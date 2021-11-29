При Рангнике такого не было! «Локомотив» сгорел последней команде РПЛ

Первый матч после ухода Ральфа Рангника «Локомотив» проиграл — сгорел последней команде РПЛ. Кстати, новым руководителем клуба по спорту и развитию назначен Ларс Корнетка. Он должен продолжить дело своего друга и бизнес-партнёра в московском клубе, но, судя по матчу в Туле, игроки «Локо» как будто находятся в шоке и не слишком верят в успешность проекта.

На мысль об этом наводят и слова Рыбуса. Накануне игры в Туле защитник «Локомотива» дал неожиданно откровенное интервью для weszlo.com, в котором признался, что не понял поступок немца.

«Не знаю даже, как это комментировать. Он был в нашем клубе, подписал 5-летний контракт с очень большой зарплатой, а потом вдруг ушёл в «Манчестер Юнайтед». Сложно понять это. Он играл очень большую роль в «Локомотиве», координировал процессы. В клубе подчёркивали, что будут вводить молодёжь в команду. Изменилась вся структура «Локомотива», пришло много новых сотрудников из Германии. Их привёл Рангник. Аналитики, скауты, тренеры для академии…

Он постоянно был с нами, присутствовал на каждой тренировке, на каждом предматчевом брифинге. Он даже заходил в раздевалку в перерыве. Рангник не был тренером, но было ощущение, что он влияет на решения Гисдоля. Ральф давал ему указания», – признался поляк.

Так как «Локомотив» играл не в субботу-воскресенье, у железнодорожников было достаточно времени, чтобы восстановиться после встречи с «Лацио» в Лиге Европы и раздавить аутсайдера РПЛ. «Арсенал» к понедельнику свалился на последнее место. После сенсационной победы над «Зенитом» (2:1) команда Миодрага Божовича, казалось, перестала подавать признаки жизни. Потерпела три поражения при одной домашней ничьей с «Уфой». Причём проигрывала с ужасным счётом – 0:4, 1:5.

Но «Арсенал» вдруг опять выстрелил! Видимо, тулякам нужен топовый соперник, чтобы у них появилась спортивная злость. Пока футболисты «Локомотива» пытались войти в игру и понять, откуда им черпать мотивацию и вдохновение, команда Божовича забила дважды. Причём оба раза ворота 17-летнего Худякова (он по-прежнему подменяет травмированного Гильерме) поражал будущий новичок «Спартака» Хлусевич! Правда, первый его гол отменили из-за офсайда. Во втором случае тоже показалось, что Даниил забрался в положение вне игры, но, как ни удивительно, VAR подтвердил – нарушения правил не было. Кстати, убежал Хлусевич от Рыбуса.

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Но крайне неудачный дебют не разбудил «Локомотив». Требовалась взбучка в раздевалке от Гисдоля (раз Рангник уже в Англии). Однако ещё до перерыва москвичи, ни разу не пробив в створ чужих ворот, пропустили второй мяч. Впервые в этом сезоне РПЛ гол в ворота «Локомотива» забили головой. Едвай прозевал рывок Маркова. Кингз Кангва, в которого сегодня вселился Пирло, сделал вторую голевую передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После перерыва «Арсенал» продолжил пропускать участника еврокубков через свою мясорубку. Команда Гисдоля играла совсем слабо. Ей не помогло даже возвращение в основу Смолова. За полтора тайма Фёдор лишь раз пробил по воротам, да и то неточно, а передач под удар вообще не отдавал. За последние 12 матчей в РПЛ и Лиге Европы у ведущего форварда сборной России всего один гол.

На исходе часа игры Марков оформил дубль. В этом голе тоже поучаствовал Хлусевич, который доказывает, что «Спартак» в его лице сделал прекрасное приобретение. На сей раз Даниил стал автором голевой передачи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Железнодорожники впервые пробили в створ ворот своего бывшего голкипера Коченкова лишь в компенсированное время. Итоговая статистика ударов – 11:7, в створ – 7:1. Гол Пабло помог «Локомотиву» хотя бы избежать крупного поражения, но «Арсенал» всё равно спокойно победил и взлетел с последнего места сразу на 12-е.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

При Рангнике такого не было – ни проигрышей аутсайдеру, ни вообще поражений на выезде в РПЛ (это первое в сезоне). У команды Гисдоля кошмарный отрезок на фоне ухода Ральфа в «МЮ». Думаете, это просто совпадение?