Матч «Тоттенхэма» отменили из-за снегопада. Хотя тренер соперника вышел на поле в рубашке

На Ланкашир обрушился снег — синоптики ещё пару дней назад прогнозировали большое количество осадков. Они и накрыли стадион «Терф Мур», где сегодня «Бёрнли» должен был сыграть с «Тоттенхэмом».

В северной части Великобритании в последние дни свирепствует непогода — шторм «Арвен» в сопровождении ливней, сильного ветра и снегопада разогнался по нескольким районам. Особенно пострадала Шотландия — в Абердиншире порывы ветра достигали 160 км/ч. Дело дошло до несчастных случаев — на фургон 35-летнего мужчины упало дерево (водитель погиб), а ещё одно дерево придавило полицейскую машину, прибывшую на место происшествия. Сотни тысяч домов остались без электричества, дороги занесло снегом, а посетители знаменитого «высотного» паба в Йоркшир-Делс (недалеко от Лидса) застряли на высоте 528 метров.



Работники «Терф Мур» несколько часов боролись со снегом, вооружившись лопатами, но проиграли войну — в воскресенье здесь футбола не будет.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Хотя главного тренера «Бёрнли» Шона Дайча снегопад не испугал — словно его команда была готова играть даже в таких условиях. Тренер вышел на поле в одной рубашке с галстуком — типичный бесстрашный Дайч.

Обычно работники стадионов в Англии нормально справляются с осадками, но уже бывали ситуации, когда в АПЛ отменяли сразу несколько матчей — например, в декабре 2010-го, когда на страну тоже обрушился мощный снег. Вот красивый кадр тех времён с «Эмирейтс»:

Фото: Clive Mason/Getty Images

А в 1963 году аномально холодная зима вообще поставила футбол на паузу. Тогда для расчистки газона некоторые клубы даже применяли огнемёты, чем сильно портили травяное покрытие.

Таким образом, «Тоттенхэм» и «Бёрнли» сегодня получили неожиданный выходной — матч будет перенесён на ближайший доступный резервный слот.