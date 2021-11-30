Месси в платье. Кому достался женский «Золотой мяч»

Кто такая Алексия Путельяс и что общего у неё с лучшим футболистом Европы.

France Football в третий раз в истории вручил «Золотой мяч» футболистке. Первой лауреаткой премии в 2018 году стала норвежка Ада Хегерберг из «Лиона». Годом позже «Золотой мяч» получила американка Меган Рапино из «Сиэтл Райн», а теперь этой чести удостоилась Алексия Путельяс из «Барселоны».

Что нужно знать об Алексии Путельяс

27-летняя футболистка «Барселоны» является воспитанницей «Эспаньола». За испанский клуб она провела 24 матча, забила три гола и стала финалисткой Кубка Королевы в сезоне-2010/2011. Транзитом через «Леванте», где Алексия провела год и забила 15 мячей в 34 матчах, в 2012 году Путельяс перешла в «Барселону». В стане сине-гранатовых она сразу же стала ключевым игроком. В первом сезоне Путельяс выиграла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Кубок Каталонии. До этого Путельяс дважды становилась чемпионкой Европы среди девушек.

За девять лет в каталонском клубе Алексия провела более 200 матчей и забила 84 мяча. Стоит отметить, что, когда Путельяс играла в академии, «Барселона» от неё отказалась. Но клуб вовремя исправил свою ошибку.

Вручение «Золотого мяча»

В этом сезоне Путельяс выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов, забила 37 голов и отдала 27 голевых передач. Куда круче Алексия начала новый сезон – в 10 матчах чемпионата у неё девять забитых мячей и 10 ассистов. Кажется, такая результативность футболистки связана с продлением контракта до 2024 года, который она подписала в сентябре.

В борьбе за «Золотой мяч» Алексия обогнала всех конкурентов и заняла первое место, опередив партнёршу по команде Эрмосо, занявшую вторую строчку, на 102 очка. Путельяс получила награду из рук Мбаппе и поделилась эмоциями после получения «Золотого мяча»: «Я хочу поблагодарить своих партнёрш по команде. Это индивидуальная награда, но это, несомненно, командная награда. Я посвящаю её всем тренерам, которые верили в меня, болельщикам, которые, я надеюсь, продолжают наслаждаться тем, что мы делаем, клубу, которому исполняется 122 года, судьбе, которая привела меня сегодня поднять этот трофей… и моей семье».

Кроме того, футболистка выразила благодарность своему отцу, который умер в 2012 году: «Надеюсь, ты гордишься своей дочерью, – сказала она. — Это для тебя, папочка, где бы ты ни был».

С лучшим футболистом Европы Лионелем Месси, помимо барселонской футбольной школы, Алексию связывает ещё кое-что, а именно – виртуозная работа левой ногой. Погуглите её голы – насладитесь. И да, она тоже капитан «Барсы», как и Лео до недавних пор.