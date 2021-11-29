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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поддержал фаната из США, который не попал на матч

Фанаты «Тоттенхэма» 31 час добирались на матч из США. Игру отменили
Илья Егоров
Харри Кейн поддержал фаната из США
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Зато теперь на стадион их приглашает Гарри Кейн.

В минувший уик-энд Великобританию накрыл мощный шторм Арвен. На юго-востоке страны тысячи домов остались без электричества. BBC ссылается на данные энергетической компании Northern Powergrid и уточняет, что без электроэнергии много часов сидели одновременно более 140 тысяч человек. Из-за снега было нарушено транспортное движение. Шторм парализовал авиасообщения на всей территории.

Пострадал и спорт. Сразу несколько матчей АПЛ проходили на заснеженных газонах и в заснеженной атмосфере:

Меньше всего повезло «Бёрнли» и «Тоттенхэму». Их матч должен был проходить в Бёрнли, но отменился из-за сильного снега. Кадры со стадиона «Терф Мур».

Этому случаю мы посвятили отдельный материал:

Матч «Тоттенхэма» отменили из-за снегопада. Хотя тренер соперника вышел на поле в рубашке Матч «Тоттенхэма» отменили из-за снегопада. Хотя тренер соперника вышел на поле в рубашке

Даже в этой ситуации, от которой пострадали тысячи фанатов, есть главный неудачник. Точнее, их два – болельщики из США Кен и Брэнди Сакстон. Они родом из Далласа, Кен всю жизнь болеет за «Тоттенхэм» и подсадил на это Брэнди, свою девушку. И сейчас пара решила съездить на матч любимого клуба с «Бёрнли». Их маршрут:

1. Из Далласа – в Лондон.

2. Из Лондона – в Бёрнли.

3. Суммарно они потратили на перелёт и переезды 31 час – Кен в «Твиттере» написал, что всё это время они не спали.

И после такой длинной дороги матч был отменён. Но Сакстоны нашли выход из ситуации. Сначала они посидели в пабах с английскими фанатами «Тотенхэма». А те растиражировали их историю в соцсетях.

История Кена и Брэнди Сакстонов дошла до людей, связанных с «Тоттенхэмом». Сначала на неё отреагировал бывший игрок команды Грэм Робертс (провёл более 200 матчей с 1980-го по 1986-й). Он призвал «Тоттенхэм» помочь американцам. В комментариях появился журналист Пирс Морган, а множество фанатов пообещали им бесплатные билеты на следующие домашние матчи.

Но главная реакция была от Гарри Кейна. Он ретвитнул пост Кена и написал:

«Мне только что отправили этот твит! За вашу преданность и из-за отмены матча я бы хотел пригласить вас на домашнюю игру в качестве моего гостя – когда вы в следующий раз приедете в Лондон».

И, кажется, Сакстоны не очень расстроились. По крайней мере, Кен в «Твиттере» опубликовал такую запись: «Без обид, «Бёрнли». Надеюсь, однажды снова доберусь до «Терф-Мур».

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