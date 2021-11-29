Фанаты «Тоттенхэма» 31 час добирались на матч из США. Игру отменили

В минувший уик-энд Великобританию накрыл мощный шторм Арвен. На юго-востоке страны тысячи домов остались без электричества. BBC ссылается на данные энергетической компании Northern Powergrid и уточняет, что без электроэнергии много часов сидели одновременно более 140 тысяч человек. Из-за снега было нарушено транспортное движение. Шторм парализовал авиасообщения на всей территории.

Пострадал и спорт. Сразу несколько матчей АПЛ проходили на заснеженных газонах и в заснеженной атмосфере:

Меньше всего повезло «Бёрнли» и «Тоттенхэму». Их матч должен был проходить в Бёрнли, но отменился из-за сильного снега. Кадры со стадиона «Терф Мур».

Этому случаю мы посвятили отдельный материал:

Даже в этой ситуации, от которой пострадали тысячи фанатов, есть главный неудачник. Точнее, их два – болельщики из США Кен и Брэнди Сакстон. Они родом из Далласа, Кен всю жизнь болеет за «Тоттенхэм» и подсадил на это Брэнди, свою девушку. И сейчас пара решила съездить на матч любимого клуба с «Бёрнли». Их маршрут:



1. Из Далласа – в Лондон.



2. Из Лондона – в Бёрнли.



3. Суммарно они потратили на перелёт и переезды 31 час – Кен в «Твиттере» написал, что всё это время они не спали.

И после такой длинной дороги матч был отменён. Но Сакстоны нашли выход из ситуации. Сначала они посидели в пабах с английскими фанатами «Тотенхэма». А те растиражировали их историю в соцсетях.

История Кена и Брэнди Сакстонов дошла до людей, связанных с «Тоттенхэмом». Сначала на неё отреагировал бывший игрок команды Грэм Робертс (провёл более 200 матчей с 1980-го по 1986-й). Он призвал «Тоттенхэм» помочь американцам. В комментариях появился журналист Пирс Морган, а множество фанатов пообещали им бесплатные билеты на следующие домашние матчи.



Но главная реакция была от Гарри Кейна. Он ретвитнул пост Кена и написал:



«Мне только что отправили этот твит! За вашу преданность и из-за отмены матча я бы хотел пригласить вас на домашнюю игру в качестве моего гостя – когда вы в следующий раз приедете в Лондон».

И, кажется, Сакстоны не очень расстроились. По крайней мере, Кен в «Твиттере» опубликовал такую запись: «Без обид, «Бёрнли». Надеюсь, однажды снова доберусь до «Терф-Мур».