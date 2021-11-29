Рангника в «Манчестер Юнайтед» ждёт много трудностей. И Роналду — не главная

С момента появления первых слухов о назначении Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» до его фактического появления в клубе прошло четыре дня. 29 ноября стороны официально объявили о сделке. Вот главное из поста «Манчестер Юнайтед»:

Подтверждено, что Рангник будет тренером до конца сезона.

Подтверждено, что Рангник получит должность консультанта на ближайшие пару лет.

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто сказал: «Ральф – один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что свидетельствует о неоценимых лидерских и технических навыках, которые он привнесёт из почти четырёх десятилетий опыта в управлении и работы тренером».

Зачем «МЮ» человек из «Локомотива»?

В последние дни в соцсетях на этот вопрос можно было наткнуться не один раз. Но он вообще неправильный. Правда в том, что Рангника оценивают не как менеджера из «Локомотива». Ральф Рангник – это человек, с нуля поднявший и доведший до блеска системы двух немецких клубов: «Хоффенхайма» и «Лейпцига». И этот тезис публично разделил Юрген Клопп, который с огромным уважением относится к самому Рангнику:

«К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «МЮ». Он действительно опытный тренер, выстроил два клуба с нуля – «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Ему всегда хотелось тренировать. «Манчестер Юнайтед» будет организован на поле, стоит осознать это. Очевидно, это не очень хорошие новости для других команд».

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В «Локо» его брали примерно под ту же задачу. Он до конца не доделал её, но есть вариант, что этим займётся его главный сотрудник Ларс Корнетка.

Знаете, что объединяет все вышеперечисленные клубы с «Манчестер Юнайтед»?

Смотрим:

Базисно у «Манчестер Юнайтед» нет игры. Уле-Гуннар Сульшер вытащил футбол команды из коматозного состояния, но не реализовал весь игровой потенциал. На построение игры у Рангника есть полгода. Дальше этим будет заниматься другой тренер, назначение которого, судя по инсайдам из Англии, пройдёт не без участия Ральфа. С клубной системой тоже непорядок. Она превратилась непонятно во что при Эде Вудворде. И именно здесь Рангник может принести пользу. Должность консультанта означает, что в ближайшее время он будет влиять не только на тренировочные процессы, но и на менеджерские. А это и трансферы, и молодёжная политика, и многое другое.

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С какими трудностями столкнётся Рангник в «Манчестер Юнайтед»?

Самое банальное – это интенсивность лиги. АПЛ сложнее Бундеслиги и РПЛ. В соперниках у Рангника будут такие люди, как Гвардиола, Клопп, Тухель, Конте. А тренировал в последний раз Рангник аж в 2019-м году. Плюс к этому — сложность положения «МЮ» (8-е место после 13 матчей).

Вторая сложость – Криштиану Роналду. Рангник строил клубы, приглашал перспективных парней, приплюсовывал их к местным работягам – и делал из общей массы команду-звезду. Но у него нет опыта взаимодействия с реальными игроками-суперзвёздами. Тем более с такими влиятельными, как Роналду.

Роналду требует персонального подхода и построения атаки через него. Очень сложный профессиональный надлом для Рангника, который всю жизнь создавал во всех командах единый игровой механизм.

Фото: Getty Images

Ещё один аргумент не в пользу Рангника: «Манчестер Юнайтед» – настоящий топ-клуб. Немец работал в командах из немецкой и русской вышек, но никогда в жизни не сталкивался с жизненными обычаями грандов. Рангник привык строить, имея на это время. Внутренняя среда «Манчестер Юнайтед» потребует результат практически сразу и вряд ли будет терпеть неудачи.

Кстати, об этом в своём послании говорил и Клопп: «Всем тренерам мира нужно время, чтобы адаптироваться к своим новым командам. Ральф быстро поймёт, что в английской Премьер-лиге у него не будет времени на это. В АПЛ постоянно проходят игры, это всё усложняет».

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Рангнику предстоит много работы в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Если первые полгода – чинить, латать и поправлять, то дальше – обдумывать и лепить новое. В любом случае это интересный союз: с таким подходом меняется и клуб (который после ухода Фергюсона не назначал ни одного тренера-менеджера), и сам Рангник.