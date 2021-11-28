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Матч «Тоттенхэма» и «Бёрнли» в АПЛ отменили из-за сильнейшего снега

Матч «Тоттенхэма» отменили из-за снегопада. Хотя тренер соперника вышел на поле в рубашке
Александр Симбирский
Матч «Тоттенхэма» и «Бернли» в АПЛ отменили
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Стадион «Бёрнли» занесло полностью. Лопаты не помогли.

На Ланкашир обрушился снег — синоптики ещё пару дней назад прогнозировали большое количество осадков. Они и накрыли стадион «Терф Мур», где сегодня «Бёрнли» должен был сыграть с «Тоттенхэмом».

В северной части Великобритании в последние дни свирепствует непогода — шторм «Арвен» в сопровождении ливней, сильного ветра и снегопада разогнался по нескольким районам. Особенно пострадала Шотландия — в Абердиншире порывы ветра достигали 160 км/ч. Дело дошло до несчастных случаев — на фургон 35-летнего мужчины упало дерево (водитель погиб), а ещё одно дерево придавило полицейскую машину, прибывшую на место происшествия. Сотни тысяч домов остались без электричества, дороги занесло снегом, а посетители знаменитого «высотного» паба в Йоркшир-Делс (недалеко от Лидса) застряли на высоте 528 метров.

Работники «Терф Мур» несколько часов боролись со снегом, вооружившись лопатами, но проиграли войну — в воскресенье здесь футбола не будет.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Хотя главного тренера «Бёрнли» Шона Дайча снегопад не испугал — словно его команда была готова играть даже в таких условиях. Тренер вышел на поле в одной рубашке с галстуком — типичный бесстрашный Дайч.

Обычно работники стадионов в Англии нормально справляются с осадками, но уже бывали ситуации, когда в АПЛ отменяли сразу несколько матчей — например, в декабре 2010-го, когда на страну тоже обрушился мощный снег. Вот красивый кадр тех времён с «Эмирейтс»:

Фото: Clive Mason/Getty Images

А в 1963 году аномально холодная зима вообще поставила футбол на паузу. Тогда для расчистки газона некоторые клубы даже применяли огнемёты, чем сильно портили травяное покрытие.

Со снегом боролись огнемётами. Как Великобритания чуть не осталась без футбола в 1963-м Со снегом боролись огнемётами. Как Великобритания чуть не осталась без футбола в 1963-м

Таким образом, «Тоттенхэм» и «Бёрнли» сегодня получили неожиданный выходной — матч будет перенесён на ближайший доступный резервный слот.

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