ЦСКА и «Зенит» не готовы меняться. Выводы после главного матча тура РПЛ

«Зачем смотреть такой футбол?». Этот вопрос после очередной победы «Зенита» в матче с ЦСКА неуместен как минимум потому, что мы с вами встретились на спортивном сайте и сделали это после матча самых успешных клубов в российской истории.

Матчи между ЦСКА и «Зенитом» – футбол нашего времени. И по градусу и качеству этого противостояния можно сделать новые выводы обо всей лиге. Пускай грустные и повторяющиеся, зато выводы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И прошедший матч ЦСКА – «Зенит» рассказал нам о следующем.

1. Победа «Зенита» в два мяча не получилась зрелищной, потому что Питер просел по ударам, владению и созданию моментов. Причём первый гол возник при минимальной опасности у ворот Акинфеева (после рикошета от Дивеева), а второй случился в добавленное время, когда соперник неприлично раскрылся и оборонялся меньшим количеством игроков, чем атаковал.

Так что, яркие, вирусные и просто изящные голы в исполнении «Зенита» и ЦСКА, скучаем!

2. Второй раз в этом сезоне ЦСКА стал лучше «Зенита» в построении атак:

11 – 9 по ударам;

9 – 4 по ударам из штрафной;

1,62 – 0,62 по ожидаемым голам.

Статистически вероятность победы армейцев была выше, но они снова не забили, а тренер Березуцкий повторил слова о том, что «Зенит» лучше ЦСКА именно в реализации.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Моменты есть. Завершения нет. «Зенит» побеждает за счёт класса и сыгранности, не наиграв (снова статистически) и на один гол. Как результат – в комментариях пишут, что во время трансляции хотелось спать.

3. «Качеством игры недоволен. Результатом доволен. Всегда есть что проанализировать, над чем подумать. Будем идти дальше», – уже классическое интервью Семака после матча с ЦСКА.

В нём нет футбольной эмоции и трогающего сюжета.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И возникает вопрос, вспомним ли мы конкретно этот матч в исполнении ЦСКА и «Зенита»? Чем зацепит он, помимо того, что судья Сергей Карасёв жонглировал жёлтой карточкой, а армейские фанаты выпустили больше дыма, чем в предыдущих домашних матчах этого сезона, и несколько часов не могли покинуть трибуну?

Встреча ЦСКА и «Зенита» на поле прошла бессюжетно, так что ностальгически вспомнились яркие матчи, когда Головин рычал на зенитовских аргентинцев, Дзюба не забивал пенальти, а ЦСКА просто забивал.

4. А ещё «Зенит» и ЦСКА слишком крепко держатся за свои места и не кажутся подвижными и готовыми к изменениям. «Зенит» – далеко впереди. ЦСКА ищет себя.

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А когда результат предсказуем, хочется нового!