«Ему нужно уходить из «Спартака». Рассказов вышел и удалился за 18 минут

«Спартак» — удивительная команда. Ещё недавно все радовались второй сенсационной победе над «Наполи» в Лиге Европы, а сейчас команда погрузилась во тьму РПЛ. Красно-белые чудом спаслись от поражения в Уфе и завязли на 10-м месте в таблице. Главный антигерой — Николай Рассказов.

Рассказов вышел на поле вместо Максимилиано Кофрие на 68-й минуте, когда счёт был 0:0. А дальше начались проблемы. Уже спустя две минуты «Уфа» забила. Пока Рассказов держал Алексея Никитина, другой игрок хозяев расстреливал Александра Селихова. На добивании как раз сыграл Никитин — 1:0. Рассказов просто выключился из эпизода.

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На этом приключения Рассказова не закончились. На 74-й минуте он получил жёлтую карточку, а спустя 12 минут и вовсе удалился. Неаккуратный прыжок за мячом и удар рукой в лицо сопернику. Арбитр Павел Кукуян защитника «Спартака» жалеть не стал и оставил красно-белых вдесятером.



Итого: после выхода Рассказова «Спартак» за 18 минут пропустил и остался в меньшинстве.

В концовке «Спартак» всё же вытащил ничью — автор гола Никитин привёз пенальти, ударив локтем Александра Соболева. Но вряд ли красно-белые будут сильно радоваться ничьей с аутсайдером.



После матча главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему выпустил на поле Рассказова, которого в этом сезоне преследуют неудачи. «У Кофрие был дискомфорт, не мог продолжать матч, нам важно было не потерять его на следующий матч. Коля старался играть ближе к атаке. Конечно, игроков на скамейке для усиления атаки было немного, но мы старались выбрать футболистов так, чтобы игра была сбалансирована. Говорил ли с Рассказовым после удаления? Мы проанализируем это позже, я не люблю говорить сразу после игры. Но его жёлтая и красная — нехорошо для него и команды».

Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко посочувствовал Рассказову и дал совет:

«Все болельщики и специалисты затравили «Спартак» в этом сезоне, игроки потухшие и погашенные. Рассказов на вершине всего этого, от Максименко все отстали и сосредоточились на Николае.



Каждая ошибка Рассказова — рана, на которую посыпали солью и расковыряли гвоздиком. Парню нужно уходить, в этой команде у него вряд ли что-то получится. Он не воспринимается болельщиками, они его не любят. Игрок он, может, и неплохой, но толку никакого, каждый эпизод с его участием будет рассматриваться с негативной стороны. Если кому-то прощается привоз пенальти, то на Рассказове будут акцентировать внимание и говорить: он нас «похоронил», мы из-за него проиграли. К нему будет всегда двойное или тройное раздражение», — сказал Червиченко «Чемпионату».