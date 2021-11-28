И это топы РПЛ? ЦСКА и «Зенит» показали скучнейший футбол

Сергей Семак опять решил сыграть в большом матче без Дзюбы. В Мальмё Артём не забил пенальти, но заработал в концовке 11-метровый, который спас чемпионов России от поражения. Очевидно, главный тренер «Зенита» сделал выводы не по этим двум эпизодам, а в целом по игре команды с центрфорвардом – и пришёл к выводу, что с одним Азмуном впереди будет лучше.

Тем не менее армейцы поначалу были лучше. В противостоянии сильнейшей атаки РПЛ («Зенит») и самой надёжной защиты (ЦСКА) неожиданно доминировала команда, ориентированная на оборону. Красно-синие больше владели мячом, активнее вступали в коллективный отбор на чужой половине поля. А вот чемпионы России как будто повторяли по просьбам столичных болельщиков свой первый тайм матча в Мальмё. И едва не пропустили похожий гол, когда Заболотный проник в штрафную и пробил из-под Ракицкого. «Зениту» повезло, что его бывший нападающий не великий исполнитель голевых моментов. И что голкипер Кержаков дотянулся до мяча, переведя его в штангу. Семак, кажется, был очень раздражён таким дебютом игры.

ЦСКА закрывал центр и полуфланги схемой 5-3-2 за счёт тройки хавбеков Дзагоев – Мухин – Зайнутдинов и пары форвардов Заболотный – Эджуке. У петербуржцев не получалось разрывать связи между игроками соперника быстрыми переводами мяча с фланга на фланг. Гости и сами вытаскивали хозяев на прессинг перепасовкой с участием защитников, опорников и вратаря, но после этого не следовало скоростного перехода в атаку. То ли игроки группы атаки плохо двигались и не открывались правильно, то ли всё дело в качестве передач. А в длинных пасах в отсутствие Дзюбы особого смысла не было.

В общем, в первые полчаса игра получалась такой, что проснёшься следующим утром – и вспомнить нечего. Большой матч, к сожалению, давал маленькие эмоции. Но вдруг у «Зенита» наконец-то прошло задуманное. Вытянув армейцев на себя, сине-бело-голубые стремительно доставили мяч к штрафной команды Березуцкого благодаря открыванию Клаудиньо. Где находились опорники (прежде всего, Дзагоев), которые должны были контролировать перемещения бразильца? Клаудиньо поделился мячом с Малкомом, и два олимпийских чемпиона сделали гол чемпионов России. Это было так просто, что даже вызвало улыбку. А ведь ЦСКА по статистике эти 45 минут не проиграл: удары – 3:3 (в створ – 2:2), передачи на чужой трети – 66:73. То есть план Березуцкого работал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Футбол не засверкал новыми красками и после перерыва, когда ЦСКА вынужден был отыгрываться. Игре заметно недоставало темпа и огня. Мы стали свидетелями классического матча чемпионата России, хотя в самые счастливые дни битвы лидеров РПЛ «переносят» болельщиков куда-нибудь в Лигу 1, Серию А, а то и выше. Пусть даже отрезками. Но всё же, всё же…

Армейцы создавали какие-то моменты в общем-то случайно. Мухин едва не забил, сыграв по принципу «смелость города берёт». Максим, кстати, сегодня чаще обычного появлялся у чужой штрафной – видимо, по задумке Березуцкого. Эджуке был близок к голу, который, возможно, отменил бы VAR после просмотра единоборства Заболотного с Ловреном. Ещё ЦСКА хотел пенальти, когда мяч нашёл руку Чистякова (именно так, а не наоборот). Но это, конечно, не 11-й метровый. Защитник приземлялся на эту руку, а мяч вдобавок попал рикошетом от своего же партнёра.

Время для выхода на поле Дзюбы пришло в середине второго тайма. Азмун после травмы мало чем запомнился: 30 касаний мяча, жёлтая карточка, ноль ударов, ноль ключевых передач. Иранец по-прежнему в одном голе от того, чтобы стать лучшим бомбардиром-легионером в истории РПЛ. Если Азмун уйдёт из «Зенита» в зимнее трансферное окно, то может и не успеть побить рекорд.

Впрочем, и после появления Дзюбы принципиально ничего не изменилось. «Зенит» играл на удержание минимальной победы, а команде Березуцкого нечего было предложить при владении мячом. ЦСКА нападал очень просто. Армейцы после перерыва нанесли восемь ударов, петербуржцы — шесть (в створ – 3:1). Как раз в концовке чемпион и дождался своего момента для контрвыпада: Дзюба, который совершил 12 касаний за 25 минут и отдал два ключевых паса, соорудил гол Мостового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч Премьер».

«Зенит» выиграл на классе в скучнейшем матче. Реальность такова, что сейчас даже «Мальмё» более сложный соперник для команды Семака, чем ЦСКА.