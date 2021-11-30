«Скандальное голосование!» Что пишут СМИ о седьмом «Золотом мяче» Месси

Лионель Месси вновь король. Аргентинцу вручили уже седьмой «Золотой мяч» (разумеется, это рекорд), но в этот раз голосование получилось особенно скандальным. Год назад мимо приза прокатили Роберта Левандовского — France Football просто отменил церемонию из-за пандемии. И многим казалось, что поляку, сохранившему высочайший уровень, стоит вернуть должок. Но победил вновь Месси. Что об этом пишут СМИ? Собрали главное.
Первый вид реакции — признание величия Месси. Например, британский Sky Sports пишет, что Лео «по-прежнему творил магию в 2021-м».
Испанская Marca тоже похвалила Лео. Получилось пафосно, но всё же красиво: «Выиграв седьмой «Золотой мяч», Месси дотянулся до небес».
Разумеется, о триумфе аргентинца пишут и во Франции. L’Equipe сделал короткий, но оригинальный заголовок: «Семь чудес Месси».
Второй вид реакции — акцент на Криштиану Роналду. Если вы вдруг упустили эту историю, то вот краткий пересказ: главный редактор France Football Паскаль Ферре заявил, что у португальца только одна цель — обойти Месси по количеству «Золотых мячей». Важное уточнение: по словам журналиста, Криштиану сам сказал ему об этом. Роналду взбесился — опубликовал здоровенный пост, в котором обвинил Ферре во лжи и пиаре на его имени.
Британцы из The Times не просто выделили инцидент с Роналду, но и поставили его выше, чем победу Лео: «Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», но выпад Роналду в адрес организатора затмил церемонию».
Их коллеги из The Telegraph тоже вынесли в заголовок скандал с Роналду. А ловко Криштиану придумал!
Наконец, третий тип реакции — несогласие. Разумеется, здесь выделились немцы — ведь именно в их стране играет обделённый форвард «Баварии». Сильнее всего подорвали журналисты Bild. Яркий заголовок: «Скандальное голосование! Левандовски всего второй».
Другие немцы — из Kicker — тоже сделали фокус на Роберте, но выступили гораздо дипломатичнее коллег. Их посыл: «Левандовски был бы достойным победителем, но каждый триумфатор заслуживает уважения».
Кстати, сам Месси сразу после получения награды обратился к Левандовскому и фактически признал, что того обделили в 2020-м. «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году», — сказал Лео.
Для победы Левандовскому не хватило совсем чуть-чуть. Вот итоговый расклад по местам и баллам:
- Лионель Месси — 613.
- Роберт Левандовски — 580.
- Жоржиньо — 460.
- Карим Бензема — 239.
- Н’Голо Канте — 186.
- Криштиану Роналду — 178.
- Мохамед Салах — 121.
- Кевин Де Брёйне — 73.
- Килиан Мбаппе — 58.
- Джанлуиджи Доннарумма — 36.
- 30 ноября 2021
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