вышел Эйдур Гудйонсен.

Именно такие победы и личности заинтересовали в «Челси» Романа Абрамовича. Впрочем, это уже совсем другая история.