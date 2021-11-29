Россию пугают Левандовским. Но так ли он хорош в сборной?

На днях сборная России узнала соперника по полуфинальному стыковому матчу ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина сыграет с Польшей. Оппонент не самый мощный из возможных, но и не самый слабый. Особое опасение (и это логично) у многих вызывает главная звезда поляков — Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» всегда был забивным, но в последние годы просто разрывает Европу и претендует на «Золотой мяч». Но так ли Роберт опасен в сборной, как в клубе? Давайте разбираться.

Как Левандовски играет в «Баварии»?

Об этом вы наверняка знаете. В «Баварии» у Левандовского совершенно нечеловеческая статистика: 354 матча, 319 голов, 88 ассистов. Если учитывать всю карьеру и выступления за «Дельту», «Лех» и дортмундскую «Боруссию», получим такие цифры: 655 матчей, 484 гола, 162 ассиста. Всё равно мощь.

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С партнёрами в «Баварии» у Левандовского, разумеется, всё тоже отлично. Сейчас забивать Роберту помогают Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Лерой Зане, Томас Мюллер и Кингсли Коман. А раньше рядом были также такие мастера, как Арьен Роббен, Франк Рибери и Тьяго Алькантара. Идеальная компания для бомбардирских рекордов.

Если сфокусироваться на нынешнем сезоне, у Левандовского 14 голов (2 — с пенальти) и 1 ассист в 13 матчах чемпионата Германии. И забивает Роберт не только середнякам и аутсайдерам: «РБ Лейпциг» получил от него гол, идущий в тройке лидеров «Байер» — два. С дортмундской «Боруссией» мюнхенцы встретятся совсем скоро, 4 декабря. Левандовски как специалист по важным матчам, вероятно, забьёт и там.

А в сборной?

В сборной результативность чуть поскромнее, но всё равно очень впечатляющая. Особенно если учесть, что Левандовского вызывают с 2008 года. 128 матчей, 74 гола, 27 ассистов. При этом окружают Роберта далеко не такие звёзды, как в «Баварии». Если раньше это хотя бы были парни вроде Якуба Блащиковского, то сейчас у поляков созидают Пётр Зелиньски и ещё менее известные футболисты. К слову, лидер Польши по голевым передачам в отборе ЧМ-2022 — сам Левандовски.

Интересен следующий момент: Роберт выдаёт крутую статистику, но сборной Польши его достижения не помогают улучшать результаты. И связано это с общим уровнем состава, на фоне которого Левандовски выделяется гораздо сильнее, чем Криштиану Роналду у Португалии или Лионель Месси у Аргентины. Выходит, что в команде есть футболист, который в среднем забивает больше гола за матч, но сборная не делает рывка. Четвёртые места в группе на домашнем Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020. Исключением стал Евро-2016, где поляки всё же пробились в плей-офф и добрались до четвертьфинала. Парадокс, но именно на том турнире Левандовски не блистал — всего один гол в пяти матчах.

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Левандовски получит «Золотой мяч»?

Ответ на этот вопрос мы узнаем уже сегодня, 29 ноября. Вечером (начало — в 22:30 мск) состоится церемония журнала France Football, на которой вручат главный индивидуальный приз в мире футбола. Помимо Левандовского, на награду претендует Лионель Месси. В победу других футболистов (даже Криштиану Роналду) никто не верит.

Ну а со сборной России Левандовски встретится в марте, причём для нашей команды матч будет домашним. Роберт, давай без суперголов из ничего, ладно?