Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча»

Никакие голы и рекорды Роберта Левандовского не обеспечили ему «Золотой мяч» – в седьмой раз награда ушла Лионелю Месси. В честь вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе мы подвели ключевые статистические итоги.

Цифры: Месси снова опередил соперников на полшага

Победа Лео вышла на тоненького: он получил 613 очков по итогам голосования, тогда как у Левандовского — 580. Самый маленький отрыв в истории? Конечно, нет – в 1996-м Маттиас Заммер обошёл Роналдо всего на один пункт. Да даже лично у Месси отрыв от второго места бывал поменьше: от Вирджила ван Дейка он два года назад оторвался всего на семь очков.

Чемпионаты: Лига 1 прервала 30-летнюю «засуху»

В предыдущий раз представитель чемпионата Франции получал «Золотой мяч» в 1991 году – за успехи с «Марселем» почтили Жан-Пьера Папена. Предыдущие 11 (!) драгоценных наград ушли представителям испанской Ла Лиги, но до лета Месси играл за «Барселону», так что эту суперсерию сложно назвать по-настоящему завершившейся.



Последний раз никакого отношения к Испании победитель не имел ещё в 2008-м, когда Криштиану Роналду помог «Манчестер Юнайтед» выиграть всё. За год до этого была последняя победа представителя Серии А (Кака, приведший к выигрышу ЛЧ «Милан»), а Бундеслига ждёт своего голденбоя с той самой победы Заммера.

Страны: Аргентина благодаря одному Месси уже делит лидерство по числу побед

Доминация Лео привела к тому, что футбольная Аргентина догнала по количеству «Золотых мячей» Германию, Нидерланды и Португалию. Потрясающее достижение с учётом того, что аргентинские футболисты получили возможность претендовать на трофей только в 1995-м – ранее он вручался только европейцам (хотя бы натурализованным – таким, как Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори).

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Разница только в том, что семь «Золотых мячей» Германии принесли пять разных игроков, Нидерландам и Португалии – по три, а для Аргентины все семь выиграл один и тот же футболист.

Клубы: первый голденболл для «ПСЖ»

Трофей Месси уже успели связать с пропиской France Football, но вообще уважаемая французская газета впервые отдаёт трофей игроку местного клуба. «Пари Сен-Жермен» знал, кого надо подписать, чтобы попасть в мировой топ и в этом компоненте.

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Жоржиньо стал всего лишь вторым игроком в истории «Челси», сумевшим попасть в первую тройку номинантов на «Золотой мяч». Предыдущим, ещё в 2005-м, стал Фрэнк Лэмпард, уступивший только Роналдиньо.

Позиции: продолжается доминация игроков атаки

Если что-то в случае победы Роберта Левандовского и продолжило бы быть неизменным, так это упор на игроков атаки. Их преимущество даже укрепилось: ведь в предыдущем сезоне второе место взял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а вратарь Алисон занял седьмое место. Сейчас же лучшим из вратарей стал Джанлуиджи Доннарумма, замкнувший десятку, а лучшие защитники и вовсе заняли 13-14-е места. Символично, что ими стали всегда неразлучные Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.



В последний раз игрок обороны выиграл «Золотой мяч» в 2006-м, когда трофея был удостоен Фабио Каннаваро. Единственный страж ворот с трофеем неизменен с 1963 года: это, конечно же, Лев Яшин.

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Персоналии: прорыв Бензема, падение Роналду

Левандовски и Жоржиньо впервые попали в тройку, но с отрывом. Успешнейшим в карьере это голосование стало для Карима Бензема. Несмотря на многие годы успешных выступлений в «Реале», он до этого года никогда ранее не попадал даже в топ-15 голосования, а сейчас занял четвёртое место. Очередное признание ренессанса нападающего – которое, впрочем, не стало поводом для Бензема посетить церемонию.



На неё не приехал и Роналду, но в его случае причина более чем понятна. Всего лишь шестое место – худшее с 2010 года, когда Криштиану с «Реалом» вылетел в 1/8 ЛЧ от того же «Лиона», от которого вылетел весной с «Ювентусом». Возможно, звезда 36-летнего форварда уже закатывается?



Впрочем, в 2018-м Месси стал всего лишь пятым.