Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Месси получил «Золотой мяч» — 2021: как France Football может стать лучше

Каким должен быть «Золотой мяч». 3 вещи, которые нужно изменить
Кирилл Хаит
Месси получил «Золотой мяч»
Комментарии
Главная индивидуальная награда в футболе давно потеряла авторитетность. Как её можно вернуть.

Всерьёз критиковать France Football в 2021 году даже как-то неспортивно. Поводов слишком много, и они описаны уже слишком давно. Поэтому не будем в сотый раз перечислять, что не так. Скажем только, что журнал честно пытался измениться. Объединялся с ФИФА, потом разъединялся обратно. Уставал от Месси и возвращался к Месси. Хайповал, отменяя награду в пандемийный год, хотя футбол возобновился и почти все турниры были проведены. «Золотой мяч» пытался сохранить авторитетность. Просто не получилось.

Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча» Сильно ли Месси оторвался от Левандовского? Рекорды и цифры «Золотого мяча»

«Золотой мяч», возможно, стал более медийным, точно стал более скандальным, но за последние несколько лет напрочь утратил авторитетность. Это колоссальная потеря, потому что вообще-то France Football — далеко не главное профильное издание в мире. И уж точно не самое популярное. Разменять репутацию на хайп – так себе сделка для организации, чьим главным капиталом была репутация. Итог: сейчас защищать награду стало труднее, чем критиковать, это уже почти маргинально.

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда

Но давайте попробуем не критиковать, а добавить награде конструктива. Понятно, что версия любого человека будет субъективной, но даже с поправкой на эту субъективность можно попробовать избавить «Золотой мяч» от нескольких больших проблем.

1. Награждать – летом

Начнём с самого простого. Календарный год не совпадает с футбольным сезоном – так какого чёрта главная футбольная награда вручается посреди сезона? Просто потому что скоро конец года? Какая глупость. Во-первых, даже лучшие игроки не всегда проводят разные сезоны одинаково. Во-вторых, сезон длинный, и перепады формы по ходу сезона – не исключение, а правило, в том числе для Месси, Роналду и даже Левандовского.

Проводить церемонию награждения в первой половине сезона – значит, неизбежно попадать на пик плохой формы кого-то из фаворитов. Это могут быть всего два-три месяца, которые не окажут решающего влияния на сезон, но в момент награждения будут вызывать эмоциональную реакцию, ведь «Золотой мяч» получил футболист, который прямо сейчас разочаровывает. Перенос на лето решит эту проблему: будет оцениваться сезон в целом.

Ещё один довод в пользу переноса: с нынешним подходом декабрь просто выпадает из оценки. А может, и вся осень. Посмотрите, как сейчас выглядит Месси, и вспомните, как играл Модрич осенью 2019-го. Летом, после Кубка Америки (так же и летом после ЧМ-2018) даже эти победители воспринимались бы по-другому. Но негативные эмоции – это ещё не всё. Другая проблема в том, что эти осенние месяцы, кажется, вообще не учитываются. А если награждать после сезона, то можно оценить все месяцы.

Месси взял титул с Аргентиной! Обыграл в финале друга Неймара и праздновал с ним победу Месси взял титул с Аргентиной! Обыграл в финале друга Неймара и праздновал с ним победу

И ещё один бонус, не такой очевидный, но тоже важный: летом, когда все матчи уже закончились, голосование будет менее эмоциональным. И речь не только о реакции массовой аудитории, но и о самих журналистах, которые участвуют в голосовании.

Просто представьте, что Месси получил этот же «Золотой мяч», но не сейчас, а в июле. По итогам прошлого сезона и Кубка Америки. Всё сразу стало логичнее, не правда ли?

2. Командные или индивидуальные достижения? Нужна последовательность

Дальше сложнее. Что первично: командные успехи или индивидуальные? Очевидно, что для индивидуальной награды в командном виде спорта нужен какой-то баланс между этими двумя полюсами. Предположу, что главное в этом противоречии – не какая-то магическая формула, а банальная последовательность.

Если «Золотой мяч» вручается только при победе в большом турнире, то из этого правила не должно быть исключений. А если большие трофеи не являются обязательным условием для победы, то и не нужно давать «Золотой мяч» даже хорошим (но не лучшим) футболистам, которые собрали весь сервиз в клубе и сборной. Одно из двух, но всегда одинаково. Иначе получается парадокс: Модрич – да, но Рибери – нет, хотя первый выиграл только Лигу чемпионов и стал вторым на ЧМ, а второй выиграл все клубные турниры, в которых принимал участие.

3. Плохая форма – тоже показатель

Следующее изменение наименее очевидно, но на выходе может привести к самым радикальным изменениям. Уровень индивидуального мастерства игрока нужно сравнивать не только с другими игроками в этот сезон, но и с ним самим в предыдущие годы. Звучит непонятно, но вот о чём речь.

Если брать чистый индивидуальный класс, тот же Месси будет превосходить любого другого игрока мира практически в любой момент своей карьеры. Но это не значит, что сам Месси всегда играет на одном и том же уровне. Нет, например, в сезоне 2014/2015 у него 58+42 за «Барселону» во всех турнирах, а в сезоне 2020/2021 – 31+31. Второй результат принадлежит прекрасному футболисту, возможно, лучшему в мире. Но первый – совершенно запредельный и удивительный (хотя по-прежнему не лучший лично для Месси).

Модрич, Снейдер, Хави и Рибери. Почему игроком года стал только один Модрич, Снейдер, Хави и Рибери. Почему игроком года стал только один

Так вот, если в пиковые моменты карьеры один игрок превосходит других на несколько порядков и спор о «Золотом мяче» не должен даже подниматься, то стоит ли давать награду ему же в те сезоны, когда по своим личным запредельным стандартам он играет менее убедительно? И превосходит остальных уже едва заметно? В плане индивидуальной игры лично для Месси 2021 год – далеко не самый удачный, побочных эффектов от его стиля всё больше, и этот баланс плюсов и минусов совершенно точно хуже, чем был несколько лет назад, когда он каждую неделю бил новый рекорд, а в конце приносил трофеи. Кстати, всё сказанное о Месси относится и к Роналду в той же степени.

Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Так зачем давать награду игроку, который, по-прежнему превосходит других, но уже не так радикально, как раньше? Для которого это не прекрасный год, а, скорее, неудачный?

Поэтому нужно сравнивать номинантов не только с другими, но и с самим собой. Левандовски не просто отлично играет – в плане индивидуальной результативности это лучший год за всю его карьеру. Он никогда не забивал так много, как в 32-33 года, сейчас его пик. То же касается и Рибери в 2013 году. И Снейдера в 2010-м. И Хави в 2009-м. Личный прогресс должен иметь значение – и, кстати, жюри вспомнило об этом в 2018 году, когда выиграл Модрич. А потом забыло. Это возвращает нас к предыдущему параграфу – нужна последовательность.

Бонус. Отмена чемпионата Франции – не повод отменять «Золотой мяч»

Одна из главных ошибок France Football – отмена церемонии в 2020 году. Заявление с перечислением причин этого решения выглядело смехотворно. Никто не отрицает, что пандемия нанесла огромный ущерб, но в том и смысл, что после нескольких месяцев оцепенения мир снова начал работать. И футбольные турниры были доиграны. Везде, кроме Франции, где решение не возобновлять чемпионат было, скорее, политическим, чем спортивным – и казалось немного паническим. Похвально, что France Football проявил патриотическую солидарность с французским правительством, но журнал не заметил, что весь остальной мир вообще-то пошёл дальше. И там было, на что посмотреть.

«Золотого мяча» не будет – и не надо. Награда потеряла смысл «Золотого мяча» не будет – и не надо. Награда потеряла смысл

Возможно, все перечисленные предложения могут показаться банальными. Но главная индивидуальная награда в футболе и не должна быть парадоксальной. Наоборот, основа её репутации – это последовательность. А нынешнему «Золотому мячу», в первую очередь, не хватает прозрачности.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021