Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», что об этом пишут СМИ, реакция журналистов

«Скандальное голосование!» Что пишут СМИ о седьмом «Золотом мяче» Месси
Михаил Рождественский
Лионель Месси выиграл седьмой «Золотой мяч»
Комментарии
Выпад Роналду затмил церемонию.

Лионель Месси вновь король. Аргентинцу вручили уже седьмой «Золотой мяч» (разумеется, это рекорд), но в этот раз голосование получилось особенно скандальным. Год назад мимо приза прокатили Роберта Левандовского — France Football просто отменил церемонию из-за пандемии. И многим казалось, что поляку, сохранившему высочайший уровень, стоит вернуть должок. Но победил вновь Месси. Что об этом пишут СМИ? Собрали главное.

Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча» Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча»

Первый вид реакции — признание величия Месси. Например, британский Sky Sports пишет, что Лео «по-прежнему творил магию в 2021-м».

Испанская Marca тоже похвалила Лео. Получилось пафосно, но всё же красиво: «Выиграв седьмой «Золотой мяч», Месси дотянулся до небес».

Разумеется, о триумфе аргентинца пишут и во Франции. L’Equipe сделал короткий, но оригинальный заголовок: «Семь чудес Месси».

Второй вид реакции — акцент на Криштиану Роналду. Если вы вдруг упустили эту историю, то вот краткий пересказ: главный редактор France Football Паскаль Ферре заявил, что у португальца только одна цель — обойти Месси по количеству «Золотых мячей». Важное уточнение: по словам журналиста, Криштиану сам сказал ему об этом. Роналду взбесился — опубликовал здоровенный пост, в котором обвинил Ферре во лжи и пиаре на его имени.

Британцы из The Times не просто выделили инцидент с Роналду, но и поставили его выше, чем победу Лео: «Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», но выпад Роналду в адрес организатора затмил церемонию».

Их коллеги из The Telegraph тоже вынесли в заголовок скандал с Роналду. А ловко Криштиану придумал!

Наконец, третий тип реакции — несогласие. Разумеется, здесь выделились немцы — ведь именно в их стране играет обделённый форвард «Баварии». Сильнее всего подорвали журналисты Bild. Яркий заголовок: «Скандальное голосование! Левандовски всего второй».

Другие немцы — из Kicker — тоже сделали фокус на Роберте, но выступили гораздо дипломатичнее коллег. Их посыл: «Левандовски был бы достойным победителем, но каждый триумфатор заслуживает уважения».

Кстати, сам Месси сразу после получения награды обратился к Левандовскому и фактически признал, что того обделили в 2020-м. «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году», — сказал Лео.

Для победы Левандовскому не хватило совсем чуть-чуть. Вот итоговый расклад по местам и баллам:

  1. Лионель Месси — 613.
  2. Роберт Левандовски — 580.
  3. Жоржиньо — 460.
  4. Карим Бензема — 239.
  5. Н’Голо Канте — 186.
  6. Криштиану Роналду — 178.
  7. Мохамед Салах — 121.
  8. Кевин Де Брёйне — 73.
  9. Килиан Мбаппе — 58.
  10. Джанлуиджи Доннарумма — 36.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021