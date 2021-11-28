«Зенит» — уверенный лидер после 15 туров. А как было в последних чемпионских сезонах?

Половина чемпионата позади, а лидерство «Зенита» кажется абсолютно предсказуемым. У команды 33 очка и 4 балла отрыва от ближайшего преследователя – «Динамо». К тому, что Питер на первом месте, уже все привыкли. За предыдущие сезоны команда только пару раз опускалась ниже. Мы собрали расклад в таблице после 15 туров в предыдущих чемпионских сезонах «Зенита» и сделали простой вывод: cекрет успеха – в уверенном старте и мощной весне.

Сезон-2018/2019. Основные конкуренты: «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив»

Положение команд после 15 туров: 1. «Зенит» – 34 (11 побед, 1 ничья, 3 поражения); 2. «Краснодар» – 29 (9 побед, 2 ничьи, 4 поражения), 3. ЦСКА – 26 (7 побед, 5 ничьих, 3 поражения); 4. «Локомотив» – 25 (7 побед, 4 ничьи, 4 поражения)…



Итоговая таблица: 1. «Зенит» – 64; 2. « Локомотив» – 56; 3. «Краснодар» – 56; 4. ЦСКА – 51…



Под руководством только пришедшего Семака команда с первых же туров взлетела в верхнюю часть таблицы. Хотя проблем у «Зенита» хватало: огромное кадровое наследие Манчини, от которого надо было избавляться, отсутствие спортивного директора и очевидно завышенные ожидания после провального сезона. Сейчас прозвучит парадоксально, но на первые же сборы главный тренер вынужденно повёз около 40 футболистов – нонсенс для нынешнего времени. Но все они были на контрактах, и тренеру предстояло решить, что с ними делать. В итоге многих распихали по арендам, кого-то удалось продать, но мало кто ставил на «Зенит» в дебютный сезон молодого тренера. Ведь даже из усиления подъехал только Маркизио – первый трансфер пришедшего в клуб Хавьера Рибалты.

Но «Зенит» удивил и выдал на старте серию из пяти побед. Благодаря этому команда запрыгнула на первую строчку, и даже локальные неудачи не позволяли ей оттуда сойти. Хотя они были: неожиданное поражение от «Анжи», дальше Питер уступил «Динамо» и ЦСКА. Конкуренты не отличались стабильностью, во многом из-за этого к 15-му туру команда шла первой. Но к паузе начались проблемы – «Зенит» уступил «Рубину», отрыв от «Краснодара» составлял всего одно очко.

Зимой же случились ожидаемые трансферы уже под Семака – клуб подписал Барриоса, Ракицкого и Азмуна. Весной «Зенит» не проиграл ни одного матча, скатав ничью со «Спартаком», «Локо» и «Ахматом». «Краснодар» отвалился от борьбы, «Локомотив» просто не догнал. В итоге в самолёте из Грозного команда узнала, что выиграла чемпионский титул.

Сезон-2019/2020. Основные конкуренты — «Ростов», «Локомотив», «Краснодар»

Положение команд после 15 туров: 1. «Зенит» – 33 (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения); 2. «Ростов» – 30 (9 побед, 3 ничьи, 3 поражения); 3. «Локомотив» – 30 (9 побед, 3 ничьи, 3 поражения); 4. «Краснодар» – 29 (8 побед, 5 ничьих, 2 поражения)…

Итоговая таблица: 1. «Зенит» – 72; 2. «Локомотив» – 57; 3. «Краснодар» – 52; 4. ЦСКА – 50…

Во втором сезоне главная интрига состояла в том, сможет ли Семак удержать победный темп. Руководство делало всё для этого: тренеру привезли Дугласа Сантоса, который тут же стал основным, также из «Барселоны» купили Малкома. Правда, звёздный новичок очень скоро вылетел на полгода и не мог помочь команде. Однако стабильные результаты из-за этого никуда не делись. Также Семак полноформатно дебютировал в качестве главного тренера в Лиге чемпионов, осенью хлопнул «Бенфику» и «Лион», поэтому болельщики были в восторге.

В чемпионате всё тоже складывалось неплохо. Очередной крутой старт – четыре победы и одна ничья – привели к уверенному лидерству. Парадоксально, но главным конкурентом в первой части чемпионата стал «Ростов» Валерия Карпина. Однако в конце октября южане получили шесть мячей в Питере, и, кажется, смирились, что долго наверху не задержатся. «Локомотив» был жутко нестабилен, хоть и обыграл «Зенит» в первом круге. «Краснодар» также был временным конкурентом. Казалось, «Зенит» уже больше думает о Лиге чемпионов. Но в последнем туре розыгрыша за один второй тайм команда опустилась с первого на четвёртое место в группе.

А весной пришёл коронавирус. И «Зенит» вышел с карантина лучше остальных – 6 побед и новое чемпионство. «Локомотив», оставшийся единственным преследователем, поменял Юрия Сёмина и выпал из борьбы. В 26-м туре команда обыграла «Краснодар» и вновь досрочно стала чемпионом. А после завоевала и Кубок России.

Сезон-2020/2021. Основные конкуренты — ЦСКА, «Спартак», «Динамо»

Положение команд после 15 туров: 1. ЦСКА – 32 (10 побед, 2 ничьи, 3 поражения); 2. «Зенит» – 31 (9 побед, 4 ничьи, 2 поражения); 3. «Спартак» – 29 (8 побед, 5 ничьих, 2 поражения); 4. «Динамо» – 27 (8 побед, 3 ничьи, 4 поражения)…

Итоговая таблица: 1. «Зенит» – 65; 2. «Спартак» – 57; 3. «Локомотив» – 56; 4. «Рубин» – 53…

Перед третьим сезоном руководство продлило контракт с Семаком, а его влияние на внутриклубные процессы стало ещё сильнее. Плюс новое мощное усиление – Вендел, Чистяков и даже Ловрен – на тот момент казалось, что это действительно топ-уровень. Уже традиционно мощный старт из четырёх побед подряд, а вот осень получилась смазанной – ничьи с «Уралом», «Ахматом», «Арсеналом», «Спартаком», поражение от «Рубина» не добавляли оптимизма. Плюс провал в Лиге чемпионов с одним очком в группе.

Вероятно, в тот самый момент положение Семака было максимально шатким. Руководство любит внутренние трофеи, но явно хотело видеть, что вложения окупаются и в европейских турнирах. Но после неудачи в Лиге чемпионов «Зенит» в конце года обыграл двух важных конкурентов – «Динамо» и «Спартак». Поэтому отношение к Сергею смягчилось. Кстати, это единственный сезон, где «Зенит» к 15-му туру не лидировал в таблице.

Весна началась не очень удачно – ничья с «Ростовом» и поражение от «Рубина», зато потом – серия побед, в том числе над ЦСКА 3:2. «Зенит» вновь вышел в лидеры, а титул завоевал в домашнем матче с «Локомотивом», где унизил москвичей — 6:1.