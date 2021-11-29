Фанатов ЦСКА грузят в автозаки после матча с «Зенитом». Отпускают только женщин и детей

После матча ЦСКА — «Зенит» ОМОН начал массовые задержания фанатов московского клуба. Единственной причиной таких действий силовиков могло стать файер-шоу, устроенное болельщиками во втором тайме. Вот главное, что известно на данный момент.

Что произошло на трибунах во время матча

Вот это.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат"

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат"

Дыма было много, но вопрос о том, чтобы прервать матч, не стоял.

Что было после матча

После финального свистка фанатскую трибуну ЦСКА не выпускали целый час. Обычно такое происходит с гостями, но в этот раз болельщики «Зенита» покинули стадион минут за 15-20. Когда наконец дали команду выпускать фанатов, людей направили под пандусы, где их ждала очередь из ОМОНа и автозаков.

В одну машину помещается примерно 30 человек, поэтому пересменка транспорта была быстрой: на смену заполненному автозаку тут же подъезжал другой.

Фото: «Чемпионат»

По сообщениям очевидцев, грузить в полицейские автобусы начали всех мужчин, предварительно их обыскав, – отпускали только детей и женщин. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил изданию, что причина массовых задержаний – то самое файер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА в концовке матча.

Болельщиков развозят по ближайшим ОВД: кого-то увезли на Сокол, кого-то на Войковскую, а кого-то в Ховрино. Один из фанатов заявил «Чемпионату», что насилия к задержанным не применялось: «Никто не разбирался – сажали всех. Но провожали в автозак спокойно, без какой-либо грубости. О причинах нам ещё не сообщили. Сидим в отделении, тут тепло. Ждём — паспорта забрали».



На 00:15 на стадионе всё ещё остаются люди – за ними приехала новая партия автозаков.

Настолько мощное пиротехническое выступление последний раз на «ВЭБ-Арене» было 3 марта 2018 года на матче ЦСКА – «Урал». Финал того шоу был схож с сегодняшним с одним лишь отличием: фанатов забирали выборочно, отпуская большинство.

Что об этом говорят

Ни РПЛ, ни РФС, пока никак не прокомментировали происходящее. От ЦСКА выступил заместитель директора по безопасности Иван Уланов. Он заявил «Матч ТВ», что не знает, почему происходят задержания. «Я болельщиками не занимаюсь, – сказал Уланов. – Спросите у полиции».

Какое наказание грозит клубу

Вот выдержка из регламента РФС. Но сразу скажем, что к ситуации с задержаниями фанатов это имеет лишь косвенное отношение.

1. Использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, футбольное поле и прилегающую к футбольному полю территорию – виновный клуб наказывается штрафом до 125 000 рублей (п. 36 Приложения 1)



2. Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во время и после матча на трибуны, футбольное поле и прилегающую к футбольному полю территорию – виновный Клуб наказывается штрафом до 200 000, в случае попадания в игроков, официальных лиц клуба, официальных лиц матча, болельщиков – до 600 000 (п. 37 Приложения 1).



3. В случае попадания пиротехнических изделий, брошенных зрителями в игроков, официальных лиц клуба, официальных лиц матча, болельщиков – виновный клуб наказывается штрафом в соответствии с п. 37 Приложения 1 ки/или запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей.

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