ЦСКА бросил своих фанатов. Молчание — это трусость и предательство

Ключевое слово в истории с задержанием всей фанатской трибуны ЦСКА – уважение. И его в ночь с 28-го на 29-е сначала подорвали, а через несколько часов уничтожили.

К футбольному клубу ЦСКА, РПЛ, московской полиции, руководству города и страны хватает вопросов как раз про уважение. Рассылать их адресно пока невозможно (все молчат и отстреливаются путаными пресс-релизами), так что я сконцентрируюсь именно на вопросах к клубу – тем более его участие в задержании фанатов очевидно. Если одни (не клуб) отдавали приказы, то другие бездействовали и молчали (тоже совершали действие).

Фото: «Чемпионат»

Про фанатов

Прежде чем задавать вопросы, пресеку тех, кто считает, будто бы на фанатскую трибуну ходят отморозки и те, для кого поездка на автозаке – нормально проведённый вечер. На фанатской трибуне – особенно на таких матчах, как с «Зенитом» – собираются самые разные люди. В том числе с образованием, определённым культурным уровнем и любовью к ЦСКА. Мои и ваши знакомые, родители и герои сюжетов на «Чемпионате», наконец, автор этого текста.

Трибуна за воротами – место, где можно проораться, выпустить эмоции, а после матча почувствовать себя распаренным, счастливым и опустошённым, как после бани.

Более того, фанатская трибуна, в отличие от остальных, стабильно наполняет стадион звуком, цветом и людьми. Именно туда первым делом после матчей идут футболисты и тренер, аплодируют и на «Мы – ЦСКА» отвечают: «Мы победим». И матч с «Зенитом» – не исключение.

Фото: pfc-cska.com

Получается, футболисты ЦСКА приветствуют преступников? Если да, то в таком случае они их помощники. Если нет, тогда стоит признать, что правила порядка на трибуне за воротами нарушают, но не массово и точно не каждый, кто купил туда билет.

Итак, вопросы. Их ровно два.

Фанатов ЦСКА бросили. Почему клуб никак не позаботился о своих болельщиках?

Но сначала предыстория. В перформансе перед матчем с «Зенитом» фанаты ЦСКА обыграли связь времён между родоначальниками клуба и современным ЦСКА, подписав полотно официальным клубным слоганом этого сезона: «Линией одной».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Другими словами, клуб и фанаты позиционируют себя как партнёры внутри семьи. Ведь на той самой фанатской трибуне «А» есть граффити: «Трибуна А – мой дом родной». Президент клуба Евгений Гинер считает, что болельщики нужны на стадионе не ради заработка на билетах (он и так минимальный) – а чтобы они жили игрой и гнали команду вперёд. А после каждого домашнего матча ЦСКА диктор говорит: «Вы самые лучшие болельщики в мире».

Похожие примеры можно приводить и дальше, но смысл такой: в ЦСКА очень гордились семейными отношениями между клубом и болельщиками. Но в ночь, когда к фанатам пришла беда, клуб промолчал.

И выступил три часа спустя, когда люди оставались на трибунах. Выступил стандартным пресс-релизом, в котором ещё и субъективно назвал пиротехническое шоу на матче с «Зенитом» самым масштабным в истории арены.

2017 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё это время запертые на трибуне люди искали информацию в интернете и пересылали друг другу памятки – что делать при задержании и куда обращаться за юридической помощью (созданные не клубом, а болельщиками и правозащитниками).

Клуб молчал. Хотя в его руках были собственные ресурсы (которые активно рекламируют на стадионе), табло и микрофон, наконец, поле, через которое можно выйти к трибуне и: а) поговорить; б) передать еду и напитки. Из совсем фантастики – выкатить биотуалеты. Из реального – показать, что происходит странное и неприятное, но клуб всё равно за вас.

Вместо этого болельщики прочитали слова заместителя генерального директора ЦСКА по безопасности Ивана Уланова (бывшего фаната и товарища многих из тех, кто был на трибуне): что болельщиками он не занимается, что за безопасность отвечает, но ничего не знает и лучше спросить у полиции.

Иван Уланов Фото: instagram.com/ivan19811111

Возможно, слова Уланова вырвали из контекста и говорил он вообще по существу (должность он действительно поменял). Но из-за образовавшейся пустоты со стороны клуба высказывания его сотрудника восприняли так, как восприняли.

Выглядело так: клуб подписался, что он ничего не знает и своих из беды не вытащит.

Почему промолчали футболисты?

Насколько быстро в соцсетях футболистов ЦСКА появляются красно-синие кружки и фраза про красно-синюю Москву после победы в дерби, настолько пусто там было после матча с «Зенитом».

В этом месте, конечно, можно возразить, что постами и заявлениями футболисты бы поддержали тех, кто жёг пиротехнику. Однако – смотрите часть «О фанатах». Игроки аплодировали трибуне – в том числе и тем, кто жёг, а значит, пост со словами поддержки не стал бы противоречием и дошёл бы до массового болельщика за воротами (то есть который не жёг).

Увидеть от игроков изящный пост с поддержкой в любом виде – было бы уместно.

Приятно. Но всё же неожиданно.

Вывод

В «Братьях Карамазовых» Достоевский писал, что гармония мира не стоит слезинки замученного ребёнка. Другая русская литература (например, Пушкин в «Медном всаднике» или Толстой в «Войне и мире») рассуждала о счастье маленького человека – насколько оно хрупкое и как быстро рушится в противостоянии с масштабными государственными интересами.

Так и эта борьба с фанатами не стоит крайне некомфортных часов жизни сотен человек. Отсутствия воды и возможности цивильно посетить туалет. Нервов. Разряженного на холоде телефона. Условий, которых никто и никогда никому не пожелает.

А также резких футбольных поступков. Разрезанного абонемента. Или неожиданных строк о прощании с фанатизмом в исполнении тех, кто всегда и везде за ЦСКА.

Фото: «Чемпионат»

Вот что, например, после нескольких часов на морозе совместно с женой написал один из моих товарищей – настолько преданный клубу, что переехал в Москву и поселился в доме с окнами на стадион.

«12 лет мне было отмерено поддерживать любимый клуб на многих стадионах, гнать вперёд, переживать поражения и радоваться победам. На этом, пожалуй, хватит. Самоуважение наконец перевесило. У меня нет моральных ресурсов переступать через себя и заходить на российский стадион».

«Пожалуй, хватит». Процесс запущен.

И один из его катализаторов – футбольный клуб ЦСКА.