Каким должен быть «Золотой мяч». 3 вещи, которые нужно изменить

Всерьёз критиковать France Football в 2021 году даже как-то неспортивно. Поводов слишком много, и они описаны уже слишком давно. Поэтому не будем в сотый раз перечислять, что не так. Скажем только, что журнал честно пытался измениться. Объединялся с ФИФА, потом разъединялся обратно. Уставал от Месси и возвращался к Месси. Хайповал, отменяя награду в пандемийный год, хотя футбол возобновился и почти все турниры были проведены. «Золотой мяч» пытался сохранить авторитетность. Просто не получилось.

«Золотой мяч», возможно, стал более медийным, точно стал более скандальным, но за последние несколько лет напрочь утратил авторитетность. Это колоссальная потеря, потому что вообще-то France Football — далеко не главное профильное издание в мире. И уж точно не самое популярное. Разменять репутацию на хайп – так себе сделка для организации, чьим главным капиталом была репутация. Итог: сейчас защищать награду стало труднее, чем критиковать, это уже почти маргинально.

Но давайте попробуем не критиковать, а добавить награде конструктива. Понятно, что версия любого человека будет субъективной, но даже с поправкой на эту субъективность можно попробовать избавить «Золотой мяч» от нескольких больших проблем.

1. Награждать – летом

Начнём с самого простого. Календарный год не совпадает с футбольным сезоном – так какого чёрта главная футбольная награда вручается посреди сезона? Просто потому что скоро конец года? Какая глупость. Во-первых, даже лучшие игроки не всегда проводят разные сезоны одинаково. Во-вторых, сезон длинный, и перепады формы по ходу сезона – не исключение, а правило, в том числе для Месси, Роналду и даже Левандовского.

Проводить церемонию награждения в первой половине сезона – значит, неизбежно попадать на пик плохой формы кого-то из фаворитов. Это могут быть всего два-три месяца, которые не окажут решающего влияния на сезон, но в момент награждения будут вызывать эмоциональную реакцию, ведь «Золотой мяч» получил футболист, который прямо сейчас разочаровывает. Перенос на лето решит эту проблему: будет оцениваться сезон в целом.

Ещё один довод в пользу переноса: с нынешним подходом декабрь просто выпадает из оценки. А может, и вся осень. Посмотрите, как сейчас выглядит Месси, и вспомните, как играл Модрич осенью 2019-го. Летом, после Кубка Америки (так же и летом после ЧМ-2018) даже эти победители воспринимались бы по-другому. Но негативные эмоции – это ещё не всё. Другая проблема в том, что эти осенние месяцы, кажется, вообще не учитываются. А если награждать после сезона, то можно оценить все месяцы.

И ещё один бонус, не такой очевидный, но тоже важный: летом, когда все матчи уже закончились, голосование будет менее эмоциональным. И речь не только о реакции массовой аудитории, но и о самих журналистах, которые участвуют в голосовании.

Просто представьте, что Месси получил этот же «Золотой мяч», но не сейчас, а в июле. По итогам прошлого сезона и Кубка Америки. Всё сразу стало логичнее, не правда ли?

2. Командные или индивидуальные достижения? Нужна последовательность

Дальше сложнее. Что первично: командные успехи или индивидуальные? Очевидно, что для индивидуальной награды в командном виде спорта нужен какой-то баланс между этими двумя полюсами. Предположу, что главное в этом противоречии – не какая-то магическая формула, а банальная последовательность.

Если «Золотой мяч» вручается только при победе в большом турнире, то из этого правила не должно быть исключений. А если большие трофеи не являются обязательным условием для победы, то и не нужно давать «Золотой мяч» даже хорошим (но не лучшим) футболистам, которые собрали весь сервиз в клубе и сборной. Одно из двух, но всегда одинаково. Иначе получается парадокс: Модрич – да, но Рибери – нет, хотя первый выиграл только Лигу чемпионов и стал вторым на ЧМ, а второй выиграл все клубные турниры, в которых принимал участие.

3. Плохая форма – тоже показатель

Следующее изменение наименее очевидно, но на выходе может привести к самым радикальным изменениям. Уровень индивидуального мастерства игрока нужно сравнивать не только с другими игроками в этот сезон, но и с ним самим в предыдущие годы. Звучит непонятно, но вот о чём речь.

Если брать чистый индивидуальный класс, тот же Месси будет превосходить любого другого игрока мира практически в любой момент своей карьеры. Но это не значит, что сам Месси всегда играет на одном и том же уровне. Нет, например, в сезоне 2014/2015 у него 58+42 за «Барселону» во всех турнирах, а в сезоне 2020/2021 – 31+31. Второй результат принадлежит прекрасному футболисту, возможно, лучшему в мире. Но первый – совершенно запредельный и удивительный (хотя по-прежнему не лучший лично для Месси).

Так вот, если в пиковые моменты карьеры один игрок превосходит других на несколько порядков и спор о «Золотом мяче» не должен даже подниматься, то стоит ли давать награду ему же в те сезоны, когда по своим личным запредельным стандартам он играет менее убедительно? И превосходит остальных уже едва заметно? В плане индивидуальной игры лично для Месси 2021 год – далеко не самый удачный, побочных эффектов от его стиля всё больше, и этот баланс плюсов и минусов совершенно точно хуже, чем был несколько лет назад, когда он каждую неделю бил новый рекорд, а в конце приносил трофеи. Кстати, всё сказанное о Месси относится и к Роналду в той же степени.

Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Так зачем давать награду игроку, который, по-прежнему превосходит других, но уже не так радикально, как раньше? Для которого это не прекрасный год, а, скорее, неудачный?

Поэтому нужно сравнивать номинантов не только с другими, но и с самим собой. Левандовски не просто отлично играет – в плане индивидуальной результативности это лучший год за всю его карьеру. Он никогда не забивал так много, как в 32-33 года, сейчас его пик. То же касается и Рибери в 2013 году. И Снейдера в 2010-м. И Хави в 2009-м. Личный прогресс должен иметь значение – и, кстати, жюри вспомнило об этом в 2018 году, когда выиграл Модрич. А потом забыло. Это возвращает нас к предыдущему параграфу – нужна последовательность.

Бонус. Отмена чемпионата Франции – не повод отменять «Золотой мяч»

Одна из главных ошибок France Football – отмена церемонии в 2020 году. Заявление с перечислением причин этого решения выглядело смехотворно. Никто не отрицает, что пандемия нанесла огромный ущерб, но в том и смысл, что после нескольких месяцев оцепенения мир снова начал работать. И футбольные турниры были доиграны. Везде, кроме Франции, где решение не возобновлять чемпионат было, скорее, политическим, чем спортивным – и казалось немного паническим. Похвально, что France Football проявил патриотическую солидарность с французским правительством, но журнал не заметил, что весь остальной мир вообще-то пошёл дальше. И там было, на что посмотреть.

Возможно, все перечисленные предложения могут показаться банальными. Но главная индивидуальная награда в футболе и не должна быть парадоксальной. Наоборот, основа её репутации – это последовательность. А нынешнему «Золотому мячу», в первую очередь, не хватает прозрачности.