«Спартак» забил на РПЛ? Чудом спасли бездарный матч в Уфе

После победы «Спартака» над «Наполи» от команды Руя Витории ждали соответствующей игры и в чемпионате. Вице-чемпионы России находятся на позорно низком для себя месте в РПЛ – десятом после первого круга! Красно-белые должны были прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию, а заодно и оборвать серию «Уфы», которая не проигрывала на протяжении тех же пяти туров.

Но в РПЛ «Спартак» сам оказывается в такой ситуации, как «Наполи» в Лиге Европы. Нужно больше действовать в позиционном нападении против уступающих в классе команд, а красно-белым намного удобнее играть на контратаках, на свободном пространстве, тем более в еврокубках соперники это позволяют. Кроме того, у спартаковцев во многих матчах РПЛ эмоции не те. У «Наполи» похожая проблема. Посмотрите, как неаполитанцы расправились с «Лацио» в Серии А в воскресенье после низкой по качеству игры в Москве.

И в Уфе «Спартак» с первых минут был таким, каким мы привыкли его видеть в этом сезоне РПЛ. Вроде бы хотел что-то произнести, но не мог выразить мысль в словах, и получался какой-то безмолвный крик. И дело тут, конечно же, не в потерях Мозеса, Бакаева и Игнатова. Команда Алексея Стукалова сразу перевела игру в нужное ей русло. Было много единоборств и стыков на неприятном холоде, «Спартак» допускал брак на искусственном поле, футбол не клеился. Москвичам долго не удавалось хотя бы просто пробить по воротам. До перерыва уфимцы со спартаковцами нанесли всего по одному удару, а в створ вообще ноль.

Интриговало, как сыграет против «Спартака» Урунов, принадлежащий красно-белым и арендованный «Уфой». При владении хозяевами мячом он становился дополнительной фигурой в группе атаки, тем не менее никак не успел себя проявить. Получил очередную травму, покинул поле уже на 25-й минуте. Больше о первом тайме и сказать нечего. Разве что заслуживает упоминания эпизод, когда Журавлёв совершил рейд к воротам Селихова, и «Уфа» стала просить пенальти после столкновения защитника с Кофрие. Но ни один видеоассистент в здравом уме и трезвом виде не позвал бы главного судью смотреть повтор в такой ситуации.

«Спартаку» нужно было улучшать владение мячом, чаще задействовать фланговых защитников и, главное, добавить скорости при развитии атак. После перерыва это получилось сделать. Если Кофрие не так хорош на мяче, чтобы «зажигать» на правом фланге, то Айртон мог действовать агрессивнее, эффективнее. Во втором тайме наконец пошли включения слева, подачи на Соболева. За счёт этого центрфорвард получил первый полумомент, так и сам бразилец имел возможность забить Беленову. Но на том неплохой отрезок красно-белых и завершился.

В то же время «Спартак» справлялся с Агаларовым – лучший бомбардир РПЛ был неопасен. Впрочем, тут скорее не заслуга защитников красно-белых, а вина партнёров Гамида по команде. Нападающий хорошо двигался и выделялся заряженностью на борьбу, вот только, открываясь, почти не получал передач в более-менее опасных позициях. А «Уфа» смогла забить и без участия Агаларова! Гол был простым: выдавший в целом очень слабый матч спартаковец Ломовицкий проиграл на рывке Журавлёву, и Никитин добил в сетку отражённый Селиховым мяч.

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Очередной бездарный матч «Спартака» в РПЛ закончился абсолютно логично: снова вляпался в историю Рассказов. Заменив Кофрие, чтобы усилить давление на флангах, Николай умудрился схватить два «горчичника» за 18 минут и отправился пить чай. Вдесятером красно-белые были близки к тому, чтобы пропустить ещё – Селихов опять сотворил суперсейв. Второй тайм команда Витории проиграла по ударам – 4:7 (в створ – 1:4). И должна была проиграть матч, однако…

В компенсированное время «Спартак» спасло чудо – очень похожее на то, что случилось в недавнем матче Лиги чемпионов между «Мальмё» и «Зенитом». Никитин попал рукой по лицу Соболеву, и судья, посмотрев повтор, пришёл к выводу, что этого достаточно для назначения пенальти. Соболев, первым и единственным попаданием в створ, спас «Спартак» от поражения. Очень обидная ничья для… «Уфы», которая в случае победы сократила бы отставание от красно-белых до одного очка. Впрочем, серии обеих команд продлились.